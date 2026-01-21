Aurul crește cu 2% 📈Se apropie o scădere a prețului metalelor prețioase?

Metalele prețioase continuă o puternică tendință ascendentă, aurul atingând astăzi noi maxime istorice și apropiindu-se de pragul de 4.900 USD pe uncie. Argintul înregistrează, de asemenea, creșteri, tranzacționându-se la aproape 95 USD pe uncie. Această evoluție este alimentată de slăbirea dolarului american, care a fost subminat de abordarea politică „imprevizibilă” a administrației Donald Trump și de preocupările pe termen lung pe care le ridică cu privire la cererea de datorie americană. Se pare că „îndepărtarea” de dolar în anumite părți ale lumii BRICS va continua, accelerată de „armarea” monedei de rezervă mondiale și de o poziție politică mai agresivă a Casei Albe. La rândul său, acest lucru ar putea pune în pericol statutul de activ de refugiu al titlurilor de stat americane.

În plus, abordarea schimbătoare și, uneori, conflictuală a SUA față de țările aliate ar putea încuraja și mai mult marile bănci centrale occidentale să suspende sau, cel puțin, să reducă achizițiile de titluri de stat americane și să redirecționeze o parte din rezerve către aur.

Desigur, acesta nu este scenariul de bază pe care îl putem observa în mod clar astăzi, dar piețele încearcă să „evalueze viitorul”, iar concluzia generală rămâne: în viitorul previzibil, prețurile metalelor prețioase vor rămâne probabil susținute și vor avea tendința de creștere. GOLD (Interval D1) Cu toate acestea, întrebarea este cât de departe și cât de repede poate merge actuala creștere. RSI zilnic se situează în apropierea valorii 80, ceea ce sugerează cu tărie că aurul se apropie de zona de „supracumpărare”. Analizând evoluția prețului, o potențială corecție ar putea trage metalul înapoi spre 4.400 USD pe uncie, unde se află media mobilă exponențială pe 50 de zile pe graficul zilnic (EMA50, linia portocalie). Acest scenariu ar completa o mișcare corectivă 1:1, întrucât o scădere de dimensiuni foarte similare a avut loc în Q4 2025. Nu putem spune astăzi dacă acest impuls va „atinge” 5.000 USD pe uncie, dar dacă impulsul actual se va încheia în mare parte 1:1 cu perioada de vară-toamnă a anului trecut, creșterea ar putea stagna în jurul valorii de 4.900 USD pe uncie, cu o potențială retragere la 4.400 USD pe uncie. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."