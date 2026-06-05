NFP: Un punct de cotitură pentru dolar și începutul unei corecții pe piața bursieră?

Raportul NFP din luna mai a declanșat o apreciere a dolarului american de peste 0,7% față de euro, însoțită de scăderi semnificative pe piața bursieră americană (indicele NASDAQ înregistrând o scădere de 1,7%). Situația pieței muncii din SUA s-a dovedit a fi mult mai bună decât se aștepta. În contextul presiunilor inflaționiste persistente, acest lucru ar trebui să determine Fed să majoreze ratele dobânzilor. Întrebarea esențială acum nu este „dacă”, ci „când” – și în ce măsură noul președinte al Fed, Kevin Warsh, va încerca să se opună înăspririi politicii monetare.

Câteva cuvinte despre date

Numărul locurilor de muncă din sectorul non-agricol de pe piața muncii din SUA a crescut cu 172.000. Această cifră nu numai că depășește estimarea consensuală (86.000), dar depășește cu mult chiar și cele mai optimiste previziuni (125.000). Pentru a înrăutăți lucrurile pentru investitorii optimisti, datele pentru cele două luni anterioare au fost revizuite în creștere cu 93.000. Având în vedere că Biroul de Statistică a Muncii ne-a obișnuit cu revizuiri substanțiale în sens descendent, acest lucru reprezintă o surpriză extrem de mare. Între timp, rata șomajului a rămas neschimbată la 4,3%.

Figura 1: Evoluția numărului de locuri de muncă din sectorul non-agricol (NFP) și a ratei șomajului în SUA (2023 - 2026)

Sursa: XTB Research, 05.06.2026

Raportul se înscrie perfect în tabloul general conturat de datele recente privind piața muncii. Cererile săptămânale de șomaj s-au menținut aproape de minimele înregistrate în ultimii ani, în timp ce datele ADP și JOLTS au surprins în sens pozitiv – cele din urmă într-o măsură deosebit de mare, deși merită menționat faptul că datele JOLTS prezintă un decalaj semnificativ față de celelalte. De asemenea, este în concordanță cu narațiunea din ultimul proces-verbal al FOMC, în care analiștii Fed au indicat că, după o perioadă de răcire, condițiile de pe piața muncii s-au „stabilizat”. Chiar și așa, pentru unii decidenți politici, acest lucru a servit drept argument că economia nu se află în pragul unei încetiniri bruște și nu necesită sprijinul unei politici monetare mai relaxate.

Figura 2: Date NFP și ADP (2023 - 2026)

Sursa: XTB Research, 05.06.2026

O majorare a ratei dobânzii în 2026 este deja pe deplin anticipată

Pe 17 iunie, Comitetul Federal pentru Operațiuni de Piață (FOMC) se va reuni din nou, de data aceasta sub președinția noului său lider. Kevin Warsh trebuia să reprezinte pentru piețe promisiunea unei relaxări monetare mult așteptate. Cu toate acestea, el preia moștenirea lui Jerome Powell într-un moment în care discuțiile privind reducerile de dobândă pot fi considerate extrem de depășite.

Odată cu diminuarea semnificativă a preocupărilor legate de piața muncii, Fed va putea să se concentreze aproape în totalitate pe a doua parte a mandatului său: asigurarea stabilității prețurilor. Având în vedere transmiterea mai rapidă decât se aștepta a prețurilor mai ridicate la materiile prime energetice către alte sectoare ale economiei, aceasta este o problemă de o importanță crucială.

Figura 3: Inflația CPI globală, indicele prețurilor PMI pentru servicii ISM și prețurile benzinei în SUA (2020 - 2026)

Sursa: XTB Research, 05.06.2026

Inflația globală CPI a crescut la 3,8% în luna aprilie. Mai îngrijorător este însă faptul că indicatorii inflației de bază au înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă, atât în cazul CPI (2,8%), cât și al PCE (3,3%) – acesta din urmă fiind publicat cu o întârziere, dar fiind preferat de Fed. În același timp, indicatorii secundari indică o presiune ascendentă suplimentară asupra prețurilor, inclusiv subindicele prețurilor din cel mai recent raport ISM PMI, care a atins un maxim multianual de 70,7.

Figura 4: Inflația de bază CPI și PCE în SUA (2020 - 2026)

Sursa: XTB Research, 05.06.2026

Dolarul se află într-o poziție favorabilă

Se pare că piața muncii își revine, iar negocierile prelungite dintre SUA și Iran (și perturbarea prelungită a traficului în Strâmtoarea Hormuz care rezultă din acestea) ar putea afecta inflația din SUA mai puternic decât se preconiza inițial. Prin urmare, în absența unei detensionări a situației, dolarul ar trebui să beneficieze de un impuls pe trei fronturi: din partea unei Fed mai agresive, a poziției SUA ca exportator net de materii prime energetice și a statutului său de refugiu sigur, care atrage investitorii în contextul turbulențelor globale și ar trebui să beneficieze de instabilitatea geopolitică.

Piețele vor urmări cu atenție divergența în ceea ce privește prețurile majorărilor de dobândă de pe ambele maluri ale Atlanticului – SUA versus zona euro. Săptămâna viitoare, BCE va face cel mai probabil o mișcare ascendentă. Atenția se va concentra asupra declarațiilor președintei Lagarde; având în vedere datele economice slabe și cifrele inflației mai mici decât se aștepta, ea ar putea tempera așteptările încă destul de agresive privind o înăsprire suplimentară.

Piața bursieră sub presiune

Randamentele obligațiunilor americane sunt în creștere (randamentele pe 10 ani au crescut cu aproape 10 puncte de bază), ceea ce este, în mod firesc, o veste neplăcută pentru investitorii în acțiuni. Se pare că există un spațiu amplu pentru revizuiri în sens ascendent ale așteptărilor privind majorarea ratei dobânzii. Dacă piața se îndreaptă într-adevăr în această direcție, corecția pieței bursiere pe care mulți o anticipează s-ar putea materializa cu ușurință.

Concluzie cheie: În acest context, va fi, de asemenea, crucial să vedem dacă datele solide privind piața muncii vor pune sub semnul întrebării încrederea companiilor în ceea ce privește amploarea creșterii productivității aduse de tehnologia AI.

Deoarece îmbunătățirea pieței muncii din SUA provine parțial din creșterea locurilor de muncă în sectorul construcțiilor – care se bucură de un boom datorită construcției pe scară largă a centrelor de date – astfel de concluzii ar putea fi oarecum premature. Această problemă este fundamentală: excluzând companiile din ecosistemul mai larg al AI, indicele S&P 500 este în prezent stabil de la începutul anului. Cu acestea incluse, indicele se află într-una dintre cele mai fructuoase perioade din ultimele decenii.