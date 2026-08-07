Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (07.08.2026)

Săptămâna care a trecut a adus o îmbunătățire evidentă a încrederii pe piețele financiare. Publicarea unor date mai slabe privind piața muncii din SUA (NFP) a redus presiunea asupra Fed în ceea ce privește majorările ratei dobânzii. În plus, au apărut semne ale unei posibile redeschideri a Strâmtorii Hormuz, deși incertitudinea rămâne o problemă cheie pentru investitorii de pe piața energiei. Săptămâna care vine, atenția piețelor se va îndrepta către datele privind inflația din iulie din SUA, datele privind vânzările cu amănuntul și publicarea unor rapoarte cheie privind materiile prime. Prin urmare, investitorii ar trebui să acorde atenție în primul rând instrumentelor precum US500 (contractele futures pe S&P 500), AURUL și PETROLUL (țițeiul Brent). US500 (contractele futures pe S&P 500) Indicele S&P 500 din SUA a încheiat săptămâna aproape de niveluri record. Testul decisiv pentru sustenabilitatea acestei depășiri va fi raportul privind inflația CPI din SUA pentru luna iulie, care va fi publicat miercuri. Se preconizează că presiunile asupra prețurilor se vor atenua în continuare. Se estimează că inflația de bază va scădea la 2,4% față de aceeași perioadă a anului trecut (cel mai scăzut nivel din martie 2021), iar valoarea globală a inflației este estimată la 3,3%-3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Joi vor fi publicate datele privind indicele PPI, iar vineri, datele privind vânzările cu amănuntul (se preconizează o scădere de 0,5% față de luna precedentă), precum și rapoartele SEC 13F care dezvăluie pozițiile fondurilor. Confirmarea tendinței dezinflaționiste, coroborată cu absența unei aterizări forțate a economiei, va crea premisele pentru continuarea pieței bull pe Wall Street. AUR Prețurile aurului au înregistrat o revenire puternică săptămâna trecută, pe fondul scăderii randamentelor titlurilor de stat americane și al deprecierii dolarului. În această săptămână, principalii factori de volatilitate pentru metalul prețios vor fi rapoartele privind inflația CPI și PPI, precum și discursurile de joi ale membrilor Fed (inclusiv Tom Barkin și Beth Hammack). O scădere a inflației CPI de bază la aproximativ 2,4% față de aceeași perioadă a anului trecut va reduce ratele reale ale dobânzii, ceea ce, din perspectiva unei analize inter-piețe, favorizează perspectivele unor creșteri suplimentare ale prețului aurului și o încercare de a depăși nivelurile de rezistență. Un eventual ton „hawkish” din partea oficialilor Fed rămâne o amenințare. Deși aurul a încetat să mai reacționeze nervos la creșterea prețurilor petrolului, orice știre din Orientul Mijlociu ar putea avea o importanță imensă pentru cotațiile metalului prețios. PETROL (Brent) Petrolul brut începe săptămâna cu o volatilitate ridicată, în așteptarea unor noi evoluții ale situației geopolitice din regiunile Strâmtorii Hormuz și Strâmtorii Bab el-Mandeb. Din perspectiva fundamentelor macroeconomice, piața analizează cele mai recente date privind inflația PPI și CPI din China, care indică o cerere persistent slabă în economia asiatică. Miercuri vor fi publicate rapoartele lunare ale EIA și OPEC. Acestea vor dezvălui cele mai recente previziuni privind echilibrul dintre cerere și ofertă pentru trimestrele următoare și vor arăta dacă piața combustibililor este într-adevăr atât de tensionată pe cât sugerează diferența dintre prețul petrolului brut și cel al produselor rafinate. Dacă agențiile își vor reduce estimările privind consumul acestei mărfi, piața petrolului s-ar putea confrunta cu o nouă presiune descendentă

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."