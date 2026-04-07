Atenția asupra termenului limită impus Iranului de către Trump, dar ce va urma?

Piețele sunt instabile la deschiderea ședinței de tranzacționare de marți. Atenția rămâne concentrată pe Orientul Mijlociu, pe măsură ce se apropie termenul limită stabilit de Donald Trump pentru ca Iranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, miercuri dimineață, la 03:00 ora României.

Un termen limită după altul…

Prețul petrolului Brent a ajuns la 111 dolari pe baril, deși de atunci a cedat o parte din câștiguri. În ansamblu, deși prețul petrolului cedează marți câștigurile anterioare, există încă un sentiment de prudență și pesimism cu privire la termenul limită al lui Trump, deoarece pare puțin probabil ca Iranul să cedeze pentru a îndeplini cerințele lui Trump privind Strâmtoarea Ormuz înainte de termenul limită. Piața se pregătește pentru două scenarii: 1, SUA continuă atacurile asupra Iranului, spulberând speranțele pentru un armistițiu, ceea ce ar putea afecta puternic apetitul pentru risc și ar putea determina creșterea prețurilor petrolului mai târziu sau 2, Donald Trump face o altă „surpriză” mai târziu astăzi, inclusiv prelungirea termenului limită pentru ca Iranul să redeschidă strâmtoarea, ceea ce ar putea atenua presiunea ascendentă asupra petrolului și ar ajuta la redresarea apetitului pentru risc. Piața se află într-o stare de incertitudine pentru moment, ceea ce înseamnă o lipsă de convingere a piețelor marți.

Conflictul din Orientul Mijlociu este marcat de o serie de termene limită, iar Casa Albă face în mod constant promisiuni privind încheierea războiului. În cele din urmă, nimeni nu știe ce va face președintele în continuare, iar acest lucru face ca tensiunile să rămână ridicate pe piețele financiare.

De ce se tranzacționează WTI la o primă față de Brent?

Interesant este faptul că WTI se tranzacționează la o primă mai mare decât Brent, fiind în prezent la 114,70 USD față de 111,60 USD. Acest lucru este neobișnuit deoarece Brent se tranzacționează de obicei la un preț mai mare decât WTI. Motivul acestei anomalii se datorează diferențelor dintre modul în care funcționează cele două contracte. Contractul WTI prevede livrarea petrolului în luna mai, în timp ce contractul Brent prevede livrarea petrolului în luna iunie. Piața petrolului se află în prezent într-un fenomen de backwardation, situație în care prețurile spot actuale ale petrolului sunt mai mari decât prețurile futures, ceea ce indică o penurie imediată de aprovizionare și este un semn că traderii speră ca prețurile petrolului să scadă în viitor. De asemenea, acesta este un semn că traderii rămân optimisti că conflictul se va încheia în următoarele două luni. În cele din urmă, este greu de imaginat că piața petrolului va ieși din această situație de backwardation până când nu se va înregistra un progres în negocierile dintre Iran și SUA sau până când Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă. Dacă strâmtoarea se va deschide în curând, atunci prețul WTI va scădea probabil brusc, iar prima pozitivă a Brent ar putea reveni.

Sezonul raportărilor financiare se întâlnește cu haosul geopolitic

Acțiunile europene înregistrează creșteri moderate pe măsură ce sesiunea avansează, iar FTSE 100 este susținut de marile companii petroliere, care se numără printre cele mai performante acțiuni din Marea Britanie astăzi. Privind în perspectivă, începutul sezonului de raportare a rezultatelor financiare merită urmărit în această săptămână. Delta Airlines va raporta rezultatele pentru primul trimestru miercuri, ceea ce marchează începutul tradițional al sezonului de raportare a rezultatelor financiare din SUA. Astfel, geopolitica se va întâlni cu știrile corporative în zilele și săptămânile următoare, iar noi vom urmări pentru a vedea care dintre ele va avea câștig de cauză.

Investitorii salută planurile de fuziuni și achiziții ale Unilever

Pe lângă evenimentele din Orientul Mijlociu, există și alte știri care influențează piețele marți. Unilever este astăzi una dintre cele mai performante companii din Marea Britanie și a înregistrat o creștere de peste 1% după ce a anunțat că dorește să se concentreze pe mai multe tranzacții din domeniul sănătății, după ce și-a vândut divizia alimentară către McCormick Foods. Sectorul de sănătate și bunăstare al Unilever este considerat un motor de creștere pentru companie, iar piața salută semnalul dat de Unilever că intenționează să se angajeze în tranzacții viitoare.

Interesul pentru „companii la discount”

Alte știri includ oferta Pershing Capital de a cumpăra Universal Music, care este listată la Amsterdam. Pershing deține deja 5% din companie, iar oferta sa vine la momentul potrivit, prețul acțiunilor Universal scăzând cu 30% în acest an, în principal din cauza preocupărilor legate de AI. Această tranzacție este un semn că, în mijlocul conflictului din Orientul Mijlociu, se încheie totuși tranzacții. Companiile care au fost afectate de vânzarea masivă din sectorul AI ar putea deveni ținte de preluare. Unele dintre cele mai slabe sectoare din S&P 500 în acest an includ companiile de procesare a datelor, finanțarea consumatorilor și software-ul de sisteme, care sunt ținte legitime de preluare după ce au scăzut cu peste 20% până în prezent în acest an.