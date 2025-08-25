Rezumatul zilei: Piețele pun capăt euforiei de vineri

Scădere a prețurilor la gaze naturale: cotația contractelor futures pe gaze naturale (NATGAS) au scăzut cu aproximativ 2% ca urmare a reînnoirii contractelor futures și a noilor prognoze care indică o răcire a vremii în SUA la sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie

Piața așteaptă cu nerăbdare rezultatele financiare ale Nvidia, care ar putea avea un impact semnificativ asupra sentimentului investitorilor în perioada următoare.

Indicele Russell 2000 înregistrează o performanță deosebit de slabă, cu o scădere de aproape 0,7%. În același timp, Nasdaq își inversează pierderile inițiale și înregistrează în prezent o creștere de 0,16%. Indicele S&P 500 a scăzut cu 0,14%.

Piața Forex a fost dominată de dolarul australian și dolarul american. Aceste monede au înregistrat cele mai mari câștiguri față de un coș larg de monede. Pe de altă parte, am observat scăderi ale euro și yenului japonez.

Indicele german Ifo privind climatului de afaceri a crescut în mod neașteptat în august la 89,0 de la 88,6 în iulie. Aceasta este cea mai mare valoare înregistrată în peste un an, semnalând o îmbunătățire a stării generale a companiilor germane.

Ørsted (ORSTED.DK) înregistrează o scădere de 15% din cauza unui conflict cu administrația prezidențială privind un proiect de parc eolian în zona Rhode Island.

Christine Lagarde a subliniat că piața muncii din Europa a făcut față cu succes dificultăților recente, sugerând că cele mai grele momente au trecut.

Moody's a decis să scadă ratingul de credit a Austriei din cauza îngrijorărilor crescânde cu privire la creșterea deficitului bugetar.

Piața opțiunilor anticipează din ce în ce mai mult o creștere a valorii euro față de dolar. Europa a încheiat ciclul de reduceri ale ratei dobânzii fără perturbări economice grave sau deteriorarea pieței muncii, în timp ce presiunea asupra Fed din SUA pentru accelerarea și aprofundarea reducerilor ratei dobânzii este în continuă creștere.

Luna iulie a adus date mixte privind vânzările de case noi în SUA. Rezultatele au fost mai bune decât se aștepta, deși rata de creștere a încetinit față de luna iunie.

Vânzările cu amănuntul în Polonia (iulie 2025): au crescut cu 4,8% față de aceeași perioadă a anului trecut (YoY), atât în prețuri curente, cât și după ajustarea pentru inflație.

Criptomonedele încep săptămâna cu scăderi. Bitcoin scade de la nivelul de 118 000 de dolari americani la nivelul de 112 000 de dolari, Ethereum pierde peste 5% sub 4.600 USD, în timp ce alte monede alternative înregistrează scăderi din cauza marcării profiturile și a întăririi dolarului.

