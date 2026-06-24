🟡Aurul testează pragul de 4.000 USD

Depășirea barierei psihologice de 4.000 de dolari pe uncie reprezintă o revenire bruscă la realitate după recordurile istorice înregistrate de aur la începutul anului. Piața metalelor prețioase și-a reamintit dureros de forța gravitației, în ciuda schimbării fundamentale a condițiilor de piață care ar trebui să acționeze în favoarea aurului. Care este situația actuală?

Aurul sub 4.000 de dolari

Chiar la sfârșitul lunii ianuarie 2026, aurul atingea niveluri astronomice, în jur de 5.600 de dolari pe uncie. Scăderea de astăzi până la nivelul de 4.000 de dolari reprezintă o scădere masivă de aproape 30% față de maximul atins.

Principalul factor al acestei scăderi de preț este o schimbare bruscă a percepției asupra politicii monetare a SUA și consolidarea puternică a dolarului care a rezultat din aceasta (indicele dolarului atinge maxime pe ultimele 13 luni). Aurul este cotat în dolari, astfel încât un „greenback” puternic face automat ca metalul prețios să fie mai scump pentru investitorii străini. Având în vedere cererea foarte slabă din sectorul bijuteriilor din trimestrul anterior, un dolar scump poate duce la lipsa perspectivelor unei reveniri rapide a cererii de bază, chiar și în condițiile unor achiziții masive din partea băncilor centrale. Inflația este un factor cu efecte mixte pentru aur. Pe termen lung, inflația este favorabilă aurului. Pe termen scurt, nu neapărat. În prezent, asistăm la o scădere a așteptărilor privind inflația, la care aurul reacționează, de asemenea, cu o scădere.





Pe termen lung, corelația dintre aur și inflație este mai evidentă decât pe termen scurt. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Scăderi istorice ale prețului aurului. 30% reprezintă o scădere semnificativă?

Pentru investitorii obișnuiți cu creșterea stabilă din 2025, actuala scădere de 30% pare dramatică. Totuși, din perspectivă istorică, aurul este un activ extrem de volatil, care poate intra într-o piață în scădere timp de zeci de ani.

Marea scădere (1983–2007): Cea mai profundă și mai epuizantă scădere din istoria modernă a aurului. Aceasta a ajuns la -54% . Mai grav, investitorilor le-a luat aproape 25 de ani să-și recupereze pierderile și să revină la maximele istorice.

Criza de după boom (2011–2015): După ce a atins maximul de atunci (aproximativ 1.920 USD), aurul a scăzut cu aproximativ -45% , ajungând la circa 1.050 USD.

Structura pieței: Statisticile arată că, în ultimii 50 de ani, aurul a petrecut aproape jumătate din acest timp în perioade de scădere care au depășit 20–30%. Prin urmare, corecția actuală se încadrează în repertoriul „standard” al acestui metal prețios. O scădere de 30% oferă speranța că ritmul scăderilor se va încetini în curând.

Scăderea prețului aurului începând cu anul 2000. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB

Ce determină scăderea prețului aurului?

Costul de oportunitate: Aurul nu generează dobânzi, dividende sau cupoane. Atunci când obligațiunile de stat oferă rate de rentabilitate reale ridicate, capitalul se retrage din aur către active care generează venituri reale. Ieșiri din fondurile ETP/ETF: Investitorii instituționali, în fața unor rate mai ridicate, își reduc pozițiile în aurul pe hârtie, ceea ce alimentează o spirală de vânzări pe piața spot. Calmarea panicii geopolitice: Deși tensiunile din jurul Iranului și din Orientul Mijlociu continuă, piața a „învățat” parțial să conviețuiască cu ele, ceea ce reduce cererea pentru active refugiu.

Este Warsh într-adevăr atât de „hawkish”?

Noul șef al Fed, Kevin Warsh (care a preluat conducerea în mai 2026), a zguduit imediat piețele, iar acestea au interpretat acest lucru ca o schimbare clară către o politică monetară mai restrictivă. Este într-adevăr așa?

La conferința din iunie, Warsh a făcut ceva la care piețele nu se așteptau: a abandonat complet „orientarea prospectivă” (adică oferirea pieței de indicații clare cu privire la ceea ce ar face Fed în câteva luni). El a anunțat că doar datele concrete și actuale contează, iar obiectivul său este să reducă neapărat inflația la un nivel în care „cifra doi să se afle la stânga virgulei zecimale”.

Cu toate acestea, merită menționat faptul că Warsh s-a plâns și de măsurile și previziunile actuale privind inflația. El a numit mai multe grupuri de lucru menite să elaboreze noi standarde, iar rezultatele muncii lor vor fi prezentate la sfârșitul anului. Prin urmare, este foarte probabil să nu asistăm la nicio mișcare din partea Fed până atunci. Warsh dorește, de asemenea, să-l urmeze pe Alan Greenspan, decedat recent, care prefera o abordare destul de calmă în ceea ce privește modificările ratei dobânzii.

Pot crește ratele dobânzilor în ciuda scăderii prețurilor petrolului?

Într-adevăr, prețurile petrolului au înregistrat o scădere spectaculoasă față de maximele din perioada de război (atingând 120 de dolari în timpul escaladării din Strâmtoarea Hormuz) și au revenit la nivelurile din prima fază a conflictului, în jur de 70 de dolari pe baril. S-ar putea părea că acest lucru elimină presiunea asupra Fed. Cu toate acestea, Warsh vede lucrurile altfel:

Inflația de bază persistentă: În ciuda combustibilului mai ieftin, inflația de bază din SUA și indicatorii PCE (estimați la 3,6% în acest an) rămân cu mult peste ținta stabilită.

Doctrina monetară a lui Warsh: Noul șef al Fed consideră că inflația este cauzată în primul rând de masa monetară și de politica monetară, nu de șocuri temporare ale prețurilor materiilor prime.

Lipsa previziunilor din partea lui Warsh: Noul șef nu și-a prezentat previziunile privind ratele dobânzilor sub forma unui „dot plot”. Pe de o parte, se pare că nu a dorit să comunice schimbări, dar, pe de altă parte, este posibil să nu fi vrut să se expună la o eventuală reacție furioasă din partea lui Trump, în cazul în care, de fapt, urmărește majorări ale dobânzilor.

Piața tratează foarte serios riscul unei majorări a ratei dobânzii, chiar și încă din septembrie 2026. Acesta este cel mai rău scenariu posibil pentru aur: un dolar puternic, rate ridicate și un șef al Fed care nu are nicio intenție să ridice piciorul de pe frână. Pe de altă parte, o astfel de creștere puternică a așteptărilor oferă acum, potențial, o șansă pentru o revenire semnificativă a prețului metalului prețios, în cazul în care așteptările pieței se schimbă la 180 de grade.

Prețul aurului scade sub 4.000 de dolari pe uncie și sub nivelul retragerii Fibonacci de 38,2%. Următorul nivel important de suport este media pe 2 ani și nivelul retragerii Fibonacci de 50,0%, care se situează la 3.570. Sursă: xStation5