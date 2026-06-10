Comentariu despre piața valutară: Va determina inflația o apreciere a cursului de schimb al dolarului?

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Pe piețele financiare, ne confruntăm în mod evident cu o volatilitate crescută. Indicii bursieri au înregistrat scăderi semnificative în cursul ședinței de marți, însă finalul acesteia a adus o îmbunătățire evidentă a stării de spirit.

Toată această situație a avut loc pe fondul scăderii prețurilor petrolului, determinată de speranța încetării conflictului. Cu toate acestea, Donald Trump a turnat gaz pe foc, anunțând o posibilă represalie împotriva Iranului pentru doborârea unui elicopter care patrulă în Strâmtoarea Ormuz. În acest context, poate publicația de astăzi privind inflația IPC să schimbe imaginea pieței?

Prețurile petrolului și presiunea inflaționistă

Donald Trump a anunțat încă o dată încheierea iminentă a unui acord cu Iranul. Deși se pare că investitorii privesc aceste declarații cu multă rezervă, deoarece de la începutul conflictului au existat aproape 40 de anunțuri similare, prețul petrolului brut a reacționat cu scăderi bruște.

Prețul unui baril de petrol WTI a scăzut sub 90 de dolari pe baril, încălcând importanta medie mobilă pe 200 de sesiuni, în timp ce petrolul Brent a testat pragul psihologic de aproximativ 90 de dolari. În același timp, spread-urile calendaristice, care reprezintă diferențele dintre cele mai apropiate contracte futures, au scăzut sub 2 dolari. Această situație sugerează, teoretic, că tensiunea actuală de pe piața materiilor prime este minimă.

Pe de altă parte, Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, iar deficitul de materii prime rămâne ridicat. Cu toate acestea, prețurile scăzute ale petrolului transmit un semnal clar că presiunea inflaționistă ar trebui să slăbească în lunile următoare. Într-un scenariu optimist, acest lucru ar putea proteja economia SUA de noi majorări ale ratei dobânzii.

CPI inflația în SUA – un indicator cheie pentru piețe

Astăzi, la 15:30 ora României, vom afla valoarea inflației IPC pentru luna mai. Consensul pieței indică o depășire clară a nivelului de 4%, ceea ce ar însemna cel mai ridicat rezultat din mai 2023. Mai mult, pe o bază lunară, se așteaptă ca inflația să crească cu până la 0,5%, în ciuda faptului că prețul petrolului Brent a înregistrat o retragere drastică, de aproape 20%, în luna mai.

Kevin Warsh, noul șef al Rezervei Federale, devine un punct de referință important pentru piețe. Declarațiile sale anterioare din cadrul audierilor din Congres au sugerat că ar putea privi dinamica prețurilor într-un mod ușor diferit, ceea ce ar putea împiedica Fed să înăsprească și mai mult politica monetară.

Cum vor reacționa Fed și alte bănci centrale?

Piața evaluează în prezent o singură majorare a ratelor dobânzilor în SUA în acest an. Merită reținut faptul că, după datele excelente de pe piața muncii (raportul NFP) de vinerea trecută, investitorii au acordat o probabilitate de 100% pentru o singură majorare și o probabilitate suplimentară de 20% pentru o altă majorare.

Cu toate acestea, situația este foarte dinamică. Combinația dintre prețurile mai mici ale petrolului, inflația mai scăzută și o atitudine mai puțin agresivă a lui Warsh în timpul primului său discurs de miercurea viitoare ar putea revizui semnificativ aceste așteptări ale pieței.

În acest context, activitățile altor instituții globale vor fi, de asemenea, cruciale. Astăzi, la ora 16:45 ora României, Banca Canadei (BoC) își va publica decizia, iar în acest caz piața nu se așteaptă la o modificare a ratelor. La rândul său, mâine Banca Centrală Europeană (BCE) urmează să majoreze ratele dobânzilor, iar atenția investitorilor se va concentra în primul rând asupra comunicării privind lunile următoare.

Prognoza pentru EURUSD și cursurile de schimb actuale

Perechea valutară principală (EURUSD) a scăzut la aproximativ nivelul de 1,15 după raportul NFP de vineri. Cu toate acestea, primele două sesiuni ale acestei săptămâni au adus încercări de reacție și revenire la niveluri mai ridicate.

Ce urmează cu dolarul? Dacă inflația de astăzi din SUA se dovedește a fi mai mare decât previziunile, cursul de schimb al dolarului va primi un impuls puternic de consolidare. Acest lucru ar putea împinge EURUSD înapoi la nivelul de 1,15, în special dacă BCE se abține mâine să semnaleze disponibilitatea pentru creșteri suplimentare.