Aurul câștigă 0,6% în pofida revenirii USDIDX; creșterea tensiunilor din Orientul Mijlociu

Aurul câștigă aproape 0,6% astăzi, deoarece investitorii anticipează continuarea ciclului de relaxare a politicii Fed și creșterea tensiunilor în Orientul Mijlociu, deoarece mass-media a raportat că Israelul a desfășurat probabil o operațiune militară terestră specială în sudul Libanului, însă reacția pieței petroliere sugerează că piețele încă ignoră extinderea scenariului de escaladare în regiune. Ieri, Jerome Powell a declarat că banca centrală a SUA va reduce probabil ratele dobânzilor de două ori în acest an (ambele cu 25 de puncte de bază). Pe de altă parte, Rezerva Federală pare foarte dovish, membrul Fed, Bostic, nu exclude chiar o reducere cu 50 pb la întâlnirea din noiembrie (în cazul în care piața muncii slăbește) și Goolsbee a semnalat în mod clar că „vor exista o mulțime de reduceri de rate”. În general, politicile de relaxare de pe ambele maluri ale Atlanticului (SUA - Zona Euro) și reducerile ratei dobânzii și programele de stimulare din China, cu tensiuni geopolitice și rezultate încă greu de prevăzut ale ciclurilor de relaxare, ridică cererea de aur, ca „acoperire împotriva recesiunii”. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Cele mai importante puncte ale discursului Președintelui Fed, Powell, din conferința de presă de ieri: Economia SUA este într-o formă solidă; intenționăm să ne folosim instrumentele pentru a o menține în această poziție . Politica se va îndrepta în timp către o poziție mai neutră dacă economia va evolua în general conform așteptărilor.

Piața muncii este încă solidă, dar s-a răcit cu adevărat. Dacă economia evoluează conform așteptărilor, SEP arată încă două reduceri cu 25 pb.

Fed nu se grăbește să reducă ratele rapid; colegii și cu mine avem mai multă încredere că inflația se află pe o traiectorie sustenabilă către 2%.

Nimic nu sugerează că o încetinire este mai probabilă acum; piața muncii poate oferi o imagine mai bună în timp real a stării economiei decât PIB-ul

Dezinflația are o bază largă, iar datele recente indică noi progrese în direcția revenirii susținute la 2%.

Inflația serviciilor de locuințe va continua să scadă atât timp cât rata de creștere a chiriilor pentru noii chiriași rămâne scăzută.

O reducere cu 50 de puncte procentuale a ratei reflectă încrederea tot mai mare în faptul că recalibrarea adecvată a politicilor poate menține soliditatea pieței muncii și inflația în direcția obiectivului. Sursa: xStation 5 Indicele futures al dolarului american (USDIDX) a revenit de la nivelul de 99,8 la aproape 100,8 în prezent, dar aurul nu a reacționat la această mișcare, continuând să crească, la 2.650 de dolari pe uncie; semnalând sentimentele pozitive pe termen scurt ale investitorilor. Sursa: xStation 5

