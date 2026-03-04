Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street susținut de date solide și schimbarea sentimentului

Wall Street a deschis miercuri într-o atmosferă optimistă, indicii futures americani fiind în creștere cu mult înainte de deschiderea bursei. Principalul catalizator al impulsului bullish a fost raportul ISM privind serviciile, surprinzător de rezistent, care a eclipsat îngrijorările persistente legate de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. În același timp, complexul de mărfuri a înregistrat o volatilitate crescută; țițeiul WTI a scăzut spre 74 USD pe baril, pe măsură ce investitorii au devenit din ce în ce mai încrezători că războiul din Iran s-ar putea dovedi mai scurt decât se temea inițial. Analiza tehnică US500: Ștergerea scăderii de ieri S&P 500 a înregistrat o revenire decisivă după publicarea raportului ISM, care a relevat cea mai rapidă expansiune a economiei serviciilor din SUA de la jumătatea anului 2022. Din punct de vedere tehnic, piața încearcă să se redreseze după două zile de vânzări masive declanșate de începerea atacurilor aeriene ale SUA și Israelului împotriva Iranului. US500 se tranzacționează în prezent cu aproximativ 1% mai sus, revenind de la nivelul de suport din apropierea nivelului de retragere Fibonacci de 50,0 al celei mai recente valuri ascendente. În ciuda redresării, indicele rămâne într-un canal de tendință descendentă. O închidere în intervalul 6890-6900 ar oferi baza tehnică pentru a testa limita superioară a acestui canal mai târziu în această săptămână. Cu toate acestea, traiectoria mai largă pentru Wall Street rămâne dependentă de evoluțiile din Orientul Mijlociu și de piața petrolului, unde orice nouă creștere a prețurilor ar putea diminua așteptările privind reduceri suplimentare ale ratei dobânzii. Sectorul energetic: Umbrit de război și stocuri în creștere În ciuda optimismului predominant pe piața mai largă, sectorul energetic se confruntă cu o incertitudine profundă. În timp ce conflictele geopolitice susțin de obicei prețurile, combinația dintre potențiala dezescaladare și datele care arată o creștere continuă a stocurilor de țiței din SUA exercită o presiune descendentă asupra evaluărilor. Petrol brut: Prețurile WTI oscilează în jurul valorii de 74 USD, sensibile la semnalele conform cărora durata conflictului ar putea fi mai limitată decât se anticipase anterior.

Marile companii petroliere: Exxon Mobil a înregistrat astăzi o scădere de 1,6% după o puternică creștere la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie. Chevron a scăzut cu 1,7%, deși menține un câștig de aproape 22% de la începutul anului.

Produse chimice: Dow Inc. (+3%) și LyondellBasell (+4,55%) au înregistrat creșteri în urma revizuirii în sus a estimărilor analiștilor, care au invocat potențiala creștere a marjelor și dinamica mai strictă a ofertei ca urmare a conflictului din Iran. Criptomonede: Raliu alimentat de Trump pentru „aurul digital” Sectorul activelor digitale s-a dovedit a fi unul dintre cele mai performante de pe piață astăzi. Bitcoin a depășit pragul de 73.000 de dolari, recuperând cu mult pierderile suferite de la izbucnirea ostilităților. Curenți favorabili din punct de vedere politic: Acțiunile legate de criptomonede au crescut după ce președintele Donald Trump a susținut public Clarity Act — un proiect de lege privind structura pieței pentru acest sector — și a criticat băncile tradiționale pentru că subminează inovarea în sectorul monedelor stabile.

Coinbase (COIN): Acțiunile bursei au crescut cu peste 14% pe fondul zvonurilor despre o întâlnire privată între CEO-ul companiei și președintele Trump.

Alți jucători: MicroStrategy (MSTR) a câștigat peste 11%, în timp ce Circle (CRCL) a crescut cu aproape 3,5%, profitând de valul de optimism pe măsură ce Bitcoin și-a reluat traiectoria ascendentă.

