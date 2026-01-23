Aur: riscul de corecție în creștere? 🚨 Goldman ridică ținta pentru 2026

Metalele prețioase beneficiază de o destabilizare mai amplă a piețelor financiare globale, care afectează dolarul american și, potențial, cererea pentru titlurile de stat americane. Tendința de diversificare față de titlurile de stat pare strategică și pe termen lung, susținând contextul fundamental pentru aur în special. Goldman Sachs a ridicat ținta pentru prețul aurului în 2026 la 5.400 USD pe uncie, de la 4.900 USD anterior. Dacă presupunem că următoarea etapă a aurului urmează un model 1:1 similar cu cele două impulsuri anterioare - și că fazele corective respectă o structură 1:1 - acest lucru ar implica o potențială retragere către 4.400 USD înainte de un nou impuls ascendent. În acest scenariu, următoarea mișcare ar putea fi cu aproximativ 1.000 USD mai mare, ducând aurul către 5.400 USD pe uncie , în mare parte în conformitate cu proiecția Goldman.

Cele două impulsuri ascendente anterioare (iulie-octombrie și mijlocul lunii octombrie-ianuarie 2026) au generat fiecare câștiguri de aproximativ 1.000 de dolari pe uncie . Dacă și corecțiile ar fi comparabile, o retragere de aproximativ 500 de dolari ar fi consecventă, indicând un potențial test al zonei de 4.400 de dolari . Cu toate acestea, nu există nicio certitudine că aurul va continua să urmeze acest model sau că o corecție 1:1 trebuie să aibă loc în această etapă. Cel mai mare risc pentru aur și pentru complexul metalelor în general pare să fie menținerea lui Jerome Powell la conducerea Fed – un rezultat care ar reduce probabil șansele de implementare a unui „model Trump”, în care Rezerva Federală reduce agresiv ratele dobânzilor, tolerând în același timp o inflație apropiată de ținta stabilită. Chiar și așa, un astfel de scenariu nu ar împiedica neapărat băncile centrale străine și fondurile mari să decidă reducerea expunerii la titlurile de stat. Pe fondul tensiunilor crescânde din jurul Groenlandei, aceasta este o dezbatere care ar putea deveni din ce în ce mai importantă pentru țările nordice și fondurile de pensii din Europa de Nord, nu numai pentru țările BRICS. GOLD (Interval D1)

Sursa: xStation 5

