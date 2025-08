Graficul zilei - EURCHF (01.08.2025)

Una dintre cele mai mari taxe vamale americane vizează Elveția Președintele Donald Trump a impus o taxă vamală de 39% asupra mărfurilor importate din Elveția, aceasta devenind una dintre cele mai mari taxe vamale americane. Aceasta este o rată mai mare decât cea anunțată inițial, de 31%, și o depășește semnificativ pe cea aplicată UE, Japoniei și Coreei de Sud (15%). Decizia decurge din eforturile administrației americane de a reduce deficitul comercial cu Elveția (38 de miliarde de dolari anul trecut) și are scopul de a pune presiune pe companii să-și mute producția în SUA și să remedieze dezechilibrele comerciale globale. Guvernul elvețian și-a exprimat „profundul regret” și încearcă în prezent să negocieze o revocare a deciziei. Dacă negocierile nu vor avea succes până la 7 august, noile tarife vor intra în vigoare. Statele Unite au declarat că orice încercare de export prin alte canale va duce la aplicarea unui tarif suplimentar de 40% asupra produselor respective. Noile tarife afectează sectoarele cheie de export ale Elveției: produsele farmaceutice (de exemplu, Novartis, Roche), ceasurile (Swatch, Rolex) și produsele de cofetărie (Lindt). Aceste companii dețin o poziție puternică pe piața americană, iar SUA este cel mai mare cumpărător de produse elvețiene din afara Europei. Se preconizează că noul tarif va duce la o scădere a competitivității prețurilor, la o scădere a vânzărilor și, pe termen lung, la posibile transferuri ale producției către alte țări. Lobby-ul industrial a calificat tariful drept „periculos” și avertizează asupra riscului apariției unor probleme structurale de durată pentru economia de export a Elveției. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Perspective monetare și inflația în Elveția Cele mai recente date privind inflația pentru luna iunie indică o presiune inflaționistă foarte scăzută, CPI situându-se la 0,0% față de aceeași perioadă a anului trecut (YoY) și o variație lunară de 0,2%. Inflația la produsele alimentare și băuturile nealcoolice este negativă (-0,3% YoY). Banca Națională a Elveției (SNB) a decis să reducă ratele dobânzilor la zero în luna iunie. Având în vedere inflația scăzută (legată de un franc puternic) și provocările economice (tarife și un franc prea puternic), există posibilitatea ca SNB să implementeze o altă reducere a ratei dobânzii în teritoriu negativ în septembrie. Doar o revenire clară a inflației sau o slăbire a francului ar putea opri reducerile suplimentare. Este important de menționat că SNB nu a sugerat recent posibilitatea intervențiilor valutare, care s-au dovedit eficiente doar pe termen foarte scurt în trecut. În plus, SNB ar putea să nu dorească să se pună în conflict cu Statele Unite, care au criticat dur intervențiile valutare. Situația tehnică pentru EURCHF În urma știrilor privind tarifele, francul elvețian s-a depreciat ușor față de euro. Perechea EURCHF se tranzacționează în prezent în apropierea valorii de 0,93. Perechea a scăzut la cel mai mic nivel de la jumătatea lunii aprilie, la începutul sesiunii de astăzi, dar înregistrează acum o revenire. Intervalul 0,9230 - 0,93 este o zonă de suport foarte puternică, dar volatilitatea perechii rămâne destul de limitată. Cu toate acestea, dacă presiunea asupra economiei crește și SNB decide să reducă ratele, francul ar putea slăbi ușor față de euro sau dolar în lunile următoare.

