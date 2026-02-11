Argintul crește cu 3% 📈 Revenirea tendinței ascendente a metalelor prețioase?

Argintul (SILVER) a crescut astăzi cu peste 3%, depășind 83 de dolari pe uncie. Fundamentele pe termen lung pentru acest metal par în continuare constructive, iar dolarul american ar putea intra într-o perioadă mai dificilă. Ieri, Donald Trump a susținut că SUA ar trebui să mențină cele mai mici rate ale dobânzii din lume și a afirmat că dolarul a fost „manipulat” de ani de zile, menținându-l excesiv de puternic. Mai multe teme favorabile rămân în joc: stocurile reduse de argint din Londra, geopolitica (Trump a amenințat că va trimite un al doilea portavion mai aproape de Iran) și speculațiile reînnoite cu privire la reducerile agresive ale ratelor dobânzilor în SUA. Cererea de metale fizice este în creștere, în ciuda așteptărilor privind o încetinire a consumului industrial și a celui legat de bijuterii. Silver Institute prevede că investițiile în argint fizic vor crește cu 20%, atingând un nivel maxim în ultimii trei ani, de aproape 227 de milioane de uncii, după trei ani consecutivi de scădere. Se preconizează că cererea industrială va scădea cu 2% , până la aproximativ 650 de milioane de uncii , cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani. Cel mai mare impact va veni probabil din segmentul solar (fotovoltaic) , unde producătorii se orientează din ce în ce mai mult către înlocuitori pentru componentele scumpe pe bază de argint. Chiar și așa, electrificarea continuă a economiei globale ar trebui să continue să susțină cererea industrială mai largă până la sfârșitul deceniului, centrele de date și sectorul auto putând compensa parțial slăbiciunea sectorului fotovoltaic.

În ceea ce privește bijuteriile, se preconizează că cererea va scădea semnificativ în acest an cu aproape 10% față de anul precedent , atingând cel mai scăzut nivel din ultimii șase ani. Se așteaptă ca scăderea să fie determinată în principal de India , deși ar putea fi parțial atenuată de China , unde Silver Institute observă un interes crescut pentru bijuteriile din argint placate cu aur .

Privind spre 2026 , se preconizează că cererea totală va depăși în continuare oferta, chiar dacă aceasta va atinge un nivel record de 1,05 miliarde de uncii (în creștere cu 1,5% față de anul precedent ). Deficitul de piață prognozat este de aproximativ 67 de milioane de uncii . Într-un raport dedicat, grupul Heraeus a subliniat că volatilitatea ridicată a metalelor va persista probabil pe fondul speculațiilor crescânde atât în Occident, cât și în China. De asemenea, grupul a remarcat că ETF-urile au absorbit recent o parte semnificativă din presiunea de vânzare, ceea ce sugerează că apetitul investitorilor de retail pentru achiziționarea de argint rămâne ferm. Cererea de investiții în aur a crescut, de asemenea: prețurile aurului au crescut cu peste 500% în ultimul deceniu, în timp ce indicele dolarului american se situează aproape de minimele ultimilor 11 ani. SILVER (Interval D1) Argintul testează în prezent media mobilă exponențială pe 50 de sesiuni, care acționează adesea ca o graniță simbolică între impulsul bearish și bullish. O depășire susținută a nivelului de 92 USD/oz ar putea deschide calea către 100 USD/oz, în concordanță cu o configurație inversată de tip „cap și umeri”. Pe partea descendentă, o scădere sub 80 USD/oz ar sugera că vânzătorii sunt încă la control și ar putea continua să limiteze încercările de creștere. Sursa: xStation 5

