Cacao scade cu 5%, coborând sub 3.000 de dolari pentru prima dată din mai 2023 📉

Contractele futures pe cacao (COCOA) pe ICE au scăzut astăzi cu peste 5%, coborând sub 3.000 de dolari pe tonă - niveluri nemaiîntâlnite din mai 2023. Piața este afectată de o cerere fizică cronică slabă, o încetinire bruscă a procesării, condiții meteorologice favorabile în Africa de Vest și perspectiva unui sezon de recoltare puternic, care afectează și veniturile fermierilor africani. Analiza CFTC Commitments of Traders (CoT) (date la 17 februarie 2026) Ultimul raport CoT pentru cacao sugerează că piața se află într-o fază de tranziție, mai degrabă decât într-un moment de accelerare clară a tendinței. Schimbarea săptămânală cheie este o scădere a interesului deschis cu peste 8.000 de contracte (aproximativ -5%). Acest lucru indică faptul că unii participanți au închis poziții, lăsând mai puțin „combustibil proaspăt” pentru o mișcare susținută și direcțională. O scădere a interesului deschis coincide adesea cu un impuls de răcire și o trecere către consolidare. În ceea ce privește poziționarea, cei mai mari jucători speculativi (Managed Money) rămân net short — deținând mai multe poziții short decât long — conferind pieței o tendință ușor bearish. În același timp, producătorii și alți participanți comerciali și-au redus acoperirile (au redus pozițiile short), ceea ce, din punct de vedere istoric, poate semnala o diminuare a presiunii din partea ofertei. Cu alte cuvinte, speculatorii sunt în continuare bearish, dar „industria” nu mai contribuie la această presiune descendentă.

De asemenea, este de remarcat concentrarea pozițiilor short într-o singură categorie de traderi. O parte semnificativă a pozițiilor short este deținută de un număr relativ mic de entități, ceea ce crește riscul unui short squeeze: dacă apare un catalizator bullish (de exemplu, o știre legată de vreme sau de aprovizionare), acoperirea forțată a pozițiilor short ar putea declanșa o revenire mai puternică. În ansamblu, raportul nu indică o situație extremă de supracumpărare sau supravânzare. Poziționarea arată o tendință moderată de scădere în rândul fondurilor, dar cu o participare în scădere și hedgerii retrăgându-se parțial. Pe termen scurt, acest lucru crește șansele unei consolidări sau ale unei reveniri tehnice; o revenire la o tendință clară de scădere ar necesita probabil o nouă acumulare de poziții short de către fonduri, alături de o creștere a interesului deschis. Sursa: CFTC, CoT COCOA (Interval D1) Sursa: xStation 5

