Deschiderea sesiunii din SUA: US100 inițiază o încercare de revenire 🗽Acțiunile Micron se apropie de ATH📈

Acțiunile americane se redresează la aproximativ o oră după deschiderea bursei, încercând să oprească valul de vânzări din ultimele zile. Pe graficul US100, se remarcă două lumânări puternice bullish, cumpărătorii intervenind din nou în zona cheie de suport tehnic, în apropierea valorii de 24.600 de puncte. Acțiunile companiilor de software și semiconductori se redresează, de asemenea, în timp ce Nvidia (NVDA.US) își șterge pierderile inițiale și se tranzacționează cu peste 1% mai sus, iar acțiunile Micron (MU.US) cresc până la zona ATH. Elveția s-a angajat să investească 200 de miliarde de dolari în Statele Unite, ca parte a unui nou acord comercial, în schimbul reducerii ratei tarifare la 15% .

Membrul Fed, Schmid , a reiterat astăzi că actuala politică monetară rămâne adecvată. Investitorii au primit, de asemenea, o actualizare din partea Departamentului Comerțului , care a publicat calendarul viitoarelor comunicate macroeconomice, inclusiv inflația PCE din octombrie , care urmează să fie publicată pe 26 noiembrie la 15:30 ora României . Sursa: xStation5 Știri despre companii Acțiunile Avadel Pharma (AVDL.US) au înregistrat o creștere de aproximativ 21% în tranzacțiile din presesiune, după ce compania a dezvăluit că a primit o propunere de achiziție fără caracter obligatoriu din partea H. Lundbeck A/S , care evaluează acțiunile la până la 23 USD pe acțiune .

Cidara Therapeutics (CDTX.US) se tranzacționează astăzi la un preț aproape dublu, înregistrând o creștere de 104% , după ce Merck a acceptat să achiziționeze compania pentru 221,50 dolari pe acțiune în numerar , evaluând tranzacția la aproximativ 9,2 miliarde de dolari .

Acțiunile legate de criptomonede — MicroStrategy (MSTR.US -5,8%) și Coinbase (COIN.US -5%) — sunt sub presiune, deoarece Bitcoin scade sub 100.000 de dolari . Investitorii retrag capitalul din ETF-urile legate de tokenuri, reflectând o revenire mai largă la sentimentul de evitare a riscului .

Gap Inc. (GAP.US) crește cu aproximativ 1,4% după ce Jefferies a ridicat ratingul acțiunilor de la “ hold” la “ buy” .

Acțiunile Globant (GLOB.US) scad cu aproximativ 3% , pe fondul rezultatelor companiei și al perspectivelor prudente care evidențiază un mediu dificil. Analiștii indică însă semne încurajatoare de stabilizare.

Home Depot (HD.US) scade cu aproximativ 1% după ce Stifel a retrogradat retailerul de la “buy” la “hold” și a redus ținta de preț de la 440 USD la 370 USD .

Scholar Rock (SRRK.US) sare cu 14% după ce compania de biotehnologie a declarat că o unitate de producție terță cu care colaborează rămâne în curs de reinspecție până la sfârșitul anului 2025.

Acțiunile legate de AI — inclusiv Palantir (PLTR.US -5%) , Crucial Wave (CRWV.US -5%) și Bloom Energy (BE.US -8%) — sunt în scădere în tranzacțiile din presesiune. Mișcarea sugerează că slăbiciunea recentă din sectorul inteligenței artificiale s-ar putea adânci pe măsură ce cresc îngrijorările cu privire la durabilitatea raliului anterior.

StubHub (STUB.US) scade cu 20% după ce analiștii au subliniat absența surprinzătoare a orientărilor trimestriale în comunicarea companiei — un detaliu interpretat negativ de piață.

TripAdvisor (TRIP.US) înregistrează o ușoară creștere în urma unei revizuiri în sens pozitiv din partea Mizuho Securities , care a ridicat ratingul de la subperformant la neutru .

Sentimentul față de companiile aeriene americane continuă să se deterioreze — Delta (DAL.US -2,4%) , United (UAL.US -2,2%) și American Airlines (AAL.US -1,8%) înregistrează toate scăderi. Investitorii se tem că cea mai lungă închidere a guvernului din istoria SUA ar putea împiedica companiile aeriene să salveze ceea ce a fost deja un an dificil. Nvidia (grafic zilnic) Acțiunile Nvidia se redresează din nou de la nivelul de 185 USD — aproape de media mobilă exponențială de 50 de perioade( EMA50, linia portocalie) — și încearcă să-și reia mișcarea ascendentă înainte de publicarea rezultatelor financiare ale companiei, programată pentru 19 noiembrie (miercuri, după sesiunea din SUA). Sursa: xStation5 Micron atinge ATH pe fondul prețurilor ridicate ale DRAM Morgan Stanley a ridicat notabil ținta de preț pentru Micron Technology (MU), stabilind un nou maxim de 325 USD, în creștere de la 220 USD. Actualizarea vine în contextul în care analiștii indică o creștere extraordinară a prețurilor memoriilor DDR5, care s-au triplat în doar o lună — o mișcare nemaiîntâlnită din anii 1990. Potrivit băncii, acest context de prețuri creează o situație rară pentru Micron, care poate înregistra rezultate financiare record. Compania se așteaptă ca prețurile DRAM să continue să crească în prima jumătate a anului 2026, cu o potențială creștere de încă 15-20% , unele tranzacții spot fiind deja negociate la prime de până la 50% peste ratele standard de pe piață. Motorul din spatele acestei creșteri este cererea explozivă din partea centrelor de date AI , care consumă o parte din ce în ce mai mare din producția globală de DRAM. Deoarece producătorii acordă prioritate memoriei cu lățime de bandă mare (HBM) utilizată în acceleratoarele AI, oferta de DDR5 disponibilă pentru PC-uri și hardware de consum rămâne limitată.

Analiștii subliniază, de asemenea, că ciclul actual pare foarte diferit de penuria din trecut. Spre deosebire de 2018, când producătorii de memorie se confruntau cu probleme de rentabilitate, Micron intră în această perioadă de creștere generând deja marje și câștiguri record , ceea ce o plasează într-un „teritoriu necunoscut” în ceea ce privește potențialul de creștere. Deși companii precum Samsung și SK Hynix își măresc capacitatea, cererea continuă să depășească oferta. Chiar și după o creștere de 180% de la începutul anului, Morgan Stanley susține că revenirea Micron s-ar putea să nu se fi încheiat. Cererea persistentă atât pentru DRAM, cât și pentru HBM, determinată de infrastructura AI, ar putea menține acest ritm și în următoarele faze ale ciclului. Sursa: xStation5 Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

