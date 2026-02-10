Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street crește în ciuda vânzărilor slabe din comerțul cu amănuntul

Wall Street a deschis modest, indicii principali înregistrând ușoare creșteri. S&P 500 a crescut cu aproximativ 0,2 %, Nasdaq cu 0,1 %, iar Dow Jones cu aproape 0,5 %. Piața bursieră americană menține un sentiment pozitiv după închiderea de ieri, când indicii au înregistrat în mare parte creșteri, iar Dow Jones a atins un nou nivel record la închidere, reflectând acumularea continuă și puterea relativă a celor mai mari companii, în special din sectorul tehnologic, care se redresează după scăderile anterioare. Din perspectivă macroeconomică, datele privind vânzările cu amănuntul din SUA pentru luna decembrie tocmai au fost publicate, arătând o diferență semnificativă față de așteptări. Vânzările lunare au rămas constante, iar componenta „de bază”, care exclude vânzările de automobile, nu a înregistrat nici ea o creștere. Acest lucru sugerează o potențială încetinire a cheltuielilor de consum, care ar putea limita dinamica economică și reduce presiunea inflaționistă determinată de cerere. În același timp, costurile forței de muncă sunt în creștere, dar într-un ritm mai lent decât se aștepta, atenuând și mai mult riscul unei creșteri excesive a prețurilor. Datele slabe privind consumul, combinate cu valorile actuale, indică faptul că inflația ar putea continua să scadă, crescând probabilitatea ca Rezerva Federală să adopte o poziție mai “dovish”, cu posibile reduceri ale ratei dobânzii în viitor. Sursa: XTB Research Contractele futures pe US500 (S&P 500) sunt ușor în creștere în sesiunea de astăzi. Sentimentul pozitiv din sectorul tehnologic susține evaluările, în ciuda datelor privind vânzările cu amănuntul mai slabe decât se aștepta. Scăderea cheltuielilor de consum ar putea crește șansele unei politici mai acomodative a Fed, ceea ce contribuie la menținerea stării de spirit pozitive pe piață. Sursa: xStation5 Știri despre companii: Alphabet (GOOGL.US) a strâns 20 de miliarde de dolari prin emisiunea de obligațiuni corporative pentru a-și finanța expansiunea în domeniul inteligenței artificiale. Obligațiunile, emise cu scadențe variabile, au atras un interes masiv din partea investitorilor, depășind 100 de miliarde USD. Fondurile obținute vor susține investițiile în centre de date și tehnologii de inteligență artificială, cheltuielile de capital fiind estimate să ajungă la 185 de miliarde USD în 2026. În plus, rapoartele indică faptul că această companie ia în considerare emiterea de obligațiuni pe 100 de ani denominate în lire sterline. Acțiunile S&P Global (SPGI.US) au scăzut notabil după publicarea rezultatelor pentru trimestrul al patrulea și a previziunilor pentru 2026, dezamăgind investitorii. Acțiunile au scăzut cu aproximativ 7 % în urma previziunilor privind câștigul pe acțiune, care a fost sub consensul analiștilor, chiar dacă veniturile trimestriale au crescut ușor. Creșterea mai slabă decât se aștepta a câștigurilor și a veniturilor pentru acest an ridică îngrijorări cu privire la ritmul de creștere și la capacitatea companiei de a-și menține dinamica anterioară. Acțiunile Datadog (DDOG.US) sunt în creștere după rezultatele din trimestrul IV al anului 2025, compania depășind așteptările în ceea ce privește veniturile și profiturile. Datadog a raportat o creștere a veniturilor de aproximativ 29 % față de anul precedent, până la 953 milioane USD, cu un EPS ajustat de 0,59 USD, depășind previziunile analiștilor. Compania a furnizat, de asemenea, previziuni privind veniturile pentru primul trimestru al anului 2026 peste așteptările pieței, sporind și mai mult încrederea investitorilor. Deși câștigurile pe acțiune prognozate pentru primul trimestru sunt ușor sub consens, rezultatele solide și perspectivele pozitive privind veniturile susțin performanța acțiunilor Datadog. Spotify (SPOT.US) acțiunile sunt în creștere după ce rezultatele din trimestrul IV al anului 2025 și previziunile pentru viitor au depășit așteptările pieței. Compania a raportat o creștere puternică a numărului de utilizatori activi lunar (MAU) și a abonaților premium, ceea ce s-a tradus în venituri mai mari și o rentabilitate îmbunătățită. Spotify a publicat, de asemenea, previziuni pentru primul trimestru al anului 2026, prognozând o creștere continuă a numărului de utilizatori și o performanță financiară solidă, ceea ce a fost primit pozitiv de investitori și a determinat creșterea prețului acțiunilor. Acțiunile Coca‑Cola (KO.US) sunt în scădere după rezultatele din trimestrul IV al anului 2025. Deși câștigurile pe acțiune au depășit ușor estimările, veniturile au fost sub așteptări, iar previziunile moderate privind vânzările pentru 2026 adaugă presiune asupra companiei. Sursa: xStation5

