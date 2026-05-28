Rezumatul zilei: Se apropie sfârșitul războiului? (28.05.2026)

Am trecut printr-o altă zi de tranzacționare în care volatilitatea pieței a fost puternic influențată de știrile din Orientul Mijlociu. Piețele bursiere globale În cursul dimineții, știrile privind un nou atac asupra forțelor americane și represaliile din partea Iranului au dominat site-urile de știri globale, ceea ce a dus la creșterea prețurilor materiilor prime energetice și la deteriorarea sentimentului față de risc. Din acest motiv, principalele indici europeni au închis ziua în teritoriul negativ. Indicele francez CAC40 a scăzut cu 0,2%.

Indicele german DAX a scăzut cu 0,3%.

Indicele paneuropean STOXX 600 a scăzut cu 0,5%.

Indicele britanic FTSE 100 a pierdut 0,8%. Aceste scăderi au fost determinate în principal de știrile din dimineața zilei privind continuarea atacurilor americane asupra Iranului. Bursa americană a început ziua cu pierderi minore, dar o încheie cu o creștere substanțială. Principalul catalizator al mișcărilor ascendente de pe Wall Street îl reprezintă știrile pozitive privind negocierile dintre SUA și Iran, care au apărut în jurul orei 17:00. Conform unui raport al Axios, s-a ajuns la un acord provizoriu privind un memorandum de 60 de zile — acesta așteaptă în prezent aprobarea președintelui Trump și a ayatollahului Khamenei. Indicele NASDAQ Composite înregistrează o creștere de 0,8%

Indicele S&P 500 crește cu 0,6% Geopolitică SUA și-au continuat atacurile împotriva Iranului, doborând patru drone și lovind o stație de control terestru iraniană în Bandar Abbas. Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) a calificat din nou bombardamentul drept o „acțiune defensivă” — afirmând că dronele reprezentau o amenințare pentru forțele americane și transportul comercial din apropierea Strâmtorii Hormuz. De data aceasta, Iranul a ales să riposteze prin lansarea unei rachete balistice către o bază aeriană americană din Kuweit. Kuweitul a interceptat racheta; nu au fost raportate victime sau pagube. Garda Revoluționară Islamică (IRGC) a avertizat că va da un „răspuns mai decisiv” în cazul unei noi agresiuni din partea SUA. Totuși, un aspect crucial este că, după ora 17:00 ora României, Axios a raportat că SUA și Iranul au ajuns la un acord privind un memorandum de 60 de zile, care necesită încă semnătura lui Donald Trump. Se pare că acordul ar implica o prelungire a încetării focului, în timpul căreia Strâmtoarea Hormuz ar fi redeschisă. Iranului i s-ar permite să vândă liber țiței, iar părțile ar purta negocieri menite să limiteze programul nuclear iranian. Conform termenilor, Iranul s-ar angaja să nu urmărească obținerea de arme nucleare și să intre în negocieri pentru a suspenda îmbogățirea și a elimina stocurile sale de uraniu puternic îmbogățit. Atât Trump, cât și mediatorii au sugerat că un anunț ar putea fi făcut duminica aceasta. Cu toate acestea, acordul nu a fost încă finalizat și ar putea încă să eșueze. Date macroeconomice Investitorii au așteptat cu nerăbdare publicarea unui set de date cheie din SUA programată pentru ora 15:30, ora României. Cu toate acestea, aceste cifre nu au provocat surprize majore și au fost rapid eclipsate de știrile ulterioare din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, pe baza datelor de astăzi, putem trage cel puțin trei concluzii: Consumatorul american se slăbește: Venitul gospodăriilor crește într-un ritm foarte lent, ceea ce înseamnă că orice creștere a cheltuielilor are loc în principal în detrimentul economiilor, care scad într-un ritm alarmant.

Inflația s-ar putea (dar nu neapărat) să se dovedească problematică: Rata de economisire scade dinamic (ajungând la 2,6% în aprilie), ceea ce ar putea duce la o elasticitate crescută a cererii față de preț. Acest lucru ar limita marja de manevră a producătorilor de a majora prețurile în fața costurilor de producție în creștere.

Piața caută orice argumente împotriva majorărilor de dobândă ale FOMC: Datele de astăzi nu reprezintă o surpriză majoră. În esență, ele confirmă ceea ce observăm în economia SUA de câteva săptămâni și, în unele cazuri, chiar de câteva luni. Totuși, acest lucru nu a împiedicat piețele să-și reducă așteptările privind majorările ratei dobânzii de către Fed. Probabilitatea unei majorări înainte de sfârșitul anului se situează în prezent la aproximativ 55% . Figura 1: Inflația CPI și PCE în SUA (2000 - 2026) Sursă: XTB Research, 28.05.2026 Știri din mediul de afaceri Creșterile de pe piața din Statele Unite sunt conduse de sectorul tehnologic. Printre companiile cu cele mai mari creșteri se numără Oracle (+6,7%), Palantir (+7,3%) și AMD (+4,8%). Figura 2: Harta câștigătorilor și pierzătorilor zilei pe piața bursieră din SUA (28.05.2026) Source: xStation, 28.05.2026 Sursă: xStation, 28.05.2026 Ford își continuă, de asemenea, seria de succese, acțiunile sale înregistrând o creștere de 32,6% în ultima lună. Factorul declanșator este o schimbare fundamentală a perspectivei investiționale: Ford Energy, după semnarea unui contract-cadru pe cinci ani cu EDF Power Solutions, se așteaptă la noi contracte cu sectorul utilităților și cu giganții tehnologici. Morgan Stanley a calificat acordul drept prima victorie comercială majoră pentru această divizie. După publicarea rezultatelor din primul trimestru, câștiguri substanțiale sunt înregistrate și de: Dollar Tree (DLTR.US): Compania înregistrează astăzi cea mai puternică creștere din întregul indice S&P 500. Acțiunile cresc cu 19% pe fondul unor rezultate fantastice în primul trimestru. Câștigul pe acțiune ajustat (EPS) a fost de 1,74 dolari , depășind estimările cu peste 0,20 dolari. Veniturile au crescut cu 7,2% față de aceeași perioadă a anului trecut , iar marja brută a crescut cu 1,2 puncte procentuale .

Best Buy (BBY.US): În fruntea clasamentului de astăzi se află cel mai important retailer american de electronice de larg consum. O creștere de 18% poate fi atribuită, de asemenea, rezultatelor sale financiare din primul trimestru. EPS ajustat a fost de 1,28 dolari față de 1,22 dolari cât se aștepta, în timp ce veniturile au ajuns la 8,94 miliarde de dolari față de un consens de 8,83 miliarde de dolari. Vânzările comparabile în magazine au crescut cu 2% față de aceeași perioadă a anului trecut , impulsionate în principal de consolele de jocuri, computere și telefoane mobile. Mărfuri Aur și argint: Scăderea randamentelor obligațiunilor americane susține creșterea prețului metalelor prețioase, aurul înregistrând o creștere de 1,2% , iar argintul de 1,7% .

Petrolul Brent: În scădere cu 0,6% . Scăderea este determinată de rapoartele Axios privind acordul iminent dintre SUA și Iran.

GAZ NATURAL: Creștere de 5,8% . Creșterea netă a stocurilor de gaz natural pentru săptămâna care s-a încheiat la 22 mai a fost mai mică decât se aștepta, la 92 miliarde de picioare cubice (Bcf) . În plus, prognozele meteo pentru săptămânile următoare au fost recent revizuite în sens ascendent.

