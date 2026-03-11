🚩Argintul pierde 3%

Argintul este în scădere astăzi pe piețele globale, revenind la 85 de dolari pe uncie. Principalii factori ai scăderii par să fie nu numai un dolar american mai puternic și randamentele obligațiunilor în creștere, ci și îngrijorările crescânde cu privire la perspectivele economice și activitatea industrială pe fondul creșterii prețurilor petrolului. Pe termen mediu, creșterea rapidă a prețurilor combustibililor (un șoc extern) ar putea duce la o scădere a activității de producție și, în consecință, ar putea afecta cererea de argint. Conflictul din Orientul Mijlociu continuă, Iranul avertizând navele să nu treacă prin Strâmtoarea Hormuz. Investitorii preferă în mod clar aurul, care tinde să aibă performanțe mai bune decât argintul într-un context de risc geopolitic crescut. SILVER (interval zilnic) Prețul se tranzacționează în prezent în jurul EMA50 (linia portocalie), iar această zonă capătă o importanță suplimentară datorită unei potențiale formațiuni de tip triunghi simetric, care semnalează de obicei continuarea tendinței pe termen lung anterioare (în acest caz, o tendință ascendentă). O mișcare peste pragul de 88 USD pe uncie ar putea sugera o spargere ascendentă și un alt impuls bullish.

Un astfel de scenariu ar necesita probabil un dolar american mai slab, randamente mai mici ale Trezoreriei și scăderea prețurilor petrolului . În același timp, o scădere sub 80 USD pe uncie ar putea invalida formațiunea. Sursa: xStation5 USDIDX (interval zilnic) Contractul futures pe indicele dolarului american este în creștere astăzi și a urcat deasupra mediei mobile exponențiale pe 200 de sesiuni (EMA200) (linia roșie). Sursa: xStation5

