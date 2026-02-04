Aurul crește cu 2,5% după ce a depășit recordul din 2008 📈

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!
Aurul are o performanță excepțională astăzi, crescând cu aproape 3% și continuând să urce spre niveluri record. Prețurile au înregistrat recent cea mai puternică creștere într-o singură zi din 2008, avansând cu peste 5,2% într-o singură sesiune, evidențiind atât puterea cumpărătorilor, cât și amploarea influxurilor pe piață. Datele din China sugerează că investitorii continuă să acumuleze lingouri fizice înainte de sărbătoarea Anului Nou Chinezesc, programată pentru 16 februarie.
Interesant este faptul că achizițiile de aur au continuat în ciuda sentimentului slab din piețele de acțiuni din SUA și par să depășească multe corelații tradiționale, indicând faptul că contextul fundamental pentru metalele prețioase nu s-a schimbat în mod semnificativ, în ciuda panicii de săptămâna trecută. Capitalul global continuă să se îndrepte către lingouri, cu un sprijin suplimentar din partea indicelui dolarului american, care înregistrează a doua zi consecutivă de scăderi moderate.
(Graficele AUR, ARGINT, interval de timp D1)
Din punct de vedere tehnic, aurul a depășit nivelul de retragere Fibonacci de 38,2% al vânzării masive de vineri și se îndreaptă acum către nivelul de 61,8%, aproape de 5.150 USD pe uncie. Suportul cheie al impulsului s-a menținut la EMA50 (media mobilă portocalie). Lumânarea bearish de vineri a lăsat, de asemenea, o umbră lungă, deoarece prețul a închis în cele din urmă peste media mobilă, iar luni a apărat cu succes zona de 4.700 USD ca zonă cheie de suport.
Sursa: xStation 5
Argintul s-a alăturat și el revenirii, recuperând până la 90 USD pe uncie. Prețul și-a menținut suportul cheie al impulsului la EMA50 (linia portocalie) și se apropie acum de un nivel important de rezistență: retragerea Fibonacci de 38,2% din scăderea de vineri, situată în apropierea valorii de 91 USD pe uncie.
Sursa: xStation 5
