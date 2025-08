Meta va anunța cheltuieli record pentru investiții? Ce vor arăta rezultatele gigantului din social media?

Meta este mai mult decât o simplă companie de social media. Este, de asemenea, un gigant în sectorul publicității și o companie care investește masiv în noi tehnologii, incluzând nu numai inteligența artificială, ci și realitatea augmentată. De aproape trei ani, compania a depășit în mod constant așteptările, înregistrând rezultate trimestriale în continuă îmbunătățire. Va continua această tendință? Așteptări financiare și operaționale cheie Venituri: 44,8 miliarde de dolari (creștere estimată de 14,7% față de anul precedent) față de estimările companiei de 42,5-45,5 miliarde de dolari.

EPS: 5,89 dolari (creștere estimată de 14,1% față de anul precedent) față de 5,16 dolari în urmă cu un an.

Venituri din publicitate: 44,1 miliarde de dolari, cu o creștere a impresiilor de 6,9% și o creștere a prețurilor de 7,6%.

Reality Labs: venituri de 386 de milioane de dolari, cu o pierdere operațională de -4,9 miliarde de dolari.

CapEx: creștere potențială față de previziunile actuale de 64-72 miliarde de dolari; analiștii se așteaptă la 67,8 miliarde de dolari.

Marja operațională: 38,3% din veniturile operaționale de 17,2 miliarde de dolari.

Utilizatori activi zilnic: 3,42 miliarde de utilizatori în ecosistemul Family of Apps.

Threads: peste 350 de milioane de utilizatori înregistrați.

Meta AI: se apropie de atingerea unui miliard de utilizatori activi lunar.

Variația implicită a prețului: +/- 7,4% după rezultate (reacții istorice +/- 5%). CapEx - Are sens o creștere suplimentară a cheltuielilor? Cea mai mare necunoscută rămâne CapEx pentru 2025. Meta a majorat deja previziunile pentru primul trimestru de la 60-65 miliarde de dolari la 64-72 miliarde de dolari. Există indicii puternice că această companie ar putea raporta un CapEx care depășește 72 miliarde de dolari. Motivul pentru aceste cheltuieli suplimentare este, potrivit rapoartelor, un blocaj în puterea de calcul, care ar afecta algoritmii publicitari și AI. În plus, costurile furnizorilor sunt în creștere, în principal din partea Nvidia și AMD. Se preconizează că și tarifele din SUA vor avea un impact. Compania va indica probabil și creșterea cererii de GPU-uri pentru antrenarea modelelor Llama. De asemenea, merită reamintit că ultimele rezultate ale Alphabet au arătat o creștere a CapEx de 10 miliarde de dolari. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Cu toate acestea, investitorii s-ar putea întreba: Creșterea CapEx din primul trimestru s-a tradus într-o creștere a puterii de calcul efective sau doar în costuri mai mari pentru același echipament? Directorul financiar Susan Li a recunoscut în primul trimestru: „Chiar și cu capacitatea pe care o vom pune în funcțiune în 2025, avem dificultăți în a satisface cererea echipelor pentru resurse de calcul”. Un semnal pozitiv este faptul că Alphabet, odată cu creșterea cheltuielilor, nu a menționat tarifele ca factor cheie – două treimi din cheltuielile suplimentare au fost alocate serverelor, iar o treime centrelor de date. Reality Labs – O problemă persistentă de rentabilitate Reality Labs rămâne cea mai mare “bătaie de cap” pentru investitori. Cu venituri de doar 386 de milioane de dolari (0,9% din total), generează o pierdere operațională de -4,9 miliarde de dolari pe trimestru, ceea ce duce la o pierdere anuală estimată de aproape 20 de miliarde de dolari. Un aspect pozitiv pentru segmentul Reality Labs este parteneriatul cu Andruil, care a dus la un contract de 100 de milioane de dolari cu Pentagonul. Meta a deschis, de asemenea, un magazin fizic pentru produsele Reality Labs în Burlingame, California. Compania are în plan și o monetizare mai amplă a ochelarilor AR Ray-Ban. Pe partea negativă, este de remarcat faptul că nu se prezintă o cale clară către profitabilitate. Costurile de cercetare și dezvoltare sunt în creștere, în timp ce veniturile au stagnat, oscilând între 300 și 400 de milioane de dolari. De asemenea, este important să subliniem că, deși compania este unul dintre liderii pieței de realitate augmentată, se confruntă cu concurența unor produse precum Apple Vision Pro. Dacă această companie va înregistra o creștere a profitabilității în alte segmente, investitorii ar putea continua să subestimeze Reality Labs. Cu toate acestea, există un sentiment tot mai puternic că este necesar un plan concret pentru a reduce pierderile sau pentru a crește semnificativ veniturile din acest segment. Evaluare - Încă atractivă în comparație cu alte companii din grupul “Magnificent 7” Meta pare relativ atractivă în rândul companiilor Magnificent 7. Indicatorii Forward EV/EBITDA și Forward P/E sunt cei mai mici din întregul grup. În ceea ce privește indicatorii istorici de evaluare, compania este puțin mai scumpă decât media pe 2 ani pentru toți indicatorii.

Meta în context istoric și în comparație cu alte companii Mag7. Sursa: Bloomberg Finance LP

Raportul Forward EV/EBITDA rămâne ridicat, dar este aproape de o deviație standard față de media pe 2 ani. Este de remarcat faptul că acesta este unul dintre cele mai scăzute raporturi dintre cele ale companiile “Magnificent 7” și ale altor firme tehnologice mai mici. Meta continuă să înregistreze o creștere foarte puternică a rezultatelor, astfel încât indicatorii de evaluare ușor ridicați nu reprezintă un motiv de îngrijorare. Sursa: Bloomberg Finance LP, XTB Riscuri și oportunități cheie pentru companie Printre principalele riscuri pentru Meta se numără suspendarea scutirii de taxe la import (scutirea de minimis), care duce deja la o scădere a cheltuielilor publicitare ale exportatorilor asiatici de comerț electronic din SUA. O amenințare suplimentară rămâne creșterea inflației investițiilor CapEx – există riscul ca această companie să trebuiască să plătească din ce în ce mai mult pentru aceeași putere de calcul, ceea ce va limita creșterea reală a infrastructurii sale. Pierderile semnificative înregistrate de Reality Labs rămân, de asemenea, un punct dureros, nefiind înregistrată în prezent nicio îmbunătățire a profitabilității, în ciuda cheltuielilor ridicate. În plus, presiunea reglementară crescândă atât în Europa, cât și în Statele Unite, se adaugă acestor preocupări. Pe de altă parte, Meta dispune de factori importanți de creștere. Monetizarea soluțiilor de AI (de exemplu, prin Llama) crește deja implicarea utilizatorilor pe platformele sale, ceea ce se traduce printr-un potențial publicitar mai mare. Perspective apar și din introducerea reclamelor pe Threads (cu o bază de peste 350 de milioane de utilizatori în peste 30 de țări) și din dezvoltarea dinamică a WhatsApp Business, unde implementarea publicității către o bază de utilizatori de miliarde de persoane abia începe. În plus, îmbunătățirile continue ale eficienței algoritmilor publicitari prin utilizarea AI pot consolida și mai mult competitivitatea și performanța financiară a companiei. Rezumat - Optimism prudent pentru viitorul Meta Meta are o experiență de aproape trei ani în depășirea consensului privind veniturile. Compania se dezvoltă mai puternic în contextul publicitar, nu numai datorită utilizării tehnologiei AI, ci și în cadrul aplicațiilor în care publicitatea a fost limitată în ultimii ani. Evaluarea companiei este ridicată, dar pare în continuare atractivă în comparație cu alte companii, chiar și cu cele mai mari. Ce trebuie reținut? Amploarea potențialului de depășire a veniturilor, dimensiunea CapEx și orice justificare pentru creșterea acestuia sau orice detalii specifice privind Reality Labs. Cu toate acestea, merită reținut faptul că, chiar și în cazul unei ușoare dezamăgiri, compania rămâne lider în segmentul său de activitate. Compania a pierdut semnificativ din valoare în cursul ședinței de ieri, iar de la maximul istoric atins exact în urmă cu o lună, pe 30 iunie, compania a pierdut aproximativ 6% din valoare. De la sfârșitul lunii iunie, traiectoriile prețurilor Meta și US100 s-au divergent complet. Cu toate acestea, de la începutul acestui an, acțiunile au crescut cu aproximativ 20%, iar în ultimul an, câștigul este de aproximativ 50%. O mișcare implicită de aproximativ 7% după sesiunea de astăzi de la Wall Street, de la un nivel de aproximativ 700 USD pe acțiune, oferă șansa unor noi maxime istorice sau a unei scăderi la aproximativ 650 USD pe acțiune, care ar fi cel mai scăzut nivel din ultimele două luni. Sursa: xStation5

