EURUSD câștigă 0,4%, revenind din zona importantă de suport 📈

EURUSD crește astăzi pe fondul datelor macroeconomice mixte din economia SUA. Piețele au primit o valoare foarte slabă a încrederii consumatorilor pentru luna octombrie, date dezamăgitoare de la Richmond Fed și o inflație a prețurilor de producție mai mică decât se aștepta, atât față de aceeași perioadă a anului trecut, cât și față de luna precedentă. Datele mai slabe au fost întărite și mai mult de un raport privind vânzările cu amănuntul mai slab decât previziunile, ceea ce i-a determinat pe investitori să concluzioneze că o reducere a ratei dobânzii Fed în decembrie pare acum foarte probabilă. Pe măsură ce aceste așteptări se schimbă, EURUSD crește, probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii Fed crescând de la sub 20% săptămâna trecută la aproape 80% astăzi. Dolarul se depreciază. În plus, rapoartele mass-media care citează surse familiarizate cu căutarea următorului președinte al Fed sugerează că Kevin Hassett — considerat de mulți unul dintre cei mai loiali aliați ai lui Trump — devine favoritul. Ca urmare, piețele sunt din ce în ce mai convinse că politica „dovish” a lui Trump va fi continuată de următorul lider al Fed. Secretarul Trezoreriei, Bessent, a indicat că noul președinte al Fed va fi probabil ales înainte de Crăciun, iar una dintre sarcinile sale principale va fi „simplificarea” și standardizarea politicii Fed — o direcție care se aliniază cu dereglementarea, lucru aplaudat de Wall Street și lăudat frecvent de Hassett. EURUSD (interval zilnic) EURUSD a revenit de la media mobilă exponențială de 200 de zile (EMA200, linia roșie) și se apropie de 1,158, formând un Double Bottom în jurul valorii de 1,152. Tendința pe termen scurt pare să susțină creșteri suplimentare către 1,162. Sursa: xStation5

