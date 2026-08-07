Rezumatul zilei: Prăbușirea dolarului după datele NFP, aurul revine pe un trend ascendent

SUA Piața își îndreaptă temporar atenția departe de sezonul raportărilor financiare și de Strâmtoarea Hormuz, concentrându-se în schimb pe datele macroeconomice. O surpriză majoră negativă în datele NFP a modificat semnificativ așteptările pieței privind politica Fed. Așteptările privind o majorare a ratei dobânzii de către Fed până la sfârșitul anului se situează acum în jurul valorii de 30%. Indicii principali din SUA reacționează cu creșteri moderate, cuprinse între 0,5% și 1%.

Golful Persic se află într-o scurtă fază de detensionare. Iranul și Omanul se pregătesc să înceapă negocierile privind un acord menit să creeze coridoare pentru transportul comercial maritim prin Strâmtoarea Hormuz. Având în vedere poziția Iranului, care indică intenția de a percepe taxe și refuzul de a include SUA în negocieri, șansele de succes rămân scăzute, chiar dacă părțile au încetat temporar schimbul de focuri.

Multe semnale din Peninsula Arabică sugerează că Arabia Saudită ar putea opta pentru o escaladare semnificativă, inclusiv o invazie terestră în Yemen, pentru a neutraliza amenințarea reprezentată de houthiți. Știri despre companii, SUA OpenAI: Compania din spatele ChatGPT a anunțat existența unui model numit „Astra”. Detaliile sunt puține, dar totul sugerează că acesta este conceput ca un răspuns la „Mythos” al companiei Anthropic.

Atlassian Corp: A raportat o creștere fenomenală în trimestrul al doilea al anului 2026. Acțiunile au înregistrat o creștere de peste 30% la deschiderea pieței din SUA. Compania a depășit clar așteptările în toate categoriile, ieșind în evidență creșterea creanțelor cu aproximativ 40%.

Cloudflare: Așteptările privind veniturile și profitul au fost depășite cu aproximativ 5%, dar atenția s-a concentrat pe previziunile conducerii. Pe fondul cererii de soluții cloud, se preconizează că veniturile la sfârșitul anului vor depăși 2,86 miliarde USD. Acțiunile au înregistrat o creștere de aproximativ 15%.

Airbnb: Operatorul platformei de închirieri pe termen scurt a publicat rezultatele pentru trimestrul al doilea din 2026, care indică o creștere a veniturilor de 17%, semnificativ peste așteptări. Acțiunile au înregistrat o creștere de aproximativ 8%.

Hertz: Compania de închirieri auto își continuă ascensiunea pe fondul rezultatelor din trimestrul al doilea. Potrivit unor analiști, Cupa Mondială s-a dovedit a fi un punct de cotitură, iar compania a reușit să înregistreze un profit pe acțiune (EPS) de aproape două ori mai mare decât se aștepta piața. Date macroeconomice, SUA Cifra NFP s-a situat la -23.000, față de așteptările de aproximativ 80.000. Niciuna dintre marile bănci de investiții sau centre de cercetare nu a publicat o prognoză precisă. Se ridică tot mai multe întrebări cu privire la calitatea datelor și la starea reală a pieței muncii din SUA. Revizuirile negative ale datelor din lunile anterioare nu îmbunătățesc perspectivele. Creșterea câștigurilor medii pe oră a încetinit, de asemenea. Pe bază lunară, ritmul a scăzut la 0,1%, față de 0,3% cât se aștepta. Rata șomajului a scăzut, de asemenea, de la 4,2% la 4,1%. Totuși, acest lucru este rezultatul unei participări mai scăzute a forței de muncă.

Thomas Barkin, de la Fed New York, a susținut astăzi o conferință în cadrul căreia a făcut comentarii cu privire la AI și piața muncii. El a menționat că impactul AI asupra productivității rămâne neclar și că cel mai bun indicator al condițiilor de pe piața muncii este rata șomajului. Europa Scăderea așteptărilor privind majorările de dobândă ale Fed susține, de asemenea, indicii europeni. În frunte se află indicele german DAX, cu contractele futures în creștere cu aproximativ 0,5%. Se înregistrează scăderi moderate, limitate la 0,5%, în cazul indicelui polonez WIG20 și al celui spaniol IBEX. Știri despre companii, Europa Genmab A/S: Compania daneză de biotehnologie a înregistrat o creștere de aproximativ 10% și și-a revizuit în sens pozitiv previziunile după rezultate solide. Succesul său susține evaluările altor companii din sector, printre care Novo Nordisk, Abivas și Zealand Pharma.

Kingspan: Producătorul de materiale izolante a înregistrat o creștere de 15% după o majorare semnificativă a previziunilor privind profitul anual. Se așteaptă ca această companie să beneficieze de îmbunătățirea eficienței centrelor de date.

Daimler: Producătorul de camioane a înregistrat o scădere de aproximativ 3% după publicarea rezultatelor. Îmbunătățirea profitabilității în SUA nu a fost suficientă pentru a compensa scăderea generală a comenzilor. Date macroeconomice, Europa Datele din Germania au surprins în sens pozitiv, indicând o creștere a producției industriale mai mare decât se aștepta. Datele au arătat o creștere de 0,2% față de luna precedentă, în loc de 0,1%. Aceasta reprezintă o încetinire față de creșterea de 0,7% înregistrată în luna precedentă.

Balanța comercială a Germaniei a scăzut mai mult decât se aștepta, înregistrând un excedent de 15 miliarde EUR în loc de 17 miliarde EUR.

Rata șomajului din Franța în trimestrul al doilea al anului 2026 a crescut la 8,3% (față de 8,1% anterior). Forex Piața valutară este dominată astăzi în totalitate de o scădere bruscă a dolarului. Politica monetară mai acomodativă a Fed, așteptată acum de piață, exercită o presiune puternică asupra monedei americane. Yenul și francul elvețian au înregistrat o creștere de 0,6% față de dolarul american. Euro și lira sterlină au înregistrat o creștere de aproximativ 0,3% până la 0,4% față de dolarul american.

Mărfuri Prețul zahărului a crescut cu peste 5%. Aceasta reflectă previziunile privind un deficit de ofertă, determinat de condițiile meteorologice, dar și de creșterea producției de etanol pentru piața combustibililor.

Prețurile petrolului nu reacționează la noile știri din Orientul Mijlociu, dar vânzările masive de gaz european se adâncesc cu 4%, ajungând la 55 de euro.

Schimbarea așteptărilor pieței privind politica Fed susține aurul și argintul, care au înregistrat creșteri de 2,2%, respectiv aproximativ 3%. Criptomonede Starea de spirit pe piața criptomonedelor este mixtă, cu o tendință spre pesimism. Monedele mai mari au în mod clar performanțe mai bune. Bitcoin a crescut cu 0,3%, menținându-se la nivelul de 64.500 USD. Solana a crescut cu aproximativ 0,7% și revine peste pragul de 73 USD. Ethereum a crescut, de asemenea, cu 0,3% și revine peste nivelul de 1.900 USD.



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