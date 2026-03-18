📉 Aurul pierde 2%

Se așteaptă ca Rezerva Federală să mențină ratele dobânzilor neschimbate, semnalând totodată o pauză prelungită în ciclul său de politică monetară. Cu toate acestea, contextul devine din ce în ce mai complex: un șoc pe piața petrolului determină creșterea inflației, în timp ce încep să apară primele semne de încetinire a activității economice și de slăbire a pieței muncii. Piețele vor urmări cu atenție conferința de presă a președintelui Fed, Jerome Powell, de la 20:30 ora României precum și proiecțiile economice actualizate. Înaintea deciziei, randamentele scad ușor, în timp ce aurul a pierdut aproape 2%, ajungând la aproximativ 4.900 USD pe uncie.

20:00 ora României, decizia Fed privind rata dobânzii (SUA): Previziune: 3,75% | Anterior: 3,75% (declarația FOMC + proiecții)

Proiecțiile medii ale ratei Fed (nivelul actual): Previziune: 3,375% | Anterior: 3,625%

Proiecțiile medii ale ratei Fed (anul viitor): Previziune: 3,125% | Anterior: 3,375%

Proiecțiile medii ale ratei Fed (următorii 2 ani): Previziune: 3,125% | Anterior: 3,125%

Proiecțiile medii ale ratei Fed (pe termen lung): Prognoză: 3,125% | Anterior: 3,0%

20:30 ora României, Discursul președintelui Fed, Jerome Powell

Scenariul de bază al Bloomberg Economics presupune că ratele vor rămâne în intervalul 3,50% - 3,75%. Cu toate acestea, decizia s-ar putea să nu fie unanimă. Unii membri ai FOMC ar putea să se opună în favoarea unei reduceri, în special Stephen Miran și, potențial, Christopher Waller, pentru care decizia rămâne în echilibru. În februarie, Waller a subliniat condițiile care ar justifica o pauză: inflație apropiată de 2% (după ajustările tarifare) și o piață a muncii în slăbire. Datele recente îndeplinesc parțial aceste criterii, inflația de bază se stabilizează, iar raportul privind salariile din februarie a fost slab, deși rezultatul puternic din ianuarie continuă să complice imaginea.

Un factor nou: petrolul și războiul

Reuniunea din martie are loc într-un nou context de risc. Conflictul care implică Iranul a împins prețurile petrolului în intervalul 80–100 USD pe baril, afectând direct perspectivele inflației.

Fed va actualiza probabil declarația sa pentru a sublinia „riscurile bidirecționale”, adică amenințările simultane ale:

inflației mai ridicate (determinată de energie),

creșterii economice și ocupării forței de muncă mai slabe.

Această schimbare de narativă este semnificativă deoarece marchează o îndepărtare de la tendința clară de relaxare observată la începutul acestui an.

Proiecții: inflație în creștere, ritm de creștere economică în scădere

Cele mai vizibile schimbări vor apărea în Rezumatul proiecțiilor economice (SEP). Se așteaptă ca inflația PCE să fie revizuită în sens ascendent la aproximativ 3,0% (de la 2,4%), iar inflația PCE de bază să crească la 2,7%.

În același timp, Fed va reduce probabil prognoza de creștere a PIB (de la 2,3% la aproximativ 2,0%) și va majora prognoza ratei șomajului la 4,5%. Mecanismul din spatele acestor revizuiri este consecvent: prețurile mai mari la energie reduc venitul disponibil al gospodăriilor, frânează consumul și slăbesc cererea de forță de muncă. Un scenariu de stagflație rămâne un risc cheie în acest an, atât pentru dolarul american, cât și pentru randamentele obligațiunilor.

Graficul dot-plot: ușor mai hawkish

Revizuirile în sens ascendent ale inflației ar trebui să se reflecte în graficul dot-plot, traiectoria preconizată a ratei de dobândă înregistrând o ușoară creștere față de decembrie. Totuși, aceasta nu este suficientă pentru a modifica perspectiva mediană pentru 2026.

Scenariul central indică în continuare o singură reducere a ratei cu 25 de puncte de bază, iar niciun participant nu este așteptat să prevadă majorări ale ratei.

Chiar și cea mai „hawkish” membră, Beth Hammack, va menține probabil o traiectorie stabilă, considerând politica actuală ca fiind, în general, neutră.

Declarație: o schimbare subtilă de ton

Cea mai probabilă ajustare a orientării prospective va fi evolutivă, mai degrabă decât dramatică. Fed ar putea înlocui „ajustări suplimentare” cu expresia mai neutră „ajustări viitoare”, eliminând în același timp tendința implicită de relaxare.

Aceasta este o mică schimbare lingvistică, dar un semnal important, sugerează o mai mare flexibilitate și disponibilitate de a acționa în ambele direcții, inclusiv, cel puțin teoretic, posibilitatea unor majorări.

Începe piața muncii să arate fisuri?

Unul dintre cele mai surprinzătoare date de la ultima ședință a fost scăderea cu 92.000 a numărului de locuri de muncă din sectorul non-agricol în februarie. Analiza prezentată la o recentă conferință a FOMC sugerează că slăbirea reală ar putea fi mai mare, potențial revizuită în jos la -112.000.

Acest lucru contează deoarece:

indicatorii din sectorul privat au fost, istoric, eficienți în anticiparea revizuirilor,

unii decidenți politici ar putea concluziona că piața muncii nu se stabilizează, ci se deteriorează.

Semnale suplimentare din Beige Book indică o stagnare a angajărilor în majoritatea regiunilor și o încetinire a activității economice între ianuarie și jumătatea lunii februarie.

O diviziune în cadrul Fed

Există o divergență clară în cadrul Fed cu privire la modul de interpretare a șocului actual de ofertă. Dintr-o perspectivă bazată pe modele (FRB/US), prețurile mai mari la petrol și tarifele ar trebui tratate ca fiind tranzitorii, cu condiția ca așteptările inflaționiste să rămână ancorate. În acest cadru, politica optimă ar menține o orientare de relaxare deoarece prețurile mai mari la energie răcesc în cele din urmă cererea și reduc inflația de bază.

Cu toate acestea, poziția dominantă în cadrul FOMC este în prezent mai prudentă. Tabăra „hawkish” se concentrează pe riscurile inflaționiste pe termen scurt, ceea ce va menține probabil reducerile de rate în așteptare cel puțin până la jumătatea anului.

Scenariu: reduceri amânate

Potrivit Bloomberg Economics, inflația va continua să crească în martie și aprilie, atingând un vârf în mai. Abia după aceea efectele cererii mai slabe și ale unei piețe a muncii în răcire vor începe să domine. În acest context, Fed va rămâne probabil pe loc în prima jumătate a anului, înainte de a fi forțată să reducă mai agresiv în a doua jumătate pentru a recupera decalajul față de ciclul economic. Reuniunea FOMC din martie va avea probabil un ton mai „hawkish”, atât în declarație, cât și în proiecțiile actualizate. În același timp, datele macroeconomice indică din ce în ce mai mult riscuri crescânde de scădere. Ca urmare, Fed s-ar putea afla într-o capcană clasică de politică monetară: reacționând la presiunile inflaționiste pe termen scurt prin amânarea relaxării, doar pentru a fi forțată ulterior să reducă ratele mai rapid pe măsură ce condițiile economice se deteriorează.

Sursa: xStation 5