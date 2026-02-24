Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street își revine după acordul AMD-Meta

Wall Street dă dovadă de optimism în această dimineață, piețele înregistrând creșteri după scăderile de ieri. Indicele Dow Jones a crescut cu 0,6%, indicele S&P 500 cu 0,2%, iar indicele Nasdaq cu 0,3%. Revenirea de astăzi este o reacție la scăderile bruște de ieri, care au fost determinate de îngrijorările legate de impactul inteligenței artificiale asupra sectorului tehnologic și de incertitudinea legată de tarifele introduse de administrația Trump. Noile tarife anunțate provoacă perturbări suplimentare pe piață și au stârnit opoziția mai multor țări care au semnat anterior acorduri comerciale. Aceste țări cer respectarea termenilor acordurilor și, în caz contrar, ar putea rezilia acordurile, sporind incertitudinea pieței globale. Atenția rămâne concentrată asupra sectorului semiconductorilor și al inteligenței artificiale, în care NVIDIA joacă un rol cheie. Compania este considerată un barometru al tendinței ascendente a industriei, deoarece tehnologiile sale GPU stau la baza centrelor de date și a sistemelor de AI din întreaga lume. În trecut, rezultatele solide ale NVIDIA au alimentat adesea creșteri în sectorul cipurilor și în indicele Nasdaq, chiar și în contextul riscurilor macroeconomice și legate de tarife. Publicarea de mâine a rezultatelor trimestriale ale NVIDIA este cel mai important eveniment al săptămânii și ar putea constitui un test decisiv pentru continuarea pieței bullish. Dacă rezultatele confirmă cererea puternică pentru soluții de AI și arată că această companie poate menține creșterea în ciuda provocărilor legate de tarife și lanțul de aprovizionare, acest lucru ar putea consolida revenirea în sectorul tehnologic. Dacă raportul nu va fi la înălțimea așteptărilor, chiar și optimismul de astăzi ar putea ceda rapid locul declinului. Pe scurt, Wall Street crește astăzi după pierderi puternice, indicând o revenire pe termen scurt, dar evenimentele și riscurile cheie, precum noile tarife ale lui Trump și rezultatele viitoare ale NVIDIA, vor determina direcția pieței în zilele următoare. Sursa: xStation5 US500 (S&P 500) futures are rising today in reaction to positive news about AMD’s deal with Meta for AI chip supplies. The rebound after yesterday’s losses supports optimism in the technology sector, although the market remains in a wait-and-see mode ahead of NVIDIA’s quarterly results tomorrow. This situation highlights investors’ cautious approach as they look for confirmation of continued bullish momentum in a key market segment. Source: xStation5 Company News: AMD (AMD.US) signed a major agreement with Meta Platforms (META.US) to supply AI chips over the next five years with a total computing capacity of up to 6 gigawatts. Initial shipments, based on future AMD Instinct MI450 GPUs and EPYC processors, are expected in the second half of 2026. The partnership is highly valuable and could exceed $60 billion. The deal also allows Meta to acquire up to 10 percent of AMD shares in exchange for meeting purchase commitments and achieving agreed milestones in chip deliveries. The announcement caused a significant rise in AMD shares, interpreted by the market as a signal of growing AI demand and confirmation of AMD’s competitive position against NVIDIA. The deal fits into a broader industry trend where companies are heavily investing in AI infrastructure and seeking alternative hardware suppliers, with AMD increasingly cementing its position in this segment. Eli Lilly (LLY.US) shares came under pressure after competitor Novo Nordisk announced a price cut of up to 50 percent for GLP‑1 drugs in the US. This move intensifies competition in the diabetes and weight-loss drug segment, putting pressure on Eli Lilly and potentially impacting its revenues. Whirlpool (WHR.US) announced a new share issue worth approximately $800 million. The funds will mainly be used to repay debt and invest in business development and automation. Following this decision, the company’s stock dropped, reflecting investor concerns over share dilution and the potential impact on valuation. Home Depot (HD.US) shares are up over 2 percent during the session after releasing fourth-quarter results. The key same-store sales metric beat market expectations, indicating continued consumer demand, although the company warned of macroeconomic challenges

