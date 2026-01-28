AUDUSD: Va fi RBA următoarea bancă centrală care va reveni la majorarea ratelor dobânzilor?

Aspecte esențiale Inflația a rămas ridicată, cu un CPI global de 3,8% YoY și un CPI de bază de aproximativ 3,4% YoY, rămânând peste ținta RBA

Presiunile asupra prețurilor sunt generalizate, conduse de inflația puternică din sectorul serviciilor și al locuințelor

Majorarea ratei dobânzii de către RBA în februarie este acum scenariul de bază, ridicând AUD și împingând AUDUSD peste 0,70

Dolarul australian (AUD) rămâne una dintre cele mai puternice monede, în urma datelor privind inflația mai mari decât se aștepta. Ultimele date CPI au surprins în sens pozitiv, atât în ceea ce privește inflația globală, cât și cea de bază, consolidând opinia că presiunile asupra prețurilor rămân prea ridicate pentru ca Banca Centrală a Australiei (RBA) să adopte o poziție dovish sau chiar neutră, în viitorul apropiat. Inflația globală a accelerat la 3,8% YoY în decembrie, în timp ce inflația de bază (media ajustată) a crescut la aproximativ 3,4% YoY, cu mult peste ținta RBA de 2-3%, confirmând că procesul de dezinflație s-a blocat, în loc să progreseze în mod constant. Pe bază trimestrială, inflația de bază s-a situat la 0,9% QoQ, ceea ce nu susține o revenire lină la țintă. Date cheie privind inflația CPI global: 3,8% YoY (de la 3,4%)

Media ajustată a CPI: ~3,4% YoY , peste așteptări

Inflația de bază: 0,9% QoQ , menținând un ritm puternic

Inflația serviciilor a accelerat la 4,1% YoY

Costurile locuințelor rămân principalul factor: +5,5% YoY Combinația de factori care determină inflația este deosebit de incomodă pentru RBA. Inflația serviciilor a accelerat din nou, reflectând cererea internă puternică, piața muncii restrânsă și presiunea persistentă din partea chiriilor și costurilor de transport. În același timp, inflația bunurilor a crescut din nou, parțial din cauza creșterii accentuate a prețurilor la energie electrică. Combinate cu o rată a șomajului de aproximativ 4% și o creștere economică solidă, datele sugerează că presiunile inflaționiste devin din ce în ce mai puternice în sectoarele cheie ale economiei, mai degrabă decât determinată de factori temporari sau importanți. Principalele surse de presiune asupra prețurilor Inflație puternică în sectorul serviciilor (chirii, călătorii, servicii de piață)

Costurile ridicate ale locuințelor care afectează gospodăriile

Creșterea prețurilor la energie care stimulează inflația bunurilor

Piața muncii restrânsă care susține presiunile salariale Ca răspuns la aceste date, cele mai mari bănci din Australia — inclusiv Westpac și ANZ — au început să se aștepte la o creștere a ratei cu 25 de puncte de bază din partea RBA la reuniunea din 2-3 februarie, argumentând că inflația a dat efectiv „votul decisiv” pentru o politică mai restrictivă. Piețele preconizează acum o probabilitate de peste 70% pentru o astfel de măsură. Deși majoritatea o consideră o majorare punctuală, mai degrabă decât începutul unui ciclu complet de înăsprire, se așteaptă ca RBA să mențină o poziție condiționat hawkish, cu decizii viitoare strâns legate de datele viitoare privind inflația. Banca centrală a clarificat, de asemenea, că inflația peste 3% rămâne „prea mare”, excluzând efectiv reducerile de rate pe termen scurt. Perspectivele RBA după CPI Creșterea din februarie este considerată din ce în ce mai mult ca scenariul de bază

Rata dobânzii de referință ar putea crește până la aproximativ 3,85%

Posibilă pauză după aceea, dar cu o tendință hawkish

Posibilă înăsprire suplimentară dacă inflația rămâne persistentă Reacția pieței Dolarul australian a înregistrat o creștere bruscă după publicarea datelor — AUD a atins cel mai înalt nivel de la începutul anului 2023, iar AUDUSD a depășit 0,70, continuând startul puternic al anului. Investitorii au început să se poziționeze pentru o RBA mai hawkish în comparație cu alte bănci centrale importante. Creșterile recente ale AUDUSD au fost susținute și de slăbiciunea generală a dolarului american.

