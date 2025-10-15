AURUL crește cu 1,4% 📈

Aspecte esențiale Aurul continuă să urce peste 4.200 de dolari pe uncie , impulsionat de așteptările privind o schimbare a politicii Rezervei Federale.

Argintul a depășit 52 de dolari pe uncie , continuând tendința puternică de creștere.

Piața muncii din SUA dă semne tot mai clare de slăbiciune.

Oficialii Fed semnalează posibilitatea unei reduceri a ratei dobânzii în viitorul apropiat

Metalele prețioase, inclusiv aurul, înregistrează astăzi o creștere puternică, continuând tendința ascendentă. Aurul urcă peste 4.200 de dolari, revenindu-și relativ repede după o scurtă corecție care a testat nivelul de 4.100 de dolari. În prezent, nivelurile cheie de sprijin sunt de 4.100 și 4.160 de dolari pe uncie, așa cum sunt definite de evoluția prețurilor. În octombrie, se așteaptă ca Fed să reducă ratele cu încă 25 de puncte de bază. Disponibilitatea metalelor pe piața din Londra rămâne redusă, în timp ce cererea spot este foarte puternică. Investitorii consideră din ce în ce mai mult metalele prețioase ca o protecție împotriva devalorizării monedei și a consecințelor deficitului bugetar în creștere — un fenomen denumit „tranzacționarea devalorizării”. Și în cazul argintului, piața a fost afectată de o reducere a lichidității la Londra, ceea ce a determinat creșterea prețurilor de referință, care depășesc acum contractele futures de la New York. Diferența dintre cele două piețe este de aproximativ 1 dolar pe uncie, în timp ce costul anualizat al împrumutului de argint (pe bază lunară) s-a situat marți la aproximativ 17% — ambele niveluri fiind istorice.

Comercianții așteaptă rezultatele așa-numitei anchete Section 232 a administrației americane privind mineralele critice, care include argintul, platina și paladiul. Această anchetă a stârnit îngrijorări că aceste metale ar putea fi supuse unor noi tarife, chiar dacă au fost oficial scutite în aprilie. Cele patru metale prețioase majore au înregistrat câștiguri impresionante în acest an — cuprinse între 60% și 82% — devenind liderii raliului pieței mărfurilor. Factorii cheie care au determinat creșterea prețului aurului includ achizițiile băncilor centrale, expunerea crescândă a investitorilor la ETF-uri și reducerile ratei dobânzii de către Rezerva Federală. Cererea spot pentru așa-numitele active de refugiu a fost alimentată și mai mult de: escaladarea tensiunilor comerciale între SUA și China,

îngrijorările cu privire la independența Rezervei Federale

și riscul unei noi închideri a guvernului SUA. O forță motrice majoră în spatele creșterii rămâne achiziționarea agresivă de aur de către băncile centrale, care achiziționează volume mari de metal pe fondul slăbirii dolarului american și al scăderii randamentelor obligațiunilor. Îngrijorările legate de creșterea datoriei, scăderea ratelor dobânzilor de către Fed și BCE și riscurile geopolitice îi determină pe investitori să trateze aurul ca pe o rezervă de valoare fiabilă. Fed urmează să decidă asupra ratelor dobânzilor pe 29 octombrie și este probabil să le reducă cu 25 de puncte de bază, așa cum a sugerat și recentul comentariu al oficialului Rezervei Federale, Susan Collins. AUR (interval H1) Aurul a înregistrat câteva corecții minore, dar tendința ascendentă care de la începutul lunii octombrie rămâne dominantă. Sursa: xStation 5 Evoluția aurului în timp Din punct de vedere istoric, luna octombrie nu a fost deosebit de favorabilă pentru prețurile aurului. Cu toate acestea, în 2022, prețul metalului a crescut cu peste 8%. De la 1 octombrie, aurul a câștigat aproximativ 9%, urcând de la 3.850 USD la nivelul actual pe uncie. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."