Aurul și argintul se apreciază din nou 📈Se va întoarce piața bullish?

Prețurile metalelor au revenit rapid la creșteri după o prăbușire istorică, „cumpărătorii de dip” revenind pe piață. Aurul a crescut cu 5% până la 4.950 dolari pe uncie, în timp ce argintul a înregistrat o revenire de 8% până la 88 dolari pe uncie, recuperând o parte din cea mai abruptă vânzare din 2013. Reamintim că, în ianuarie, metalele prețioase au crescut pe fondul speculațiilor, tensiunilor geopolitice și îngrijorărilor cu privire la independența Rezervei Federale. Această creștere a fost brusc întreruptă la sfârșitul săptămânii trecute. Astăzi, revenirea este alimentată de pozițiile încă mari și în creștere deținute de fondurile chineze și de investitorii occidentali de retail, de un nou val de opțiuni call și de fluxuri noi către ETF-urile cu efect de levier.

Metalele beneficiază, de asemenea, de o tendință de „asumare a riscurilor” pe piețe și de stabilizarea dolarului american după recentele sale creșteri. În același timp, băncile de stat chineze încearcă, potrivit unor informații, să reducă volatilitatea metalelor prețioase — până acum cu efecte limitate. UBS a declarat că o corecție ar putea fi „sănătoasă” pe termen lung și oferă investitorilor oportunitatea de a-și construi poziții la niveluri mai atractive.

Unele bănci se așteaptă în continuare la reluarea tendinței ascendente: Deutsche Bank și-a reiterat prognoza conform căreia aurul va atinge 6.000 de dolari pe uncie. Banca susține că istoria indică mai des catalizatori pe termen scurt și că intențiile și sentimentul investitorilor față de metalele prețioase nu s-au deteriorat structural, în ciuda scăderii bruște. Deutsche Bank a remarcat, de asemenea, că vânzarea a fost mai mare decât ar sugera factorii declanșatori și că speculațiile nu explică pe deplin violența mișcării. Atât Deutsche Bank, cât și Barclays susțin că fundamentele aurului rămân solide: geopolitica, incertitudinea politică și diversificarea rezervelor pot continua să susțină cererea.

Argintul rămâne mai „nervos” decât aurul, deoarece este o piață mai mică — ceea ce înseamnă, de obicei, o volatilitate mai mare și o pondere mai mare a participării comercianților cu amănuntul. Previziunile actuale indică o creștere bruscă a cererii globale de argint până în 2030 (la 48.000-54.000 de tone pe an), în timp ce oferta se preconizează că va crește doar până la aproximativ 34.000 de tone, ceea ce implică un deficit potențial tot mai mare. Numai energia solară fotovoltaică ar putea consuma 10.000-14.000 de tone pe an (până la aproximativ 41% din oferta globală). Acest lucru subliniază faptul că fundamentele bullish pe termen lung sunt încă în joc.

O întrebare cheie acum este cât de puternic vor impulsiona investitorii chinezi piața din Shanghai, în special înainte de Anul Nou Lunar, având în vedere rapoartele privind creșterea achizițiilor de bijuterii și lingouri în Shenzhen. Piețele urmăresc, de asemenea, situația geopolitică: tensiunile crescânde dintre SUA și Iran și discuțiile privind posibile negocieri pentru un nou acord nuclear — orice progres ar putea reduce cererea de refugiu sigur și ar putea afecta aurul. AUR și ARGINT (interval zilnic) Aurul a revenit rapid după ce a scăzut sub media mobilă exponențială (EMA) de 50 de zile pe graficul zilnic. De la începutul anului 2025, EMA de 50 de zile a acționat în mod repetat ca un puternic suport al tendinței. Sursa: xStation5 Argintul a înregistrat, de asemenea, o revenire după o scădere sub media mobilă exponențială (EMA) pe 50 de zile (similară ca amploare cu cea din martie 2025). Cu toate acestea, indicele RSI nu a reușit încă să urce din nou peste 50 după ultima scădere bruscă. Sursa: xStation5 Pe fondul recuperării aurului și argintului, acțiunile companiilor miniere și fondurile conexe înregistrează, de asemenea, creșteri: în Europa, indicele Stoxx 600 Basic Resources a crescut cu peste 2%. La Londra, acțiunile Rio Tinto, Anglo American, Antofagasta și Fresnillo sunt în creștere. În SUA, ETF-urile pe argint au înregistrat o revenire puternică. De asemenea, companiile miniere axate pe argint înregistrează creșteri, inclusiv acțiunile Endeavour Silver, Coeur Mining, Hecla Mining și First Majestic Silver. Aurul înregistrează cel mai puternic început de an din ultimele decenii, chiar și după vânzarea panicată de vineri. Sursa: Bloomberg Finance L.P.

