Știri de ultimă oră 🚨 Nasdaq pierde 2,4%, Bitcoin testează nivelul-cheie de suport de 60.000 de dolari

Corecția de pe piața de acțiuni din SUA, determinată de un dolar mai puternic și de creșterea randamentelor titlurilor de stat în urma datelor solide privind piața muncii din SUA, se extinde pe piețele financiare globale. Această evoluție afectează Bitcoin și declanșează operațiuni de realizare a profiturilor în cazul acțiunilor din sectorul tehnologic, companiile producătoare de semiconductori și furnizorii de cipuri de memorie înregistrând cele mai mari scăderi. Contractele futures pe Nasdaq 100 au scăzut deja cu aproximativ 1.000 de puncte față de maximele istorice, iar ritmul vânzărilor s-a accelerat după deschiderea pieței spot. Un raport puternic privind locurile de muncă din sectorul non-agricol (NFP) a alimentat așteptările că Rezerva Federală ar putea totuși să majoreze ratele dobânzilor mai târziu în acest an, având în vedere o piață a muncii rezistentă și o inflație persistent ridicată. Piețele prețuiesc acum pe deplin o majorare a ratei dobânzii până la sfârșitul anului, în ciuda faptului că Donald Trump continuă să solicite reduceri ale ratei.

S&P 500 riscă să-și încheie seria istorică de câștiguri. Indicele de referință încearcă să înregistreze a zecea săptămână consecutivă de creștere, ceea ce ar marca cea mai lungă serie de acest gen din 1985.

Raportul privind rezultatele financiare publicat ieri de Broadcom a dat o lovitură sectorului AI. Acțiunile companiei au continuat să scadă vineri, în timp ce presiunea de vânzare s-a extins la nivelul întregii industrii a semiconductorilor.

Starea de spirit de pe Wall Street este, de asemenea, afectată de fragilul armistițiu dintre Statele Unite și Iran, alături de rapoartele conform cărora negocierile au ajuns într-un impas.

Potrivit Mercuria, penuria de combustibil marin ar putea lăsa inactivă până la 10% din flota maritimă globală. Închiderea Strâmtorii Hormuz a eliminat efectiv aproximativ 14 milioane de barili de țiței pe zi de pe piața globală a energiei.

Prețurile combustibilului marin cu conținut redus de sulf din Singapore au crescut cu până la 134% în timpul conflictului, deși creșterile s-au moderat de atunci la aproximativ 55%.

Prețurile țițeiului Brent și WTI au crescut cu aproximativ 40% de la izbucnirea conflictului, în timp ce piețele produselor rafinate se confruntă cu o presiune și mai mare, creând incertitudine în ceea ce privește sustenabilitatea unor creșteri suplimentare ale prețurilor.

Datele economice hawkish din SUA și așteptările în scădere privind relaxarea monetară afectează Bitcoin, care testează astăzi nivelul de 60.000 de dolari — un preț nemaiîntâlnit de la apogeul panicii de pe piață din februarie. Bitcoin față de US100 (interval H1) Sursa: xStation5

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