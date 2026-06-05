Aurul și Bitcoin în scădere pe fondul aprecierii dolarului american 📌

Datele cheie privind piața muncii din SUA (NFP) i-au determinat astăzi pe investitori să se reorienteze către dolar, determinând creșterea randamentelor titlurilor de stat și exercitând presiune tehnică asupra activelor considerate în mod tradițional a fi corelate negativ cu puterea monedei americane, printre care se numără Bitcoin și aurul. Bitcoin a scăzut sub 62.000 USD și se află acum cu aproximativ 55% sub maximele recente, în timp ce aurul pierde aproximativ 1,5% și a scăzut sub media mobilă exponențială pe 200 de zile pe graficul zilnic - un nivel de suport cheie pentru impulsul pe termen lung. Analiză tehnică: Aur (D1) O închidere zilnică sub EMA200 (linia roșie) ar putea semnala riscul unei scăderi mai profunde către zona de 4.100 USD, corespunzătoare minimelor locale înregistrate în februarie. O astfel de mișcare ar implica o corecție de aproximativ 30% față de maximul istoric al aurului. O străpungere în jos a formațiunii de triunghi actuale ar putea declanșa un alt impuls bearish, primul suport major fiind situat în apropierea minimului anterior de panică. Pe de altă parte, o recuperare către intervalul 4.500–4.600 USD ar crește probabilitatea unei consolidări continue și ar putea pregăti terenul pentru o străpungere în sus, prima zonă majoră de rezistență fiind situată în jurul valorii de 4.750–4.800 USD. Sursa: xStation 5 Analiză tehnică: Bitcoin (D1) Privind cea mai mare criptomonedă din lume, panica de pe piață s-a intensificat în mod clar. Bitcoin se tranzacționează în prezent în apropierea nivelului de 62.000 USD, cel mai scăzut nivel de la 5 februarie 2026. Indicatorul RSI se situează la 17,4, semnalând condiții de supravânzare extremă după ce prețul a fost respins încă o dată în urma unei mișcări recente către teritoriul de supracumpărare, în apropierea nivelului de 70. Compararea ciclului actual cu piața bearish din 2021–2022 relevă similitudini notabile, în special ceea ce ar putea fi descris ca o „a treia fază” a vânzărilor de panică. În timpul celei de-a treia etape majore de scădere din 2022, Bitcoin a scăzut la aproximativ 22.000 de dolari, înainte de a atinge în cele din urmă un minim final în apropierea nivelului de 15.000 de dolari în noiembrie. Dacă declinul actual ar urma un model similar și s-ar extinde cu încă 30% față de nivelurile actuale, aceasta ar implica o țintă potențială de scădere în apropierea nivelului de 43.000 USD. În același timp, nivelul de 60.000 USD rămâne o zonă de suport crucială pentru cumpărători. O străpungere sub acest prag ar putea declanșa un nou val de lichidări ale pozițiilor long și ar accelera și mai mult impulsul descendent. Sursa: xStation 5

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