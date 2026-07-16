Aurul se menține peste 4.000 de dolari 🚩 Ce urmează pentru acest metal prețios?

Aurul a urcat din nou peste pragul de 4.000 de dolari pe uncie și încearcă să se mențină peste acest nivel, în ciuda creșterii prețurilor petrolului și a tensiunilor din Orientul Mijlociu. Rezistența acestui metal ar putea sugera că investitorii se concentrează din ce în ce mai mult pe consecințele pe termen lung ale șocurilor energetice și ale încetinirii creșterii economice, mai degrabă decât să reacționeze exclusiv la riscurile de inflație pe termen scurt. Un sprijin suplimentar a venit din partea datelor privind inflația din SUA, care s-au dovedit mai slabe decât se aștepta, atât IPC, cât și IPP atenuând îngrijorările legate de noi măsuri de înăsprire monetară din partea Rezervei Federale.

Investitorii par din ce în ce mai reticenți să vândă aurul doar pentru că așteptările privind inflația au crescut. Dacă îngrijorările legate de încetinirea creșterii economice încep să depășească temerile legate de inflație, calitățile defensive ale aurului ar putea deveni din nou principalul factor determinant al prețurilor. O depășire susținută a intervalului 4.200–4.300 de dolari ar putea semnala o revenire mai durabilă a capitalului investitorilor către metalele prețioase. În schimb, o scădere sub 3.900 de dolari ar sugera că un dolar american mai puternic, randamentele mai mari ale titlurilor de stat și îngrijorările reînnoite legate de inflație au devenit din nou factorii dominanți ai pieței.

Cel mai optimist scenariu pentru aur ar implica o relaxare treptată a tensiunilor din Strâmtoarea Hormuz, însoțită de prețuri mai mici la petrol și, în consecință, de o politică monetară din ce în ce mai acomodativă a Rezervei Federale. Totuși, acest rezultat este departe de a fi cert. Piața petrolului ar putea rămâne structural tensionată pentru o perioadă îndelungată, menținând potențial randamentele obligațiunilor la un nivel ridicat și dolarul american mai puternic, ambele factori care ar continua probabil să exercite presiune asupra aurului.

GOLD (Interval D1)

Tabloul tehnic indică în continuare o tendință descendentă predominantă, aurul tranzacționându-se cu aproximativ 8% sub media mobilă exponențială (EMA) pe 200 de zile (linia roșie). Nivelul-cheie de rezistență rămâne retragerea Fibonacci de 23,6% a vânzărilor masive din timpul iernii, situată în jurul valorii de 4.330 USD pe uncie. Pe partea descendentă, 3.900 USD rămâne cel mai important nivel de suport.