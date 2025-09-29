AUDUSD +0,4% înainte de decizia RBA 📈 🇦🇺

O schimbare radicală în perspectivă❓🦅 Mâine, la 07:30 ora României, Banca Centrală a Australiei (RBA) va anunța decizia privind ratele dobânzilor. Datele recente privind inflația au exclus în mare măsură o relaxare monetară suplimentară în Australia, după reducerea prudentă cu 25 de puncte de bază din august, în timp ce îmbunătățirea generală a condițiilor economice elimină argumentele în favoarea unor reduceri suplimentare ale ratelor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil AUDUSD se află într-o tendință clară de creștere din aprilie, determinată în principal de deprecierea generală a dolarului (USDIDX inversat în albastru). După fluctuații notabile în septembrie, perechea a câștigat doar 0,5% MTD. Cu toate acestea, poziția agresivă a RBA, combinată cu relaxarea agresivă a prețurilor în SUA, ar trebui să contribuie la menținerea tendinței în lunile următoare. Sursa: xStation5 Ce se poate aștepta de la decizia RBA de mâine? Se preconizează că RBA va menține ratele neschimbate la 3,60% (consens Bloomberg). A treia și ultima reducere de 25 de puncte de bază din august a fost una preventivă, având ca scop protejarea economiei australiene de o potențială încetinire cauzată de tarifele impuse de Donald Trump. Activitatea economică din Q3 s-a dovedit mai puternică decât incertitudinile legate de comerț, care ar fi putut afecta activitatea. Cheltuielile de consum sunt într-o tendință clară de creștere (în iunie s-a înregistrat cea mai mare creștere anuală din noiembrie 2023, de 5,1%), iar PIB-ul a surprins în sens pozitiv (1,8% față de consensul de 1,6%). Cheltuielile gospodăriilor din Australia continuă să crească. Sursa: Biroul Australian de Statistică Inflația crește din nou, piața muncii rămâne stabilă Posibilitatea unei noi reduceri a ratei dobânzii a fost exclusă de ultimele date lunare privind inflația. Inflația CPI australiană a crescut cu 3,0% în august față de aceeași perioadă a anului trecut, față de 2,8% în iulie, ușor peste previziuni. Creșterea s-a datorat în parte efectelor de bază, dar a evidențiat presiuni persistente, în special în servicii precum mese la restaurant, mâncare la pachet și servicii audiovizuale. Locuințele și chiriile au crescut, de asemenea, în mod semnificativ, ceea ce ar putea contribui la presiuni salariale în trimestrul al patrulea. Piețele au redus drastic așteptările privind reducerea ratei dobânzii în urma creșterii inflației, marile bănci și instituții financiare retrăgându-și previziunile privind o reducere în noiembrie. Opiniile privind luna noiembrie rămân împărțite, ceea ce se reflectă în probabilitățile swap implicite ale pieței de aproximativ 50% pentru o nouă reducere. Unele instituții se așteaptă ca ratele să rămână neschimbate până la sfârșitul anului. Piața muncii rămâne restrânsă, dar stabilă, ceea ce, în contextul presiunilor vizibile asupra prețurilor, reduce argumentele în favoarea unei relaxări suplimentare. Salariile din Australia au alternat între a nu atinge și a depăși așteptările economiștilor (recent, o scădere surprinzătoare de 5.000 de locuri de muncă, anterior o creștere de 26.500), indicând o tendință neclară și o stagnare a pieței muncii dificil de interpretat. Între timp, șomajul s-a menținut la 4,2% timp de două luni după ce a scăzut de la 4,3%, RBA punând accentul pe datele trimestriale datorită volatilității mai scăzute.

Inflația CPI lunară în Australia a crescut la 3%, cu CPI de bază la 3,4%, cel mai ridicat nivel din iulie 2024. Sursa: Biroul Australian de Statistică

