Piețele încearcă să se redreseze pe fondul veștilor pozitive din Iran

- Dolarul rămâne activul de refugiu preferat
- SUA trebuie să semnaleze că sfârșitul războiului este aproape, pentru ca redresarea pieței bursiere să continue
- Piața obligațiunilor nu este influențată de declarațiile Iranului
- Acțiunile din Marea Britanie sunt mai rezistente la conflict decât obligațiunile de stat sau lira sterlină
- Dolarul rămâne activul de refugiu preferat
- SUA trebuie să semnaleze că sfârșitul războiului este aproape, pentru ca redresarea pieței bursiere să continue
- Piața obligațiunilor nu este influențată de declarațiile Iranului
- Acțiunile din Marea Britanie sunt mai rezistente la conflict decât obligațiunile de stat sau lira sterlină
Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!
În această dimineață s-a produs o schimbare bruscă a sentimentului, piețele bursiere europene sunt în creștere, iar prețurile petrolului și gazelor naturale se moderează, după comentariile viceministrului iranian cu privire la discuțiile premergătoare conflictului dintre Iran și SUA. Acesta a afirmat că Iranul era pregătit să renunțe la stocurile sale de uraniu înainte de atacurile din partea SUA. Piața interpretează acest lucru ca o veste bună. Înseamnă asta că Iranul este dispus să renunțe la capacitățile sale nucleare și că războiul nu se va prelungi? Aceste declarații nu schimbă nimic în acest moment, dar evidențiază cât de reactive sunt piețele la știrile din presă.
Dolarul rămâne refugiul preferat
Acțiunile din Europa înregistrează mici câștiguri în această dimineață, pe măsură ce starea de spirit a pieței se schimbă de la una preocupată de un conflict prelungit la una care speră că Iranul și SUA vor ajunge la un acord pentru a pune capăt luptelor. Acțiunile europene au înregistrat performanțe inferioare celor americane în această săptămână. Eurostoxx 50 a scăzut cu peste 5% pe baza ajustării valutare, iar FTSE 100 a scăzut, de asemenea, cu 3%.
Pierderile au fost amplificate de o scădere de 1,5% a euro și de o scădere de 2,3% a lirei sterline față de dolarul american în această săptămână. Dolarul rămâne refugiul preferat în fața conflictului fără precedent din Orientul Mijlociu și, deși acțiunile au revenit astăzi în teritoriu pozitiv, dolarul rămâne la un nivel ridicat, deoarece ar putea fi nevoie de mai mult decât câteva titluri din presă pentru a afecta cererea de lichidități și siguranța dolarului.
SUA trebuie să semnaleze că sfârșitul războiului este aproape, pentru ca raliul bursier să continue
Acest lucru ne sugerează că o redresare prelungită a acțiunilor și o scădere a prețurilor la energie vor necesita semnale pozitive din partea SUA. Acestea au lipsit în ultimele 24 de ore, după un discurs agresiv al secretarului de război al SUA, care a declarat că Iranul este „terminat” și că Israelul și SUA vor continua să bombardeze Iranul.
Astfel, orice sentiment pozitiv ar putea dispărea dacă SUA contrazice oricare dintre declarațiile Iranului.
Piața obligațiunilor nu este influențată de declarațiile Iranului
Contractele futures pe acțiuni din SUA indică în continuare o deschidere mai scăzută, ceea ce sugerează că sentimentul rămâne instabil. În plus, piața obligațiunilor nu a fost influențată de ultimele știri. Obligațiunile continuă să se vândă, iar randamentele sunt mai mari în toată Europa. Gravitatea îngrijorării cu privire la impactul creșterii prețurilor la energie asupra inflației în Europa este evidentă: randamentele obligațiunilor de stat britanice pe 10 ani sunt mai mari cu 20 de puncte de bază în această săptămână, în Franța randamentele sunt mai mari cu 15 puncte de bază, iar în Italia cu 17 puncte de bază. Randamentele germane au înregistrat o creștere moderată de 10 puncte de bază, iar randamentele obligațiunilor de stat americane pe 10 ani sunt mai mari cu 11 puncte de bază.
Acțiunile britanice sunt mai rezistente la conflict decât obligațiunile de stat sau lira sterlină
Vânzarea moderată a obligațiunilor americane contribuie la susținerea pieței bursiere americane. Interesant este faptul că vânzarea obligațiunilor britanice este mai gravă decât scăderea acțiunilor britanice. Acest lucru se datorează faptului că indicii bursieri britanici au o orientare foarte internațională, iar FTSE 100 și 250 generează cea mai mare parte a veniturilor lor în afara Regatului Unit. În schimb, îngrijorările cu privire la posibilitatea unei crize a inflației în Marea Britanie pe fondul creșterii prețurilor la energie se reflectă pe piața obligațiunilor și pe piața futures a ratelor dobânzilor din Marea Britanie, care acum preconizează o singură reducere a ratei dobânzii pentru acest an. Lira sterlină este, de asemenea, afectată. GBP este a doua monedă cu cea mai slabă performanță din spațiul G10 FX în această săptămână, iar îngrijorările legate de impactul acestui conflict asupra economiei britanice se reflectă în lira sterlină. Nu credem că vom asista la o redresare semnificativă a lirei sterline până când nu va exista un pasaj sigur pentru mărfuri prin Strâmtoarea Ormuz.
Rezumatul zilei: Indicii și criptomonedele scad pe fondul creșterii prețurilor petrolului 🚩 Aurul și dolarul american înregistrează creșteri
Petrolul crește cu 11% pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu 📈Creșterea indicelui VIX determinată de temerile de pe Wall Street
Știri de ultimă oră: Iranul semnalează că Europa va fi „o țintă legitimă” dacă UE se alătură războiului
Bitcoin pierde din nou momentum📉Ethereum scade cu 5%
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."