⚡Aurul scade cu 2%

Aurul pierde 2% presat de preluarea profiturilor, dolarul american mai puternic și negocierile comerciale dintre SUA și China 📉 Prețul aurului (GOLD) a scăzut de când metalul a testat zona de 3.500 USD. Sesiunea de astăzi aduce o nouă mișcare puternică de scădere, aurul pierzând 2% și coborând din nou sub bariera de 3.300 USD pe uncie, impulsionat de marcarea profiturilor. Aurul continuă să reacționeze la știrile din jurul războiului comercial dintre SUA și China. Credința tot mai mare a pieței într-un rezultat pozitiv al negocierilor dintre SUA și China determină o schimbare a alocării de la aur către active mai riscante, precum acțiunile.

Astăzi, Bloomberg a raportat că Beijingul ia în considerare relaxarea tarifelor de 125% asupra anumitor importuri americane de importanță strategică - o evoluție care a întărit convingerea investitorilor că un acord favorabil între cele două țări este încă posibil și că poziția de negociere dură adoptată anterior de China s-ar putea diminua.

Pe de altă parte, ambasada Chinei a negat rapoartele privind negocierile în curs cu Statele Unite, iar dacă tensiunile războiului comercial se intensifică, aurul și-ar putea recăpăta puterea. Pentru moment, însă, incertitudinea legată de următorii pași în negocieri continuă să pună presiune pe prețul aurului. Urmărind graficul de mai jos, putem observa că prețurile aurului (graficul aurului) au început să scadă în jurul datei de 21-22 aprilie, în timp ce indicele dolarului (USDIDX) a început să crească. Deși randamentele obligațiunilor de Trezoreriei SUA pe 10 ani scad astăzi cu aproape 5 puncte de bază, contractele futures pe indicele dolarului câștigă mai mult de 0,2%. Între timp, datele finale publicate de UoM pentru luna aprilie au arătat o ușoară îmbunătățire a sentimentului consumatorilor, în timp ce așteptările privind inflația pe un an au rămas foarte ridicate, la 6,5%. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation5 AUR (interval zilnic, orar) Analizând acțiunea prețului aurului, cotația nu a reușit să depășească nivelul de 3.500 USD, după care a început o corecție descendentă. Pe intervalul de timp zilnic, cel mai apropiat suport se află la 3.245 USD, corespunzător limitei inferioare a unei structuri 1:1. Dacă acest nivel este depășit, corecția s-ar putea extinde spre suportul orizontal de la 3.167. În cazul în care nici acest suport nu rezistă, următoarea zonă importantă se află în jurul valorii de 2.960 USD. Cu toate acestea, chiar și o corecție atât de profundă nu ar semnala neapărat o inversare a tendinței generale. Tendința principală a aurului rămâne crescătoare, iar o retragere spre 2.960 USD ar reprezenta doar un test al mediei mobile de 100 de zile. Sursa: xStation5 Pe intervalul de timp inferior H1, prețul nu a reușit să recupereze zona de rezistență locală din jurul valorii de 3.357 USD. Acest nivel rămâne o rezistență cheie pe termen scurt. Atât timp cât prețul rămâne sub el, există riscul de continuare a corecției descendente. Nivelurile de suport sunt definite de timeframe-ul zilnic - și anume 3.245 USD și 3.167 USD. Sursa: xStation5

