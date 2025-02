Arista Networks - la ce să ne așteptăm de la rezultatele pentru Q4❓

Arista Networks (ANET.US) își va raporta rezultatele pentru trimestrul 4 după sesiunea de astăzi. Compania a rămas într-un trend ascendent stabil și puternic de la începutul anului 2024. În ultimul an, valoarea sa a crescut cu aproape 130% la maxim și se tranzacționează în prezent cu aproximativ 81% mai sus față de începutul anului 2024. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În urma unei reacții puternice a pieței la sfârșitul lunii ianuarie la știrile despre dezvoltarea tehnologiei DeepSeek, Arista Networks a înregistrat o vânzare semnificativă, pierzând 25% de la maximul său. Deși a recuperat ceva teren în săptămânile următoare, acțiunile par să nu aibă o direcție clară pe termen scurt. Un raport puternic privind câștigurile din Q4 ar putea oferi impulsul necesar pentru a ieși din această stagnare. Sursă: xStation În același timp, compania continuă să înregistreze o creștere puternică a câștigurilor, iar multiplii săi mari de evaluare (de exemplu, P/E de 51,3x) nu descurajează investitorii. Acest lucru se datorează faptului că Arista a menținut o rată medie anuală de creștere de 32% în ultimii trei ani, EPS crescând cu aproape 50% anual. Estimările de profit pentru Q4. Sursa: Bloomberg Finance L.P. Previziuni pentru Q4 2024 Arista operează pe o piață în creștere rapidă. Adoptarea pe scară largă a soluțiilor legate de bazele de date este un motor esențial al creșterii veniturilor sale. Deși începutul acestui an a generat unele îndoieli în rândul investitorilor cu privire la cheltuielile de capital ridicate și susținute legate de inteligența artificială, este încă puțin probabil ca societățile să renunțe la utilizarea acestor soluții. Acest lucru sugerează o cerere puternică continuă pentru produsele Arista, creând spațiu pentru accelerarea în continuare a câștigurilor. Consensul pieței indică venituri de 1,9 miliarde de dolari pentru Q4, reprezentând o creștere anuală de 23%. Deși această cifră este mai mică decât CAGR-ul pe trei ani al companiei, este important de remarcat faptul că Arista se confruntă cu un efect de bază în creștere al veniturilor. În plus, o creștere de 23% a veniturilor ar marca cea mai mare rată de creștere din ultimele cinci trimestre. Există optimism și în ceea ce privește profitul operațional, analiștii prognozând o marjă operațională de 45%, cea mai mare din istoria companiei. În ciuda unui sezon cu rezultate slabe în SUA și a unei tendințe generale a analiștilor de a reduce estimările, Arista a înregistrat o creștere a previziunilor medii în ultimele patru săptămâni, consolidând încrederea în potențialul companiei. Cu toate acestea, în ciuda așteptărilor pentru rezultate puternice în trimestrul al patrulea, este probabil ca societatea să își mențină previziunile anterioare pentru 2025. Încă nu există detalii cu privire la contractele-cheie viitoare. În timp ce cheltuielile de capital planificate de companii precum Microsoft și Meta pentru 2025 sunt încurajatoare, investitorii ar trebui să se pregătească pentru posibilitatea ca Arista să nu își majoreze previziunile. De asemenea, este demn de remarcat faptul că Arista Networks a depășit așteptările privind câștigurile în ultimele opt trimestre consecutive. Având în vedere sentimentul negativ din jurul acestui sezon de raportare, reacția investitorilor la companiile care nu reușesc să depășească așteptările și multiplii de evaluare ridicați ai Arista, acțiunile ar putea suferi un declin semnificativ dacă rezultatele vor dezamăgi. Rezultate estimate pentru Q4 2024: Venituri estimate: 1,9 miliarde de dolari Venituri estimate din produse: 1,6 miliarde de dolari Venituri estimate din servicii: 294,3 milioane de dolari

Costul estimat al veniturilor: 688,3 milioane de dolari

Costul estimat al veniturilor din produse: 633,7 milioane de dolari

Costuri estimate ale serviciilor: 58,5 milioane de dolari

Marja operațională estimată: 45%

