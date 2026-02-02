⚠️Aurul reduce pierderile

Prețul aurului își reduce semnificativ pierderile, revenind de la aproape 4.400 USD pe uncie la un nivel de aproape 4.700 USD. În mod remarcabil, această revenire a avut loc în jurul nivelului de retragere Fibonacci de 50% al tendinței ascendente care a început în august 2025. În plus, zona tampon dintre mediile mobile simple (SMA) de 25 și 50 de zile rămâne intactă pentru moment. Scăderea prețului de vineri pe piața aurului a fost printre cele mai mari din istorie, dar nu a depășit 10%. În schimb, scăderea argintului a depășit la un moment dat 30%. Sursa: Bloomberg Finance LP Este important de subliniat că structura cererii pentru aur diferă fundamental de cea a argintului. Pe piața aurului, nu am observat aceleași semnale extreme din partea pieței opțiunilor și nici nu au existat îngrijorări acute cu privire la livrarea fizică a lingourilor. Cu toate acestea, contextul istoric este esențial: în trecut, corecțiile aurului de la maximele istorice au atins până la 40%, deși cea mai mare corecție din 2020 s-a limitat la 20%. ​​Analizând perioada începând cu 2020, corecția maximă a atins 20%. Sursa: Bloomberg Finance LP O închidere zilnică peste 4.750 USD pe uncie ar putea semnala că corecția de pe piața aurului și-a urmat cursul. Într-un astfel de scenariu, obiectivul ar fi o revenire rapidă către bariera psihologică de 5.000 USD. În schimb, dacă aurul ar încheia sesiunea mai aproape de 4.500 USD, perspectiva unei corecții mai profunde rămâne în discuție. Acest lucru ar putea duce la o retragere a prețurilor către linia de tendință pe termen lung, situată în intervalul 4.000-4.200 USD pe uncie. ​​​​​​

