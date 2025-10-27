Vânzarea a fost întărită de cea mai mare vânzare de aur ETF de la luna mai, vinerea trecută.

Aspecte esențiale Aurul scade sub 4.000 de dolari: Prețul a pierdut peste 2% , atingând cel mai scăzut nivel din 10 octombrie.

Riscul comercial se reduce: Scăderea este legată de un acord de lucru între SUA și China care reduce tensiunile comerciale.

Vânzarea ETF-urilor: Vânzarea a fost întărită de cea mai mare vânzare de aur ETF de la luna mai, vinerea trecută.

Aurul a scăzut cu peste 2% astăzi, pe fondul diminuării riscurilor comerciale internaționale, reacționând simultan la mișcările recente ale fondurilor ETF. În timpul conferinței ASEAN desfășurate în Malaezia, negociatorii chinezi și americani s-au întâlnit și au ajuns la un acord de lucru care atenuează riscul aplicării unor tarife de 100% asupra produselor chinezești și care va reduce restricțiile la exportul de elemente rare din China către SUA. Se așteaptă ca un acord mai amplu sau o prelungire a negocierilor să fie încheiată în cadrul întâlnirii dintre Trump și Xi de joi, care va avea loc în timpul conferinței APEC din Coreea de Sud. Vineri a avut loc și cea mai mare vânzare de aur într-o singură zi de către fondurile ETF din luna mai. Săptămâna trecută a marcat prima scădere săptămânală de la a doua săptămână a lunii august. Perioada crucială pentru aur în această săptămână va fi miercuri și joi, când va fi anunțată decizia Fed privind rata dobânzii și este programată întâlnirea dintre președinții SUA și Chinei.

Aurul a scăzut astăzi cu peste 2%, coborând sub 4.000 de dolari. Interesant este că acest lucru se întâmplă pe fondul unor mișcări marginale ale dolarului american, dar în paralel cu creșteri puternice pe Wall Street. Sursa: xStation 5

