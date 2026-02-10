Rezumatul zilei: Datele slabe din SUA trag piețele în jos, metalele prețioase sunt din nou sub presiune!

Sesiunea de peste Atlantic se desfășoară mixt. La momentul redactării acestui rezumat, doar Dow Jones înregistrează o creștere simbolică, câștigând aproape 0,1%, în timp ce S&P 500 pierde aproximativ 0,1% și Nasdaq se retrage cu aproape 0,3%.

Sentimentul negativ a predominat pe Vechiul Continent, majoritatea indicilor încheind sesiunea pe roșu. Indicele german DAX a scăzut cu peste 0,1%, FTSE 100 a pierdut peste 0,3%, iar IBEX 35 a scăzut cu 0,4%. Indicele francez CAC 40 a avut cea mai bună performanță, înregistrând doar o creștere simbolică.

Vânzările cu amănuntul din SUA în decembrie au fost de 0,0% MoM atât în ansamblu, cât și excluzând autovehiculele (previziune +0,4%) și s-au dovedit a fi foarte slabe, cu mult sub așteptări , ceea ce a dezamăgit foarte mult piața și ridică serioase îndoieli cu privire la sănătatea consumatorului american. Aceste date slabe indică în mod clar o încetinire a consumului , ceea ce ar putea slăbi perspectivele de creștere economică în lunile următoare.

Pe piața valutară , cele mai mari schimbări se observă la perechea USDJPY . Yenul se apreciază față de dolar ca răspuns la victoria taberei prim-ministrului Takaichi.

Sentimentul negativ domină piața metalelor prețioase . Aurul a scăzut cu aproximativ 1% și se situează în jurul valorii de 5.000 USD pe uncie. Argintul a scăzut cu peste 3%, testând nivelul de 80 USD pe uncie. Paladiul și platina se comportă similar, pierzând aproximativ 1,6%.

Există o vânzare masivă clară pe piața criptomonedelor, cele mai importante active rămânând sub presiune puternică. Bitcoin a scăzut cu aproximativ 2% și a coborât sub nivelul de 69.000 USD, în timp ce Ethereum a scăzut și mai abrupt, cu aproximativ 5%, până la aproximativ 2.000 USD.

Piața mărfurilor este sub presiune. Contractele pentru țițeiul Brent au scăzut cu aproximativ 0,4%, în timp ce contractele pentru țițeiul WTI au scăzut cu aproximativ 0,6%. Contractele Henry pentru gaz natural (NATGAS) rămân, de asemenea, sub presiune, scăzând cu aproximativ 0,2%.

Coca Cola a prezentat rezultatele pentru al patrulea trimestru al anului 2025 , care, în ciuda unui profit pe acțiune și a unei creșteri a volumului vânzărilor mai bune decât se aștepta, au dezamăgit în ceea ce privește veniturile, rămânând sub previziunile pieței. În plus, compania a anunțat o creștere moderată a vânzărilor în 2026 și o schimbare a poziției de CEO.

Datadog a publicat rezultate foarte bune pentru al patrulea trimestru al anului 2025, cu venituri în creștere cu aproximativ 29% față de anul precedent, până la 953 milioane USD, și un profit pe acțiune peste așteptări, subliniind poziția sa puternică în domeniul cloud și AI. Compania a prezentat, de asemenea, previziuni solide pentru 2026, presupunând o creștere a veniturilor și în anul următor.

