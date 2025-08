Rezumatul zilei: Fed menține ratele neschimbate, dar Powell rămâne “hawkish”

Decizia Fed a dus la menținerea ratelor dobânzilor neschimbate, în conformitate cu așteptările.

Cu toate acestea, au existat două voturi împotrivă în cadrul Fed.

Bowman și Waller au votat în favoarea scăderii ratelor dobânzilor.

Declarația Fed indică o situație economică ușor mai slabă, deschizând calea pentru posibile reduceri ale ratelor în septembrie.

Piața vede o probabilitate de 2/3 pentru o reducere a ratei dobânzii în septembrie.

Powell a părut deosebit de “hawkish” în a doua parte a conferinței de presă, subliniind că Fed are nevoie de motive clare pentru a reduce ratele dobânzilor.

Așteptările pieței pentru o reducere a ratei dobânzii în septembrie au scăzut sub 50%.

În cadrul conferinței, Powell a reiterat că există încă multe incertitudini cu privire la economie și tarife, fiind necesar timp pentru a ajusta politica monetară în consecință.

Dolarul s-a apreciat după comentariul lui Powell potrivit căruia Fed ignoră inflația prin nemajorarea ratelor, o declarație destul de “hawkish”.

În urma deciziei Fed, EURUSD a inversat brusc câștigurile anterioare, dolarul dominând acum piața valutară, tranzacționându-se în prezent în apropierea mediei mobile exponențiale de 100 de zile, la aproximativ 1,1426.

Contractele futures pe indici americani au înregistrat o performanță puternică pe tot parcursul zilei, rămânând aproape de maximele istorice, dar câștigurile au fost stopate și inversate după decizia Fed.

US500 este în scădere cu 0,4%, în timp ce US100 scade cu 0,13%.

Microsoft și Meta Platforms se vor alătura grupului așa-numitelor companii „Magnific Seven”, care vor publica astăzi, după închiderea pieței, la ora 23:00, ultimele rezultate trimestriale.

Ședința europeană de astăzi a fost pozitivă, indicele DAX din Germania câștigând 0,23% în cursul zilei, indicele CAC40 din Franța adăugând 0,06%, iar indicele WIG20 din Polonia crescând cu 1,06%.

PIB-ul SUA pentru al doilea trimestru a crescut cu 3,0% față de aceeași perioadă a anului trecut, în termeni anualizați, depășind semnificativ estimările de 2,4%, impulsionat în principal de o contribuție netă puternică a exporturilor de aproape 5%, inversând tendința din primul trimestru, când importurile au crescut în anticiparea tarifelor ridicate impuse de Trump.

Raportul ADP a arătat o creștere a numărului de locuri de muncă cu 104.000, mult peste estimările de 75.000.

Datele economice solide din SUA au dus la o consolidare suplimentară a dolarului american.

PIB-ul Zonei Euro a depășit așteptările, cu o creștere de 1,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de 1,2% cât se anticipa și 1,5% în perioada anterioară, în timp ce creșterea trimestrială a fost de 0,1%, comparativ cu 0,0% cât se anticipa și 0,6% în perioada anterioară.

Banca Canadei a menținut ratele dobânzilor la 2,75%, probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii în septembrie scăzând de la 22% la 19%, pe baza datelor pieței swap.

Stocurile de țiței au crescut cu 7,7 milioane de barili, față de o scădere preconizată de 2,6 milioane de barili și o scădere anterioară de 3,2 milioane de barili, deși raportul API a arătat o creștere mai mică, de 1,5 milioane de barili; în ciuda acumulării, prețurile petrolului WTI rămân ridicate, la 70,50 dolari pe baril.

Prețurile petrolului continuă să crească semnificativ în urma amenințărilor lui Trump de a impune sancțiuni severe Rusiei dacă aceasta nu se angajează în negocieri de pace cu Ucraina, WTI depășind pragul de 70 USD pe baril.

Prețurile gazelor naturale scad astăzi cu aproape 4%, apropiindu-se de pragul de 3 USD/MMBTU, în ciuda sezonului de răcire care determină de obicei tendințe ascendente.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."