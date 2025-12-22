🟡 Aurul +1,8%; decizia Fed și geopolitica

Aurul și argintul încep săptămâna de sărbători cu creșteri puternice (AUR: +1,8% până la aproximativ 4.420 USD, ARGINT: +2,5% până la aproximativ 68,20 USD), împingând metalele prețioase cheie la noi maxime istorice. Cererea pentru active sigure este determinată în principal de poziționarea pieței în jurul politicii monetare a SUA în 2026, precum și de tensiunile crescânde dintre Venezuela și Statele Unite. Contractul GOLD a depășit un nivel cheie de rezistență la maximul din octombrie, în apropiere nivelului de 4.375 USD pe uncie, urmând traiectoria canalului ascendent actual. Menținerea peste acest nivel va fi crucială pentru susținerea mișcării ascendente; în caz contrar, ar putea avea loc o corecție, mai ales dacă incertitudinea geopolitică, care a stimulat volumul tranzacțiilor cu metale prețioase cheie în ultimele săptămâni, începe să se estompeze. RSI a intrat din nou în zona de supra-cumpărare, deși în acest an aurul nu a întâmpinat mari dificultăți în tranzacționarea peste acest nivel. Sursa: xStation5 Cea mai recentă creștere a prețului metalelor prețioase este determinată în principal de așteptările din ce în ce mai optimiste față de Fed în 2026. Piața a abordat cea mai recentă ședință a FOMC cu o prudență considerabilă, deoarece decizia a fost luată fără date cheie privind inflația sau piața muncii; cu toate acestea, poziția calmă a lui Powell și absența unei așa-numite „reduceri agresive” au injectat optimism pe piețe. Așteptările privind o reducere a ratei dobânzii în ianuarie s-au atenuat oarecum în ultima lună (în prezent, probabilitatea unei noi reduceri este de aproximativ 20%, sursa: CME FedWatch), dar piața preconizează din nou mai mult de două reduceri ale ratei dobânzii înainte de sfârșitul anului 2026, susținută în continuare de cea mai recentă valoare a inflației CPI, care a fost cu mult sub așteptări. Problema numirii unui nou președinte al Fed joacă un rol din ce în ce mai redus, întrucât chiar și un candidat nominalizat de Trump s-ar confrunta cu sarcina dificilă de a convinge restul FOMC să adopte o atitudine mai “dovish”. Cu toate acestea, întrucât ratele dobânzilor deja mai mici reduc costul de oportunitate al deținerii de aur în comparație cu alte active purtătoare de dobândă, în special obligațiunile de stat, așteptările față de Fed continuă să se traducă într-o creștere a cererii, deja ridicată. Piața pariază în prezent pe faptul că nu va exista nicio reducere în ianuarie, deși swapurile preconizează mai mult de două reduceri înainte de septembrie. Sursa: CME FedWatch. Metalele prețioase vin după un an record – numai aurul a înregistrat o creștere de până la 70%. Metalele care anterior rămăseseră în afara atenției pieței încearcă acum să recupereze terenul pierdut. Platina și argintul sunt, de asemenea, în creștere, câștigând nu numai popularitate ca mijloace de păstrare a valorii, ci și atrăgând atenția pentru rolul lor în sectoarele industriale în rapidă creștere. Nu lipsesc nici factorii geopolitici noi care reduc apetitul pentru risc și încurajează fluxurile către refugii sigure. În weekend, SUA au confiscat încă un petrolier în largul coastelor Venezuelei, iar investitorii sunt în mod evident îngrijorați de posibilitatea apariției unui alt conflict armat pe harta globală. Cererea ar putea continua să beneficieze de sprijinul băncilor centrale, care nu numai că reduc ratele dobânzilor, ci și își măresc rezervele de aur, în special în țările cu piețe emergente. Investitorii de retail urmează acest exemplu, căutând expunere rapidă pe piață atât prin lingouri fizice, cât și prin ETF-uri

