Argintul sare cu 8% 📈 Se apropie noi recorduri❓

După scăderea bruscă de aseară, argintul a recuperat rapid pierderile și își recapătă avântul, încercând din nou să atingă un nou maxim istoric. Rafinăria elvețiană MKS PAMP a remarcat că cererea investitorilor de retail este masivă și depășește cu mult oferta disponibilă. Programele de livrare strânse și apetitul puternic pentru argint fizic înseamnă că tot mai multe uncii sunt transportate pe cale aeriană și nu pe mare. Presiunea de cumpărare este puternic întărită de investitorii din China și India, în timp ce prima persistentă de două cifre a prețurilor argintului din Shanghai față de COMEX sugerează că prețurile pieței „occidentale” ar putea avea încă loc de creștere. De dimineață, dolarul american s-a depreciat semnificativ, contractul DXY (USDIDX) scăzând de la aproximativ 97 la 96,5. Investitorii iau în calcul un scenariu în care Fed rămâne în continuare într-o poziție acomodativă, în urma speculațiilor că Nick Rieder de la BlackRock ar putea prelua un rol de conducere la Rezerva Federală. În același timp, piețele văd un risc crescând pentru cererea de titluri de trezorerie americane, ca urmare a poziției mai „izolaționiste” a noii administrații de la Casa Albă în materie de politică externă. Combinat cu relațiile tensionate cu aliații (Europa și Canada, care semnalează acum în mod deschis îmbunătățirea relațiilor cu China) și cu un bloc BRICS care este, în general, mai puțin favorabil dolarului american, acest lucru determină alocări crescute către metale prețioase, în special aur (care crește spre aproape 5.090 USD pe uncie). Argintul beneficiază indirect de această mișcare. Sursa: xStation 5 Pe intervalul scurt de 5 minute, indicatorii MACD și RSI „detensionați” susțin o revenire. Prețul revine către zona de 113 USD pe uncie, unde am observat anterior trei impulsuri scurte, dar bearish, în ultimele câteva ore. Sursa: xStation 5 Raportul CFTC privind angajamentele traderilor (20 ianuarie) Analizând poziționarea pe COMEX, putem observa că traderii (producători, procesatori și utilizatori finali) sunt puternic pe partea short: aproximativ 24,7 mii de contracte short față de aproximativ 5 mii de contracte long. În practică, aceștia acoperă riscul de scădere sau blochează vânzările viitoare. Fondurile gestionate (fonduri, CTA, speculatori instituționali) sunt poziționate invers: aproximativ 20,6 mii de contracte long și 10,7 mii de contracte short, ceea ce înseamnă că rămân pe poziții long nete și poziționate pentru prețuri mai mari. Pe măsură ce prețurile au crescut, traderii și-au redus presiunea de scădere și au adăugat poziții long. Speculatorii mari au făcut opusul: au redus pozițiile long și au adăugat o expunere la riscuri de scădere, ca și cum o parte a pieței ar fi început să marcheze din profituri sau ar fi încetat să mai creadă într-o creștere simplă, ușoară și exponențială. Așadar, cei mai mari speculatori sunt încă optimiști, dar în ultima săptămână am văzut primele semne de prudență. Traderii rămân „cealaltă parte a tranzacției”, dar s-au relaxat ușor, ceea ce se întâmplă uneori când prețurile sunt deja ridicate și o parte din risc a fost acoperită mai devreme. În același timp, micii traderi (care nu sunt obligați să raporteze pozițiile către CFTC) au o poziție foarte optimistă: aproximativ 35,6 mii de poziții long și 14,4 mii de poziții short, ceea ce înseamnă că au rămas puternic pe poziții nete long și au susținut revenirea. Acest lucru este adesea tipic în fazele euforice și în tendințele puternice. Sursa: CFTC

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."