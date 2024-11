📈Aurul câștigă 0,7% în pofida comentariilor “hawkish” doamnei Michele Bowman (Fed)🗽"Rata neutră mult mai ridicată și progrese «blocate» în reducerea inflației”

Michelle Bowman de la Consiliul guvernatorilor Rezervei Federale a SUA a comentat ast─âzi politica monetar─â a Fed, economia SUA ╚Öi nivelurile ratei neutre. ├Än general, comentariile sale au fost destul de ÔÇ×hawkishÔÇŁ, semnal├ónd nevoia de mai mult─â pruden╚Ť─â ╚Öi probabil un nivel mult mai ridicat al ratei neutre ├«n SUA. ├Än ciuda acestui fapt ╚Öi a cre╚Öterii dolarului sus╚Ťinut─â de randamente, aurul c├ó╚Ötig─â ast─âzi 0,7% la 2.650 USD pe uncie, par╚Ťial datorit─â tensiunilor geopolitice ╚Öi ├«mbun─ât─â╚Ťirii aspectelor tehnice. Profilul X EuropeInvasion a informat c─â for╚Ťele ruse se preg─âtesc s─â lanseze racheta balistic─â intercontinental─â RS-26 cu o greutate de 36.000 kg ╚Öi o raz─â de ac╚Ťiune de 6.000 km, ├«ntr-un posibil atac asupra Kievului, dup─â ce Ucraina a folosit rachete ATACMS ╚Öi Storm Shadow din Marea Britanie, lovind Rusia. Banca central─â a SUA ar trebui s─â urmeze o abordare prudent─â privind politica monetar─â. Fed ar putea fi mai aproape de rata de politic─â neutr─â dec├ót cred ├«n prezent factorii de decizie, infla╚Ťia r─âm├óne o preocupare.

Estimarea mea privind rata de politic─â neutr─â este mult mai mare dec├ót ├«nainte de pandemie. Am fost de acord s─â sus╚Ťin reducerea ratei Fed din noiembrie, deoarece aceasta se aliniaz─â preferin╚Ťei mele de a reduce ratele treptat.

Sunt mul╚Ťumit de faptul c─â declara╚Ťia de politic─â a Fed din noiembrie a oferit op╚Ťionalitate ├«n luarea deciziilor privind ajust─ârile viitoare ale politicii. Progresele ├«n reducerea infla╚Ťiei par s─â fi stagnat.

Trebuie s─â fim r─âbd─âtori ╚Öi pruden╚Ťi cu privire la ceea ce ar putea fi de fapt o abordare a politicii de imigrare.

Chiar ╚Öi atunci c├ónd reducem infla╚Ťia, pre╚Ťurile sunt ├«n continuare mai scumpe.

Fed trebuie s─â fie flexibil─â. Este ├«ngrijor─âtor faptul c─â recalibr─âm politica, dar nu am atins obiectivul infla╚Ťiei.

Num─ârul de salaria╚Ťi din octombrie a crescut probabil la ritmul mediu recent, dup─â luarea ├«n considerare a uraganelor, a grevei Boeing ╚Öi a ratei sc─âzute de r─âspuns.

V─âd un risc mai mare pentru mandatul de stabilitate a pre╚Ťurilor, de╚Öi deteriorarea condi╚Ťiilor de munc─â este posibil─â.

Economia este puternic─â, pia╚Ťa muncii este aproape de ocuparea deplin─â a for╚Ťei de munc─â, iar infla╚Ťia este ridicat─â.

Mi╚Öcarea lateral─â a infla╚Ťiei cheltuielilor de consum personal de baz─â ├«ncep├ónd cu luna mai reflect─â cre╚Öterea cererii de locuin╚Ťe la pre╚Ťuri accesibile ╚Öi o ofert─â de locuin╚Ťe inelastic─â.

Rata ╚Öomajului este sub propria mea estimare a ocup─ârii depline a for╚Ťei de munc─â, iar cre╚Öterea din acest an reflect─â angaj─ârile mai slabe. AURUL ├«╚Öi extinde impulsul ascendent ├«n ciuda ├«nt─âririi dolarului american, cu un posibil test al mediei exponen╚Ťiale de 50 de perioade (linia portocalie) la 2.654 USD pe uncie. Aceast─â mi╚Öcare a venit dup─â testarea benzii inferioare a canalului ascendent al pre╚Ťurilor. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil ┬á ┬á Source: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing ├«n sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pie╚Ťele de instrumente financiare, ╚Öi de modificare a Directivei 2002/92 / CE ╚Öi a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investi╚Ťii sau o recomandare de informa╚Ťii sau o recomandare care sugereaz─â o strategie de investi╚Ťii ├«n sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de pia╚Ť─â ( reglementarea abuzului de pia╚Ť─â) ╚Öi de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European ╚Öi a Consiliului ╚Öi a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE ╚Öi 2004/72 / CE ╚Öi a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European ╚Öi al Consiliului ├«n ceea ce prive╚Öte standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectiv─â a recomand─ârilor de investi╚Ťii sau a altor informa╚Ťii care sugereaz─â strategii de investi╚Ťii ╚Öi pentru dezv─âluirea de interese particulare sau indica╚Ťii de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv ├«n domeniul consultan╚Ťei ├«n materie de investi╚Ťii, ├«n sensul Legii privind tranzac╚Ťionarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este preg─âtit─â cu cea mai mare diligen╚Ť─â, obiectivitate, prezint─â faptele cunoscute autorului la data preg─âtirii ╚Öi este lipsit─â de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este preg─âtit─â f─âr─â a lua ├«n considerare nevoile clientului, situa╚Ťia sa financiar─â individual─â ╚Öi nu prezint─â nicio strategie de investi╚Ťii ├«n niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofert─â de v├ónzare, oferire, abonament, invita╚Ťie la cump─ârare, reclam─â sau promovare a oric─ârui instrument financiar. XTB SA nu este responsabil─â pentru ac╚Ťiunile sau omisiunile niciunui client, ├«n special pentru achizi╚Ťionarea sau cedarea instrumente, ├«ntreprinse pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta r─âspunderea pentru nicio pierdere sau daun─â, inclusiv, f─âr─â limitare, orice pierdere care poate ap─ârea direct sau indirect, efectuat─â pe baza informa╚Ťiilor con╚Ťinute ├«n aceast─â comunicare de marketing. ├Än cazul ├«n care comunicarea de marketing con╚Ťine informa╚Ťii despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate ├«n acestea, acestea nu constituie nicio garan╚Ťie sau prognoz─â cu privire la rezultatele viitoare. Performan╚Ťele anterioare nu indic─â neap─ârat rezultatele viitoare ╚Öi orice persoan─â care ac╚Ťioneaz─â pe baza acestor informa╚Ťii o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzac╚Ťionare ale niciunei persoane. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate ├«n cadrul tranzac╚Ťiilor dumneavoastr─â. Informa╚Ťiile cuprinse ├«n cadrul acestui material sunt emise ├«n baza experien╚Ťei proprii a emitentului ╚Öi nu reprezint─â o recomandare individual─â, nu vizeaz─â atingerea anumitor obiective, randamente financiare ╚Öi nu se adreseaz─â nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au ├«n vedere situa╚Ťia ╚Öi persoana dumneavoastr─â deci nu recomand─âm utilizarea acestor informa╚Ťii sub orice form─â. Utilizarea informa╚Ťiilor cuprinse ├«n cadrul acestui material ├«n orice modalitate se face pe propria dumneavoastr─â r─âspundere. Acest material este emis de c─âtre un analist pentru care ├«╚Öi asum─â r─âspunderea XTB SA, persoan─â juridic─â autorizat─â de KNF ÔÇô Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."