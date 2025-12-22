Rezumatul zilei: Dolarul se retrage, în timp ce petrolul își revine pe fondul tensiunilor dintre SUA și Venezuela (22.12.2025)

Wall Street se îndreaptă spre finalul sesiunii de luni în teritoriu pozitiv, extinzând câștigurile de la sfârșitul săptămânii trecute. Indicele Russell 2000, indicele companiilor cu capitalizare mică conduce avansul (US2000: +1,4%), în timp ce S&P 500 câștigă aproximativ 0,6%, iar Nasdaq și DJIA înregistrează o creștere de aproximativ 0,5%.

Nvidia intenționează să înceapă livrările de procesoare grafice H200 către China în februarie 2026, înainte de Anul Nou Lunar, utilizând stocurile existente. Vestea se înscrie în contextul relaxării continue a restricțiilor de export din SUA și a fost primită pozitiv de investitori (NVDA.US: +1,3%).

Tensiunile dintre SUA și Venezuela se intensifică rapid după ce Paza de Coastă a SUA a confiscat tancurile petroliere venezuelene, a acuzat Caracasul de eludarea sancțiunilor și finanțarea criminalității legate de droguri, iar Venezuela a răspuns anunțând că intenționează să depună o plângere la ONU. Conflictul se intensifică odată cu creșterea prezenței militare americane în Caraibe.

Potrivit oficialului Fed Stephen Miran, datele recente privind inflația din SUA — în special în ceea ce privește locuințele — conțin anomalii legate de închiderea administrației. El a adăugat că nu vede semne de recesiune, deși riscurile ar putea crește dacă Fed nu continuă să reducă ratele dobânzilor.

Între timp, Isabelle Schnabel, membru al BCE, a declarat că nu ar trebui să se aștepte creșteri ale ratelor dobânzilor în Zona Euro în viitorul apropiat.

Piețele europene au înregistrat în general scăderi. Contractele futures CAC40 din Franța (FRA40: -0,36%) au avut performanțe slabe pe fondul riscurilor politice legate de buget. Pierderi au fost înregistrate și în cazul ITA40 (-0,3%), SPA35 (-0,2%), UK100 (-0,1%) și NED25 (-0,1%). Indicele german DE40 a înregistrat o ușoară creștere de 0,05%, în timp ce indicele polonez W20 și-a extins câștigurile cu încă 0,6%.

Euforia continuă în cazul metalelor prețioase, susținută de așteptările dovish privind Fed pentru 2026 și de escaladarea conflictului dintre SUA și Venezuela. Aurul a crescut cu 2,2%, atingând un nou record de 4.435 USD pe uncie, în timp ce argintul a atins, de asemenea, un nou maxim, crescând cu 2% până la 68,50 USD pe uncie.

Pe piețele valutare, indicele dolarului înregistrează cea mai mare scădere din ultima săptămână (USDIDX: -0,4%). Monedele din Antipozi conduc câștigurile G10 (AUDUSD, NZDUSD: aproximativ +0,8%), în timp ce lira sterlină se apreciază după datele privind PIB-ul în linie cu așteptările (GBPUSD: +0,6%). EURUSD recuperează pierderile din săptămâna trecută, crescând cu 0,3% până la 1,175.

Conflictul dintre Venezuela și SUA determină creșterea prețurilor petrolului Brent și WTI (aproximativ +2,3%). În același timp, NATGAS scade cu aproximativ 4,7% pe fondul prognozelor meteorologice mai calde până pe 6 ianuarie și al producției record din SUA de 109,9 miliarde de picioare cubice pe zi.

Bitcoin câștigă 1,1% până la 89.500 USD, în timp ce Ethereum crește cu 1,15% până la 3.035 USD.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."