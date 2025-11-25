Rezumatul zilei: Indicii americani cresc pe fondul deprecierii dolarului înaintea sărbătorii de Ziua Recunoștinței 🗽

Sentimentul pieței de pe Wall Street continuă să arate un apetit puternic pentru câștiguri, în ciuda faptului că acțiunile Nvidia au scăzut inițial cu aproape 7%. Scăderea NVDA s-a atenuat acum la aproximativ 3%, iar sectorul tehnologic se redresează; pierderile înregistrate de Taiwan Semiconductor, AMD și Oracle au încetinit, de asemenea. Meta Platforms și Eli Lilly se tranzacționează mai sus, în timp ce Alphabet a atins noi maxime istorice. Aproape toate sectoarele de acțiuni sunt pe verde. Acțiunile din sectorul semiconductorilor au reacționat negativ la știrile potrivit cărora Meta ia în considerare utilizarea cipurilor TPU ale Google în locul GPU-urilor Nvidia. Această informație a afectat poziția de „monopol” percepută a Nvidia pe piață și a stimulat optimismul în jurul Alphabet, care, alături de Broadcom, este considerată din ce în ce mai mult un concurent major pentru compania lui Jensen Huang. Dolarul american se depreciază astăzi, în urma datelor slabe privind vânzările cu amănuntul și a scăderii încrederii consumatorilor în sondajul Conference Board. Wall Street își intensifică pariurile pe o reducere a ratei dobânzii în decembrie, iar EURUSD a crescut cu 0,4%, revenind de la nivelul de suport cheie marcat de media mobilă exponențială de 200 de zile (EMA200) și testând zona 1,158. Mai jos sunt datele macroeconomice din SUA publicate astăzi: Încrederea consumatorilor Conference Board: 88,7 (Prognoză: 93,3, Anterior: 94,6, Revizuit: 95,5)

Indicele vânzărilor de case în așteptare: 76,3 (Prognoză: –, Anterior: 74,8, Revizuit: 71,8)

Vânzări cu amănuntul (YoY): 4,3% (Prognoză: –, Anterior: 5,0%)

PPI (YoY): 2,7% (Prognoză: 2,6%, Anterior: 2,6%)

PPI de bază (MoM): 0,1% (Prognoză: 0,2%, Anterior: -0,1%)

PPI de bază (YoY): 2,6% (Prognoză: 2,7%, Anterior: 2,8%)

PPI (MoM): 0,3% (Prognoză: 0,3%, Anterior: -0,1%)

Vânzări cu amănuntul de bază (MoM): 0,3% (Prognoză: 0,3%, Anterior: 0,7%, Revizuit: 0,6%)

Vânzări cu amănuntul (MoM): 0,2% (Prognoză: 0,4%, Anterior: 0,6%)

Stocuri comerciale (MoM): 0% (Prognoză: 0%, Anterior: 0,2%)

Variația lunară a vânzărilor de case în așteptare: 1,9% (prognoză: 0,2%, anterior: 0,0%, revizuit: -0,1%)

Indicele Richmond Fed privind sectorul manufacturier: -15 (prognoză: -5, anterior: -4)

Indicele prețurilor locuințelor (YoY): 1,7% (prognoză: –, anterior: 2,3%)

Indicele prețurilor locuințelor (MoM): 0% (prognoză: 0,2%, anterior: 0,4%)

Indicele Case-Shiller pentru 20 de orașe (YoY): 1,36% (prognoză: 1,4%, anterior: 1,6%)

Redbook (YoY): 5,9% (anterior: 6,1%) Contractele futures pe cafea ICE cresc pentru a treia sesiune consecutivă, revenind după recentele vânzări masive. Principalul factor care stă la baza acestei creșteri este seceta din regiunea cheie de cultivare a Braziliei, Minas Gerais, unde precipitațiile sunt de numai aproximativ 50% din media istorică. Contractele futures pe gaze naturale au scăzut cu peste 2,5%, pe fondul atenuării prognozelor de vreme rece în multe state americane, deși recuperează o parte din pierderile anterioare, după ce au scăzut cu peste 4,5% în după-amiaza zilei. Prețurile criptomonedelor sunt în scădere, în ciuda îmbunătățirii sentimentului pe piețele de acțiuni. Bitcoin se menține în jurul valorii de 87.000 de dolari și nu a reușit să urce din nou peste 90.000 de dolari, în ciuda unei reveniri solide a pieței bursiere. Ethereum se tranzacționează la puțin sub 2.900 USD. Scott Bessent a menționat că audierile pentru candidații la funcția de președinte al Rezervei Federale sunt încă în curs; Casa Albă intenționează să le finalizeze înainte de sărbători. Potrivit unor surse anonime, Kevin Hassett, considerat loial lui Donald Trump, a câștigat recent avantajul. Sursa: xStation5

