Rezumatul zilei: Wall Street încearcă să oprească vânzarea masivă 📌Aurul scade cu 1,8%, Bitcoin pierde 4,5%

Indicii de pe Wall Street încearcă să oprească vânzarea masivă recentă, Nasdaq 100 urcând în „verde” în ciuda scăderii de aproape 1,5% de la începutul sesiunii. Acțiunile Micron s-au apreciat astăzi, după ce analiștii Morgan Stanley au ridicat ținta de preț pentru acțiuni la un nivel record de 325 USD, de la 220 USD anterior, subliniind creșterea notabilă a prețurilor memoriilor DDR5, care s-au triplat în ultima lună, un nivel nemaiîntâlnit din anii 1990.

Gigantul chinez din domeniul tehnologiei Alibaba (BABA.US) a fost identificat ca furnizor de suport tehnologic pentru „operațiunile” militare chineze care vizează Statele Unite, potrivit informațiilor din memoriul privind securitatea națională al Casei Albe. Acțiunile Alibaba continuă să se vândă astăzi.

Atât criptomonedele, cât și metalele prețioase pierd teren astăzi, aurul scăzând cu aproape 1,8%, iar Bitcoin cu aproape 5%, ajungând la cel mai scăzut nivel din mai 2025.

Contractele futures pe grâu CBOT ( WHEAT ) se tranzacționează astăzi la un nivel semnificativ mai scăzut, în urma raportului USDA WASDE, care a arătat stocuri finale semnificativ mai mari decât se aștepta, la 901 milioane de busheli , comparativ cu 869 milioane prognozate. Stocurile de porumb au fost în conformitate cu așteptările, în timp ce stocurile de soia au fost ușor mai mici ( 290 milioane față de 302 milioane estimate).

Variația stocurilor de gaze naturale EIA a fost de 45 Bcf, față de 34 Bcf estimat și 33 Bcf anterior. Reacția NATGAS la date a fost moderată; contractele futures au înregistrat o ușoară creștere după publicarea raportului.

Conform datelor FactSet, 91% dintre companiile din S&P 500 care au publicat deja rezultatele, 82% au depășit așteptările privind profitul , în timp ce 77% au depășit previziunile privind veniturile — un trimestru în general pozitiv. 91% dintre companiile din S&P 500 au raportat deja, 82% au depășit așteptările privind EPS — cu mult peste media pe 5 ani (78%) și media pe 10 ani (75%). Dacă acest număr se menține, ar corespunde celei mai bune rate de depășire din trimestrul al treilea al anului 2021 . Sursa: xStation5

