🟡Aurul testează pragul de 4.000 USD

Depășirea barierei psihologice de 4.000 de dolari pe uncie reprezintă o revenire bruscă la realitate după recordurile istorice înregistrate de aur la începutul anului. Piața metalelor prețioase și-a reamintit dureros de forța gravitației, în ciuda schimbării fundamentale a condițiilor de piață care ar trebui să acționeze în favoarea aurului. Care este situația actuală?
Aurul sub 4.000 de dolari
Chiar la sfârșitul lunii ianuarie 2026, aurul atingea niveluri astronomice, în jur de 5.600 de dolari pe uncie. Scăderea de astăzi până la nivelul de 4.000 de dolari reprezintă o scădere masivă de aproape 30% față de maximul atins.
Principalul factor al acestei scăderi de preț este o schimbare bruscă a percepției asupra politicii monetare a SUA și consolidarea puternică a dolarului care a rezultat din aceasta (indicele dolarului atinge maxime pe ultimele 13 luni). Aurul este cotat în dolari, astfel încât un „greenback” puternic face automat ca metalul prețios să fie mai scump pentru investitorii străini. Având în vedere cererea foarte slabă din sectorul bijuteriilor din trimestrul anterior, un dolar scump poate duce la lipsa perspectivelor unei reveniri rapide a cererii de bază, chiar și în condițiile unor achiziții masive din partea băncilor centrale. Inflația este un factor cu efecte mixte pentru aur. Pe termen lung, inflația este favorabilă aurului. Pe termen scurt, nu neapărat. În prezent, asistăm la o scădere a așteptărilor privind inflația, la care aurul reacționează, de asemenea, cu o scădere.
Pe termen lung, corelația dintre aur și inflație este mai evidentă decât pe termen scurt. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB
Scăderi istorice ale prețului aurului. 30% reprezintă o scădere semnificativă?
Pentru investitorii obișnuiți cu creșterea stabilă din 2025, actuala scădere de 30% pare dramatică. Totuși, din perspectivă istorică, aurul este un activ extrem de volatil, care poate intra într-o piață în scădere timp de zeci de ani.
- Marea scădere (1983–2007): Cea mai profundă și mai epuizantă scădere din istoria modernă a aurului. Aceasta a ajuns la -54%. Mai grav, investitorilor le-a luat aproape 25 de ani să-și recupereze pierderile și să revină la maximele istorice.
- Criza de după boom (2011–2015): După ce a atins maximul de atunci (aproximativ 1.920 USD), aurul a scăzut cu aproximativ -45%, ajungând la circa 1.050 USD.
- Structura pieței: Statisticile arată că, în ultimii 50 de ani, aurul a petrecut aproape jumătate din acest timp în perioade de scădere care au depășit 20–30%. Prin urmare, corecția actuală se încadrează în repertoriul „standard” al acestui metal prețios. O scădere de 30% oferă speranța că ritmul scăderilor se va încetini în curând.
Scăderea prețului aurului începând cu anul 2000. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB
Ce determină scăderea prețului aurului?
- Costul de oportunitate: Aurul nu generează dobânzi, dividende sau cupoane. Atunci când obligațiunile de stat oferă rate de rentabilitate reale ridicate, capitalul se retrage din aur către active care generează venituri reale.
- Ieșiri din fondurile ETP/ETF: Investitorii instituționali, în fața unor rate mai ridicate, își
- reduc pozițiile în aurul pe hârtie, ceea ce alimentează o spirală de vânzări pe piața spot.
- Calmarea panicii geopolitice: Deși tensiunile din jurul Iranului și din Orientul Mijlociu continuă, piața a „învățat” parțial să conviețuiască cu ele, ceea ce reduce cererea pentru active refugiu.
Este Warsh într-adevăr atât de „hawkish”?
Noul șef al Fed, Kevin Warsh (care a preluat conducerea în mai 2026), a zguduit imediat piețele, iar acestea au interpretat acest lucru ca o schimbare clară către o politică monetară mai restrictivă. Este într-adevăr așa?
La conferința din iunie, Warsh a făcut ceva la care piețele nu se așteptau: a abandonat complet „orientarea prospectivă” (adică oferirea pieței de indicații clare cu privire la ceea ce ar face Fed în câteva luni). El a anunțat că doar datele concrete și actuale contează, iar obiectivul său este să reducă neapărat inflația la un nivel în care „cifra doi să se afle la stânga virgulei zecimale”.
Cu toate acestea, merită menționat faptul că Warsh s-a plâns și de măsurile și previziunile actuale privind inflația. El a numit mai multe grupuri de lucru menite să elaboreze noi standarde, iar rezultatele muncii lor vor fi prezentate la sfârșitul anului. Prin urmare, este foarte probabil să nu asistăm la nicio mișcare din partea Fed până atunci. Warsh dorește, de asemenea, să-l urmeze pe Alan Greenspan, decedat recent, care prefera o abordare destul de calmă în ceea ce privește modificările ratei dobânzii.
Pot crește ratele dobânzilor în ciuda scăderii prețurilor petrolului?
Într-adevăr, prețurile petrolului au înregistrat o scădere spectaculoasă față de maximele din perioada de război (atingând 120 de dolari în timpul escaladării din Strâmtoarea Hormuz) și au revenit la nivelurile din prima fază a conflictului, în jur de 70 de dolari pe baril. S-ar putea părea că acest lucru elimină presiunea asupra Fed. Cu toate acestea, Warsh vede lucrurile altfel:
- Inflația de bază persistentă: În ciuda combustibilului mai ieftin, inflația de bază din SUA și indicatorii PCE (estimați la 3,6% în acest an) rămân cu mult peste ținta stabilită.
- Doctrina monetară a lui Warsh: Noul șef al Fed consideră că inflația este cauzată în primul rând de masa monetară și de politica monetară, nu de șocuri temporare ale prețurilor materiilor prime.
- Lipsa previziunilor din partea lui Warsh: Noul șef nu și-a prezentat previziunile privind ratele dobânzilor sub forma unui „dot plot”. Pe de o parte, se pare că nu a dorit să comunice schimbări, dar, pe de altă parte, este posibil să nu fi vrut să se expună la o eventuală reacție furioasă din partea lui Trump, în cazul în care, de fapt, urmărește majorări ale dobânzilor.
Piața tratează foarte serios riscul unei majorări a ratei dobânzii, chiar și încă din septembrie 2026. Acesta este cel mai rău scenariu posibil pentru aur: un dolar puternic, rate ridicate și un șef al Fed care nu are nicio intenție să ridice piciorul de pe frână. Pe de altă parte, o astfel de creștere puternică a așteptărilor oferă acum, potențial, o șansă pentru o revenire semnificativă a prețului metalului prețios, în cazul în care așteptările pieței se schimbă la 180 de grade.
Prețul aurului scade sub 4.000 de dolari pe uncie și sub nivelul retragerii Fibonacci de 38,2%. Următorul nivel important de suport este media pe 2 ani și nivelul retragerii Fibonacci de 50,0%, care se situează la 3.570. Sursă: xStation5
Super El Niño lovește: Cum să-ți protejezi portofoliul și să profiți de schimbările climatice globale?
Știri de ultimă oră: Stocurile de petrol continuă să scadă, iar prețul WTI coboară la cel mai scăzut nivel din martie
Aurul negru sub 75 USD: Petrolul Brent atinge minimul de la începutul războiului din Iran
Deschiderea sesiunii din SUA: Indicii își revin în așteptarea rezultatelor Micron
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."