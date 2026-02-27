Jane Street: Legendarul formator de piață în instanță

Jane Street este una dintre cele mai mari firme de tranzacționare și formare de piață din lume, specializată în analiza cantitativă și foarte activă pe piețele derivatelor. Complexitatea strategiilor sale, amploarea operațiunilor sale și cultura sa organizațională distinctivă au făcut-o o „legendă” pe piețele financiare. În ultimele zile, firma a atras din nou atenția în legătură cu acuzații grave de natură reglementară și litigii. În vara anului 2025, autoritatea de reglementare din India, SEBI, a emis o ordonanță provizorie împotriva entităților afiliate Jane Street, care, în practică, a dus la restricții privind accesul la piața locală. SEBI a invocat o schemă care implica exploatarea microstructurii pieței în zilele de expirare a instrumentelor — prin fluxuri agresive de ordine în componentele indicelui Bank Nifty și/sau contracte futures, urmate de realizarea de profituri pe piața opțiunilor. Autoritatea de reglementare a menționat suma de aproximativ 567 de milioane de dolari ca fiind valoarea presupuselor „câștiguri ilegale” care trebuie asigurate. Este important să subliniem că aceasta este o etapă a procedurii care implică acuzații, nu o hotărâre definitivă și obligatorie. Și mai multă atenție a atras un proces intentat în Statele Unite la 23 februarie 2026 de administratorul procesului de lichidare a Terraform Labs. Plângerea ridică acuzații de utilizare a informațiilor materiale nepublicate și de acțiuni legate de lichiditate în cadrul ecosistemului TerraUSD/LUNA în mai 2022. Teoria litigiului este că aceste acțiuni au accelerat și adâncit criza care a dus în cele din urmă la prăbușirea proiectului. Jane Street a respins public acuzațiile, calificându-le ca nefondate și oportuniste, argumentând că pierderile investitorilor au rezultat în primul rând din conduita necorespunzătoare și abuzurile conducerii Terraform. Prăbușirea Terraform este complexă în sine și face parte din contextul mai larg al crizei de lichiditate și al reducerii gradului de îndatorare de pe piața criptomonedelor din 2022, al cărei capitol final a fost prăbușirea FTX. Apariția perspectivei Jane Street, împreună cu faptul că porțiuni din proces sunt redactate, a alimentat speculațiile în comunitatea criptomonedelor și o val de teorii conspiraționiste — cu toate acestea, acest „zgomot” nu constituie o dovadă și ar trebui tratat separat de faptele procedurale. Deocamdată, cheia este să se facă distincția între cele două aspecte: în India, există o procedură de reglementare în etapa provizorie de securizare a activelor privind presupusa conduită în zilele de expirare; în Statele Unite, există un litigiu civil privind presupusa utilizare a informațiilor care nu sunt publice într-un moment critic pentru Terra/LUNA. Imaginea finală va depinde de probele înregistrate și de deciziile autorităților de reglementare și ale instanțelor, astfel încât ar trebui evitate concluziile categorice până la evoluția ulterioară a procedurii.

