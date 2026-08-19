🔼 Aurul înregistrează o creștere de 2,5% pe fondul euforiei, atingând cel mai ridicat nivel din 5 iunie, pe măsură ce randamentele obligațiunilor de stat scad

Perspectiva tehnică pentru aur pare din ce în ce mai favorabilă. Prețul a depășit decisiv nivelul cheie de suport EMA200 (linia roșie) și testează acum zona de 4.460, în timp ce RSI rămâne puțin sub 65, lăsând loc pentru o potențială continuare a mișcării ascendente.

Menținerea ratelor dobânzilor neschimbate în SUA ar fi, în general, un factor favorabil pentru aur, deoarece ar reduce costul de oportunitate al deținerii unui activ care nu generează randament.

Menținerea ratelor dobânzilor neschimbate în SUA ar fi, în general, un factor favorabil pentru aur, deoarece ar reduce costul de oportunitate al deținerii unui activ care nu generează randament.

Menținerea ratelor dobânzilor neschimbate în SUA ar fi, în general, un factor favorabil pentru aur, deoarece ar reduce costul de oportunitate al deținerii unui activ care nu generează randament.

Menținerea ratelor dobânzilor neschimbate în SUA ar fi, în general, un factor favorabil pentru aur, deoarece ar reduce costul de oportunitate al deținerii unui activ care nu generează randament.

Menținerea ratelor dobânzilor neschimbate în SUA ar fi, în general, un factor favorabil pentru aur, deoarece ar reduce costul de oportunitate al deținerii unui activ care nu generează randament.

Menținerea ratelor dobânzilor neschimbate în SUA ar fi, în general, un factor favorabil pentru aur, deoarece ar reduce costul de oportunitate al deținerii unui activ care nu generează randament.

Scăderea randamentelor obligațiunilor susține revenirea după sesiunea negativă de ieri, când prețurile aurului au scăzut cu aproape 2% pe fondul creșterii randamentelor obligațiunilor pe termen lung din SUA, Germania și Japonia.

Scăderea randamentelor obligațiunilor susține revenirea după sesiunea negativă de ieri, când prețurile aurului au scăzut cu aproape 2% pe fondul creșterii randamentelor obligațiunilor pe termen lung din SUA, Germania și Japonia.

Scăderea randamentelor obligațiunilor susține revenirea după sesiunea negativă de ieri, când prețurile aurului au scăzut cu aproape 2% pe fondul creșterii randamentelor obligațiunilor pe termen lung din SUA, Germania și Japonia.

Scăderea randamentelor obligațiunilor susține revenirea după sesiunea negativă de ieri, când prețurile aurului au scăzut cu aproape 2% pe fondul creșterii randamentelor obligațiunilor pe termen lung din SUA, Germania și Japonia.

Scăderea randamentelor obligațiunilor susține revenirea după sesiunea negativă de ieri, când prețurile aurului au scăzut cu aproape 2% pe fondul creșterii randamentelor obligațiunilor pe termen lung din SUA, Germania și Japonia.

Scăderea randamentelor obligațiunilor susține revenirea după sesiunea negativă de ieri, când prețurile aurului au scăzut cu aproape 2% pe fondul creșterii randamentelor obligațiunilor pe termen lung din SUA, Germania și Japonia.

Slăbirea dolarului american susține o nouă redresare a prețurilor aurului, lingoul ajungând la niveluri nemaiîntâlnite din 5 iunie, aproape de 4.450 de dolari pe uncie. Interesant este faptul că dolarul se depreciază și randamentele obligațiunilor scad chiar și în condițiile în care țițeiul Brent (OIL) își menține câștigurile, tranzacționându-se în jur de 91,5 dolari pe baril.

Sursă: xStation5

Poziționarea pe piața aurului: speculatorii își mențin expunerea pe poziții long

Datele „Commitment of Traders” din 11 august arată clar că fondurile din categoria „Managed Money” rămân puternic poziționate pe partea lungă a pieței aurului. Pozițiile lor long se ridică la 148,6 mii de contracte, în timp ce pozițiile short se ridică la doar 11,0 mii, rezultând o poziție netă long de aproximativ 137,7 mii de contracte. Este vorba, în mod evident, de o poziționare unilaterală. Fondurile continuă să presupună că tendința ascendentă predominantă nu s-a epuizat încă.

Merită să analizăm nu doar nivelul absolut al poziționării, ci și variația săptămânală. Fondurile „Managed Money” și-au majorat pozițiile long cu 8,8 mii de contracte, în timp ce pozițiile short au crescut cu doar 1,9 mii. Ca urmare, poziția netă a crescut cu aproape 6,9 mii de contracte. Prin urmare, capitalul speculativ nu își reduce expunerea după recentele câștiguri, ci continuă să adauge poziții pe aceeași parte a pieței.

Amploarea acestui dezechilibru este, de asemenea, clar vizibilă în structura pozițiilor deschise. Pozițiile long ale fondurilor de investiții reprezintă 37,1% din totalul pozițiilor deschise, în timp ce pozițiile short reprezintă doar 2,7%. Acest lucru indică o convingere foarte puternică în rândul fondurilor cu privire la direcția pieței. În același timp, cu cât poziționarea devine mai unilaterală, cu atât este mai relevant riscul unei lichidări bruște a pozițiilor în cazul în care dinamica pieței se deteriorează.

Operatorii comerciali utilizează prețurile ridicate mai activ pentru acoperirea riscurilor

La celălalt capăt al pieței se află comercianții, în special categoria Producător/Comerciant/Prelucrător/Utilizator. Producătorii și entitățile legate de piața fizică a aurului dețin 15,7k contracte long și 43,7k contracte short, ceea ce duce la o poziție short netă de aproximativ 27,9k contracte. Faptul că pozițiile short domină nu este neobișnuit în sine. Pentru acest grup, vânzarea de contracte futures este o modalitate naturală de acoperire a riscurilor legate de prețurile de vânzare viitoare.

Mult mai importantă este schimbarea poziționării din ultima săptămână. Pozițiile long au scăzut cu doar 22 de contracte, în timp ce cele short au crescut cu până la 9,1 mii. Acest lucru indică o creștere clară a activității de acoperire a riscurilor la nivelurile actuale ale prețurilor. Actorii comerciali nu trebuie să se aștepte la o scădere imediată a prețului aurului pentru a considera prețurile actuale atractive pentru creșterea acoperirii riscurilor.

Același mecanism este și mai vizibil în rândul dealerilor de swap.

Acest grup deține doar 19,1 mii de contracte long, față de 243,8 mii de contracte short, ceea ce implică o poziție short netă de aproximativ 224,7 mii de contracte. Pe parcursul săptămânii, pozițiile short au crescut cu încă 15,5 mii, în timp ce pozițiile long au scăzut cu aproximativ 1,7 mii. Amploarea acestei mișcări arată că oferta de contracte futures din partea participanților comerciali crește odată cu intensificarea activității cumpărătorilor speculativi.

Divergența dintre fonduri și participanții comerciali se adâncește

Dacă producătorii/comercianții și dealerii de swap sunt grupați într-un complex comercial mai larg, imaginea devine și mai clară. Împreună, cele două grupuri dețin aproximativ 34,8 mii de contracte long și 287,4 mii de contracte short. Poziția lor netă combinată se ridică, așadar, la aproximativ -252,6 mii de contracte. Numai în ultima săptămână, această expunere netă short a crescut cu aproximativ 26 mii de contracte.

În același timp, fondurile gestionate au o poziție netă long de aproximativ 137,7 mii de contracte. Aceasta este o structură clasică a unei piețe cu tendință puternică, în care capitalul speculativ profită de impulsul pieței, în timp ce operatorii comerciali răspund cu o ofertă crescută de contracte futures. Acest lucru nu înseamnă automat că o parte are dreptate, iar cealaltă greșește. Cele două grupuri au obiective foarte diferite și acționează pe orizonturi de timp diferite.

Un alt element important al raportului îl reprezintă creșterea cu 28,8k a interesului deschis total. Prin urmare, piața nu crește doar pentru că pozițiile short anterioare sunt închise, ci atrage și expuneri noi. Aceasta este o distincție importantă, deoarece creșterea interesului deschis, alături de poziționarea puternică a fondurilor gestionate, confirmă implicarea de capital proaspăt în tendință. În același timp, aceasta sporește și amploarea potențialului proces de reducere a îndatorării în viitor, în cazul în care direcția pieței începe să se inverseze.

Datele COT indică un risc crescut al poziționării

Cea mai mare greșeală în interpretarea acestui raport ar fi aceea de a trata poziția netă short semnificativă a comercianților ca pe un simplu semnal de vânzare pentru aur. Din punct de vedere structural, comercianții sunt mai predispuși să se afle pe partea short deoarece acoperă fluxurile legate de piața fizică sau de expunerea clienților. În fazele extreme ale unei piețe bull, pozițiile lor short pot rămâne ridicate timp de multe săptămâni. Prin urmare, nivelul absolut al poziționării nu oferă un moment de intrare fiabil.

Ritmul schimbării este mult mai interesant. Fondurile gestionate continuă să adauge poziții long, operatorii comerciali accelerează acumularea de poziții short, iar interesul deschis este în creștere. O astfel de structură înseamnă, de obicei, că tendința rămâne activă, dar piața devine din ce în ce mai dependentă de noi intrări de capital speculativ. Dacă aceste intrări se slăbesc, puterea anterioară poate deveni rapid o sursă de volatilitate.

Categoria „Alte entități raportabile” oferă o confirmare suplimentară a configurației unilaterale. Aceasta deține 102,3 mii de contracte long față de 22,0 mii de contracte short, ceea ce implică o poziție netă long de aproximativ 80,3 mii de contracte. Acest lucru înseamnă că tendința de creștere nu se limitează doar la fondurile gestionate. O mare parte a segmentului speculativ mai larg rămâne poziționată pentru câștiguri suplimentare în aur.

Comportamentul fondurilor gestionate va fi semnalul cheie în rapoartele viitoare

Raportul COT actual nu indică încă o capitulare clară în rândul cumpărătorilor. Fondurile gestionate își măresc expunerea, pozițiile short rămân limitate, iar segmentul speculativ mai larg continuă să mențină o tendință netă puternică de cumpărare. Prin prisma poziționării, tendința rămâne, așadar, confirmată. Riscul este că o pondere din ce în ce mai mare a participanților la piață este deja poziționată pe aceeași parte.

Un semnal de avertizare cheie ar apărea dacă prețurile aurului ar rămâne ridicate, în timp ce fondurile de investiții ar începe să-și reducă semnificativ expunerea long. Un semnal și mai puternic ar fi o încetinire sau o scădere simultană a interesului deschis. O astfel de combinație ar sugera că piața nu mai atrage expunere speculativă nouă și că tendința existentă începe să-și piardă din avânt. În acest caz, divergența actuală dintre fonduri și comercianți ar căpăta un caracter mult mai contrarian.

Deocamdată, însă, concluzia principală rămâne mai echilibrată. Fondurile continuă să confirme tendința ascendentă, în timp ce operatorii comerciali utilizează prețurile ridicate într-un mod mai agresiv pentru a-și acoperi expunerea. Acest lucru nu reprezintă încă un semnal că piața bull se apropie de sfârșit, dar arată că piața aurului devine din ce în ce mai aglomerată pe partea de poziții long. Următoarele două sau trei rapoarte COT vor fi, prin urmare, deosebit de importante pentru a evalua dacă fondurile de investiții continuă să-și mărească expunerea sau încep să iasă treptat de pe piață.

Sursă: CFTC