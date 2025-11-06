Arm raportează rezultate trimestriale record, impulsionate de cererea pentru AI și centre de date

50% din cota de piață în rândul celor mai mari hyperscaleri până în 2025

Aspecte esențiale Dinamică puternică de creștere: veniturile din trimestrul al treilea al anului fiscal 2025 au crescut cu 34% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 1,14 miliarde de dolari , depășind estimările, cu un EPS de 0,39 dolari față de 0,33 dolari cât se estima.

Baza diversificată de venituri: veniturile din licențe au crescut cu 56% , redevențele au atins 620 de milioane de dolari , iar segmentele non-mobile (cloud, automotive, IoT) reprezintă acum peste jumătate din totalul redevențelor .

Expansiunea AI și a centrelor de date: platforma Neoverse și-a dublat veniturile , iar Arm se așteaptă să depășească 50% din cota de piață în rândul celor mai mari hyperscaleri până în 2025 , consolidându-și rolul în centrul infrastructurii de calcul AI.

Acțiunile ARM Holdings Plc sunt în creștere în tranzacțiile din presesiune, după ce compania a raportat rezultate trimestriale record, impulsionate de cererea puternică de procesoare în centrele de date, inteligența artificială (AI) și dispozitivele mobile. Cifre cheie pentru rezultatele ARM din trimestrul al treilea al anului 2025: Venituri totale: 1,14 miliarde de dolari, în creștere cu 34% față de anul precedent, depășind estimările de 1,06 miliarde de dolari.

Câștigul pe acțiune (EPS): 0,39 dolari, peste estimarea de 0,33 dolari. Rezultate și model de afaceri Ultimul raport al companiei, împreună cu declarațiile recente ale conducerii, evidențiază o perioadă de creștere puternică și transformare pentru Arm Holdings, liderul mondial în proiectarea procesoarelor. În termeni generali, Arm ocupă o poziție intermediară între companiile care proiectează și produc cipuri (cum ar fi Nvidia sau Intel) și cele care utilizează proiectele Arm (cum ar fi Qualcomm sau Samsung). Arm proiectează arhitectura – „creierul” sau setul de instrucțiuni – pe care alți producători o utilizează pentru a-și construi propriile procesoare. Atunci când o companie precum Qualcomm, Apple, Samsung sau Nvidia dorește să utilizeze această tehnologie, trebuie să achiziționeze o licență de la Arm. În acest segment, compania a generat 525 de milioane de dolari, o creștere de 56% față de anul precedent, impulsionată de noi acorduri de licențiere de mare valoare și de recunoașterea veniturilor din contractele semnate anterior. Odată ce cipurile bazate pe tehnologia Arm sunt fabricate și vândute, compania primește o redevență pentru fiecare cip. Acest segment a depășit, de asemenea, așteptările, generând venituri de 620 de milioane de dolari. Arm continuă să se extindă pe piețele cu creștere rapidă dincolo de sectorul mobil, care reprezintă în continuare 45% din totalul redevențelor. Segmentul cloud și rețele contribuie cu 10%, segmentul auto cu 7%, iar segmentul IoT/sisteme încorporate cu 18%, reflectând o diversificare clară față de dependența istorică a companiei de smartphone-uri. În ansamblu, veniturile trimestriale totale au atins 1,14 miliarde de dolari, în creștere cu 34% față de aceeași perioadă a anului trecut, cu un profit pe acțiune de 0,39 dolari. Compania a menținut marje solide, în ciuda cheltuielilor operaționale mai mari legate de dezvoltarea de produse din ce în ce mai complexe. Fluxul de numerar liber din ultimele douăsprezece luni a depășit 1 miliard de dolari, evidențiind un bilanț sănătos, cu un nivel redus de îndatorare și o capacitate amplă de a continua investițiile în inovare. Perspective și poziție strategică Pentru trimestrul următor, Arm a emis o prognoză optimistă, estimând venituri de aproximativ 1,23 miliarde de dolari. Această perspectivă reflectă impactul pozitiv al cererii crescânde de cipuri pentru centre de date concepute pentru sarcini de lucru AI. Expansiunea în centrele de date și inteligența artificială Segmentul centrelor de date a devenit unul dintre principalii factori de creștere ai Arm. Linia sa de produse Neoverse, concepută pentru sarcini de lucru pe servere și supercomputere, și-a dublat veniturile, alimentată de adoptarea de către companii precum Amazon (AWS) și Google (Alphabet), care caută o mai mare eficiență energetică în infrastructurile lor de IA. Arm se așteaptă ca cota sa de piață în centrele de date să depășească 50% până în 2025, pe măsură ce AWS, Google, Microsoft și Meta implementează din ce în ce mai mult procesoare bazate pe Arm — o expansiune care ar putea deveni un factor cheie al performanței acțiunilor companiei. Cipurile bazate pe Arm consumă semnificativ mai puțină energie pe unitate de calcul decât cele construite pe arhitecturi x86 tradiționale (cum ar fi Intel sau AMD). Acest lucru este crucial, deoarece centrele de date AI consumă cantități uriașe de energie electrică, iar fiecare câștig în eficiență se traduce în economii de energie de milioane de dolari. Această creștere subliniază modul în care arhitectura Arm – dezvoltată inițial pentru dispozitive mobile – s-a adaptat cu succes la cerințele centrelor de date și ale sistemelor AI, unde performanța pe watt și eficiența energetică sunt esențiale. Printre provocările actuale, Arm se confruntă cu creșterea costurilor legate de proiecte mai mari și mai complexe, care au redus temporar marjele operaționale. Cu toate acestea, aceste investiții poziționează compania ca un actor cheie în era AI, participând chiar indirect la inițiative strategice precum Project Stargate, condus de OpenAI și SoftBank, acționarul majoritar al Arm. Deși acțiunile Arm au crescut cu aproximativ 30% de la începutul anului, performanța sa rămâne mai moderată decât cea a altor producători de semiconductori. Cu toate acestea, modelul său bazat pe licențe și redevențe, caracterizat prin risc operațional redus și profitabilitate ridicată, îi conferă fundamentele solide și un spațiu substanțial de expansiune. În concluzie, Arm combină un model de afaceri diversificat și extrem de profitabil cu o strategie axată pe leadership în domeniul inteligenței artificiale. Transformarea sa într-un furnizor complet de proiecte de cipuri pentru centre de date și dispozitive conectate îi conferă o poziție privilegiată pentru a valorifica următoarea val de inovații tehnologice

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."