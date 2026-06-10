Calendarul economic: Inflația CPI din SUA în centrul atenției pe fondul escaladării tensiunilor în Strâmtoarea Hormuz ⚔️

Piețele financiare globale funcționează astăzi într-un context de risc geopolitic sporit, în urma doborârii unui elicopter militar american de tip Apache de către forțele iraniene în Strâmtoarea Hormuz. Ca răspuns, CENTCOM a efectuat o serie de lovituri de represalii împotriva instalațiilor radar și de apărare aeriană iraniene de pe Insula Qeshm și din orașul Sirik. Teheranul a răspuns imediat, Gărzile Revoluționare Islamice (IRGC) lansând rachete cu rază lungă de acțiune către baza americană Al-Azraq din Iordania, ceea ce a determinat o interceptare parțială de către sistemele de apărare aeriană iordaniene. Pe piața mărfurilor, aceste evoluții au șters efectiv speranțele recente privind un acord diplomatic rapid. În ciuda escaladării, prețurile petrolului au scăzut astăzi cu 0,60% până la 0,80%, țițeiul tranzacționându-se în jurul valorii de 88–91 USD pe baril. Dincolo de tensiunile militare, investitorii de pe Wall Street și de pe piețele de venituri fixe se concentrează în principal pe raportul de astăzi privind inflația CPI din SUA pentru luna mai, care s-ar putea dovedi decisiv pentru următoarele măsuri de politică monetară ale Rezervei Federale. Evoluții cheie din sesiunea asiatică Date PPI agresive în Japonia Luna mai a adus o creștere mai puternică decât se aștepta a indicelui prețurilor de producție (PPI) din Japonia, care a accelerat la 6,3% față de anul precedent, față de o prognoză consensuală de 5,6%. Datele întăresc speculațiile pieței cu privire la o potențială majorare a ratei dobânzii de către Banca Japoniei la ședința sa din iunie. Inflație stabilă în China Rata anuală a inflației IPC din China s-a situat la 1,2% anual. în luna mai, ușor sub prognoza consensului de 1,3%. În același timp, inflația prețurilor de producție (PPI) a corespuns exact așteptărilor, la 3,9% anual. Calendarul economic 11:00 – Italia: Producția industrială (lunar); Consens: 0,0%; Anterior: 0,7% 15:30 – Statele Unite: CPI de bază (lunar); Consens: 0,3%; Anterior: 0,4% 15:30 – Statele Unite: CPI de bază (anual); Consens: 2,9%; Anterior: 2,8% 15:30 – Statele Unite: Inflația CPI (anual); Consens: 4,2%; Anterior: 3,8% 16:45 – Canada: Decizia Băncii Canadei privind rata dobânzii; Consens: 2,25%; Anterior: 2,25% 17:30 – Statele Unite; Stocurile săptămânale de țiței ale EIA; Consens: -5,10 milioane; Anterior: -7,97 milioane Calendarul raportărilor financiare După închiderea sesiunii pe Wall Street, investitorii se vor concentra pe rezultatele gigantului de baze de date și software cloud Oracle (ORCL). Piețele vor aștepta confirmarea unei creșteri puternice continue a veniturilor din infrastructura cloud OCI, în special a cererii legate de inteligența artificială.

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