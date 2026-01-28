Aurul 5.300 dolari, argint 110 dolari: „marea evadare valutară”

Aspecte esențiale Catalizatorul: o „amplă” scădere a dolarului

Perspectivă: nimeni nu pariază împotriva tendinței ascendente

Într-o săptămână care a redefinit peisajul financiar global, aurul a depășit toate așteptările, trecând de pragul de 5.310 dolari pe uncie. Miercuri, lingoul a urcat cu până la 2,5%, atingând un nou record istoric de 5.310 dolari. Această creștere solidă reprezintă o schimbare fundamentală în modul în care investitorii percep siguranța monedelor tradiționale și a datoriei publice. Catalizatorul: o „amplă” scădere a dolarului Principalul motor al acestei creșteri este slăbiciunea persistentă a dolarului american, care a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii aproape patru ani. În mod paradoxal, scăderea a fost întâmpinată cu indiferență de către Casa Albă. „Nu, cred că este minunat”, a declarat președintele Donald Trump reporterilor când a fost întrebat despre scăderea monedei, afirmând că nu este îngrijorat de scăderea valorii acesteia. Această poziție a semnalat pieței că administrația ar putea acorda prioritate competitivității comerciale în detrimentul puterii dolarului. Pentru investitori, un dolar mai slab face aurul să fie mai ieftin pentru cumpărătorii internaționali, erodând în același timp puterea de cumpărare a principalei monede de rezervă a lumii. Raliul este descris de mulți analiști ca o „tranzacție de devalorizare”. Investitorii fug din ce în ce mai mult de obligațiunile de stat și de monedele fiduciare, temându-se că cheltuielile fiscale masive și creșterea datoriei publice fac promisiunile pe hârtie mai puțin fiabile. Vânzarea masivă de obligațiuni de stat: Pe măsură ce încrederea în stabilitatea pe termen lung a datoriei publice se clatină, capitalul se îndreaptă către „active tangibile”.

Riscul geopolitic: Tensiunile, de la amenințări cu tarife (inclusiv tarife de 100% pentru exporturile canadiene) până la dispute internaționale, au transformat aurul în „indicatorul suprem al fricii”. Sentimentul pieței este puternic influențat de așteptările legate de Rezerva Federală. Zvonurile privind o orientare mai dovish și îngrijorările cu privire la independența viitoare a Fed au determinat investitorii retail și instituționali să accelereze alocările de aur. Dacă Fed este percepută ca fiind presată să mențină ratele dobânzilor la un nivel scăzut în ciuda inflației, costul de oportunitate al deținerii de aur fără randament dispare. Aurul a fost din nou în centrul atenției în acest debut de an, aurul apreciindu-se cu 22% de la începutul anului. Cu o creștere de aproximativ 47% în aceeași perioadă, argintul a depășit bariera de 110 dolari pe uncie. Această mișcare evidențiază un apetit mai larg pentru metalele prețioase, alimentat atât de cererea industrială, cât și de rolul său de punct de intrare mai accesibil pentru investitorii de retail. Perspectivă: nimeni nu pariază împotriva tendinței ascendente Datele actuale privind poziționarea relevă o piață în care puțini sunt dispuși să se poziționeze împotriva trendului ascendent. Volatilitatea implicită a contractelor futures Comex a atins niveluri nemaiîntâlnite de la apogeul pandemiei din 2020. Băncile centrale continuă să fie „acumulatori neți”, diversificându-și investițiile în afara dolarului pentru a-și proteja rezervele naționale. Pe măsură ce aurul se stabilizează la această nouă realitate de peste 5.000 de dolari, întrebarea pentru mulți nu mai este dacă va crește în continuare, ci mai degrabă cât de mult îl va impulsiona tendința de „dedolarizare”.

