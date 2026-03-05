Piețele încearcă să se redreseze pe fondul veștilor pozitive din Iran

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

În această dimineață s-a produs o schimbare bruscă a sentimentului, piețele bursiere europene sunt în creștere, iar prețurile petrolului și gazelor naturale se moderează, după comentariile viceministrului iranian cu privire la discuțiile premergătoare conflictului dintre Iran și SUA. Acesta a afirmat că Iranul era pregătit să renunțe la stocurile sale de uraniu înainte de atacurile din partea SUA. Piața interpretează acest lucru ca o veste bună. Înseamnă asta că Iranul este dispus să renunțe la capacitățile sale nucleare și că războiul nu se va prelungi? Aceste declarații nu schimbă nimic în acest moment, dar evidențiază cât de reactive sunt piețele la știrile din presă.

Dolarul rămâne refugiul preferat

Acțiunile din Europa înregistrează mici câștiguri în această dimineață, pe măsură ce starea de spirit a pieței se schimbă de la una preocupată de un conflict prelungit la una care speră că Iranul și SUA vor ajunge la un acord pentru a pune capăt luptelor. Acțiunile europene au înregistrat performanțe inferioare celor americane în această săptămână. Eurostoxx 50 a scăzut cu peste 5% pe baza ajustării valutare, iar FTSE 100 a scăzut, de asemenea, cu 3%.

Pierderile au fost amplificate de o scădere de 1,5% a euro și de o scădere de 2,3% a lirei sterline față de dolarul american în această săptămână. Dolarul rămâne refugiul preferat în fața conflictului fără precedent din Orientul Mijlociu și, deși acțiunile au revenit astăzi în teritoriu pozitiv, dolarul rămâne la un nivel ridicat, deoarece ar putea fi nevoie de mai mult decât câteva titluri din presă pentru a afecta cererea de lichidități și siguranța dolarului.

SUA trebuie să semnaleze că sfârșitul războiului este aproape, pentru ca raliul bursier să continue

Acest lucru ne sugerează că o redresare prelungită a acțiunilor și o scădere a prețurilor la energie vor necesita semnale pozitive din partea SUA. Acestea au lipsit în ultimele 24 de ore, după un discurs agresiv al secretarului de război al SUA, care a declarat că Iranul este „terminat” și că Israelul și SUA vor continua să bombardeze Iranul.

Astfel, orice sentiment pozitiv ar putea dispărea dacă SUA contrazice oricare dintre declarațiile Iranului.

Piața obligațiunilor nu este influențată de declarațiile Iranului

Contractele futures pe acțiuni din SUA indică în continuare o deschidere mai scăzută, ceea ce sugerează că sentimentul rămâne instabil. În plus, piața obligațiunilor nu a fost influențată de ultimele știri. Obligațiunile continuă să se vândă, iar randamentele sunt mai mari în toată Europa. Gravitatea îngrijorării cu privire la impactul creșterii prețurilor la energie asupra inflației în Europa este evidentă: randamentele obligațiunilor de stat britanice pe 10 ani sunt mai mari cu 20 de puncte de bază în această săptămână, în Franța randamentele sunt mai mari cu 15 puncte de bază, iar în Italia cu 17 puncte de bază. Randamentele germane au înregistrat o creștere moderată de 10 puncte de bază, iar randamentele obligațiunilor de stat americane pe 10 ani sunt mai mari cu 11 puncte de bază.

Acțiunile britanice sunt mai rezistente la conflict decât obligațiunile de stat sau lira sterlină

Vânzarea moderată a obligațiunilor americane contribuie la susținerea pieței bursiere americane. Interesant este faptul că vânzarea obligațiunilor britanice este mai gravă decât scăderea acțiunilor britanice. Acest lucru se datorează faptului că indicii bursieri britanici au o orientare foarte internațională, iar FTSE 100 și 250 generează cea mai mare parte a veniturilor lor în afara Regatului Unit. În schimb, îngrijorările cu privire la posibilitatea unei crize a inflației în Marea Britanie pe fondul creșterii prețurilor la energie se reflectă pe piața obligațiunilor și pe piața futures a ratelor dobânzilor din Marea Britanie, care acum preconizează o singură reducere a ratei dobânzii pentru acest an. Lira sterlină este, de asemenea, afectată. GBP este a doua monedă cu cea mai slabă performanță din spațiul G10 FX în această săptămână, iar îngrijorările legate de impactul acestui conflict asupra economiei britanice se reflectă în lira sterlină. Nu credem că vom asista la o redresare semnificativă a lirei sterline până când nu va exista un pasaj sigur pentru mărfuri prin Strâmtoarea Ormuz.