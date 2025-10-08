🥇​​​​​​​Aurul depășește pragul de 4.000 USD!

Analiștii prevăd ținte potențiale de până la

Aspecte esențiale Pragul de 4.000 de dolari: Aurul a atins un nivel istoric de peste 4.000 de dolari/uncie , cea mai mare creștere anuală (peste 50%) din 1979.

Factori cheie: Creșterea este alimentată în principal de schimbarea de politică a Fed , blocajul guvernului SUA și incertitudinea geopolitică crescândă.

Perspective: Analiștii prevăd ținte potențiale de până la 5.000 de dolari , în ciuda avertismentelor privind riscul unei corecții bruște .

Prețul aurului a depășit pentru prima dată în istorie pragul de 4.000 de dolari pe uncie, o etapă simbolică și un rezultat direct al escaladării incertitudinii economice și politice la nivel global. Creșterile înregistrate de cel mai important metal prețios din lume depășesc acum 50% de la începutul anului, marcând cea mai bună performanță anuală din 1979. Deși au existat mai multe variații de 30-40% în trecut, un randament anual de peste 50% nu a mai fost atins în afara anilor 1970. Deși prețul era deja în creștere anul trecut și la începutul acestui an, principala creștere a început în august și a coincis cu schimbarea politicii Rezervei Federale și implementarea tarifelor lui Donald Trump. Actuala închidere a guvernului SUA agravează și mai mult atmosfera de incertitudine. Factori cheie de creștere Statutul de activ de refugiu: Aurul își consolidează poziția de „activ de refugiu” în contextul incertitudinii economice provocate nu numai de problemele interne ale SUA, ci și de tensiunile geopolitice, în special în Europa și Asia.

Cererea băncilor centrale și a investitorilor: Băncile centrale și investitorii individuali își intensifică achizițiile de aur, tratând metalul ca pe o protecție împotriva deprecierii monedei fiduciare și a creșterii inflației. Polonia și China sunt din nou cumpărători importanți în acest an. Deși ritmul de acumulare al băncilor centrale a încetinit, combinat cu cererea fizică și a investitorilor ETF, acesta rămâne cea mai puternică forță ascendentă a cererii.

Slăbiciunea dolarului și politica Fed: Scăderea prevăzută a valorii dolarului american în 2025 și perspectiva unor noi reduceri ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală stimulează cererea de aur. În prezent, piața se concentrează mai degrabă pe cantitatea reducerilor, decât pe momentul în care se va încheia ciclul de relaxare monetară. În plus, punerea sub semnul întrebării a credibilității Fed de către administrația SUA și eroziunea statutului de monedă de rezervă al dolarului stimulează creșterea prețului aurului și al altor metale. Dinamica istorică și perspectivele Fluxurile de investiții: Cererea puternică de investiții, în special pentru ETF-urile pe aur , a contribuit la cele mai mari fluxuri trimestriale de capital din ultimele decenii.

Ținte de preț: Aurul a atins noi maxime pentru a treisprezecea oară numai în luna septembrie. Analiștii nu exclud o creștere către 4.300 USD în lunile următoare. Goldman Sachs a indicat că, în condiții favorabile, aurul ar putea atinge 5.000 USD până la jumătatea anului viitor , scenariul de bază presupunând o țintă de 4.900 USD până la sfârșitul anului viitor .

Avertismente privind corecția: Rapoartele recente ale instituțiilor recomandă prudență — Bank of America avertizează asupra riscului unei corecții în urma raliului dinamic. Goldman Sachs și JP Morgan avertizează, de asemenea, asupra unei potențiale supraevaluări. Cu toate acestea, în prezent nu există factori aparent care ar putea declanșa o corecție. Acest lucru ar necesita o apreciere foarte puternică a dolarului, o prăbușire a Wall Street (care ar stimula cererea de numerar, similar cu pandemia) sau neutralizarea factorilor de risc geopolitic. Niciunul dintre acești factori nu pare însă să fie iminent. Aurul a depășit pentru scurt timp prețul spot de 4.000 USD chiar înainte de ora 05:00 ora României, depășirea extinzându-se cu aproape 1%. În prezent, cele mai mari corecții din cadrul tendinței ascendente din ultimele ore sugerează că pragul de 4.000 USD va rămâne un nivel de suport în cazul unei retrageri prelungite.

