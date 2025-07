Băncile europene revin și performează la bursă, iar sectorul american rămâne în urmă

Acțiunile băncilor europene au înregistrat, în prima jumătate a anului, cea mai bună performanță semestrială din ultimii 27 de ani. Indicele Stoxx 600 Banks a avut un avans de 29%, depășind rezultatele altor sectoare europene. În dolari, performanța segmentului bancar este și mai puternică, având în vedere aprecierea de 13,3% a monedei unice în raport cu dolarul american până în iunie, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România. În aceeași perioadă, indicele Dow Jones US Banks Index a crescut crescut cu 11,5%. Segmentul bancar european are un avantaj relativ de 17,5%, sau 34,6%, dacă se ia în considerare și efectul valutar. Reușita istorică vine pe fondul unui teren „fertil", inclusiv cote de piață aflate anterior la evaluări relativ coborâte și dețineri de acțiuni europene sub mediile istorice ale investitorilor instituționali globali. Un catalizator major al creșterilor a fost planul masiv de investiții anunțat de Germania, așteptat să transmită un impuls de expansiune toropitei economii europene. De ajutor a fost și migrarea capitalului spre continentul european redescoperit sub presiunea volatilității și incertitudinii din SUA, potrivit analizei. În primul trimestru, veniturile din comisioane au crescut cu 9% față de anul anterior, în urma volatilității din piață, o performanță care ar putea fi susținută și în trimestrul următor, în timp ce venitul net din dobânzi a sărit cu 4% în ciuda tăierilor de dobândă. Cum au performat principalele bănci europene? Societe Generale a fost în topul aprecierilor din domeniu pe bursă, cu o creștere de 79% în prima jumătate a anului, iar investitorii au apreciat eforturile de tăiere a costurilor și creștere a dividendelor. Pe baza rezultatelor cunoscute indicatorul de preț al acțiunii raportat la profit este de 8,7, față de 14,2 pentru JPMorgan și 14,1 pentru Bank of America. La București, Banca Transilvania a avansat cu 14,4% în aceeași perioadă, fără a include aici dividendul. Cu acesta, avansul ar fi de 20,9%. Multiplul de evaluare P/E este de 6,2. Pentru Santander, acesta ajunge la 8,4, iar pentru Unicredit, de 9,3. Banco Santander din Spania, cu apetit sporit de achiziții, a crescut din ianuarie până în iunie cu 59,7%, ajungând la o capitalizare de 104 miliarde de Euro, încât a trecut în fața UBS, devenind cea mai valoroasă bancă listată pe bursă din Europa, explică Claudiu Cazacu. Acțiunile unor bănci au fost propulsate și de interesul pentru fuziuni și achiziții. Commerzbank din Germania a fost vizată de Unicredit din Italia, însă tranzacția transfrontalieră a fost receptată cu răceală. După avansul de peste 100% din septembrie încoace, cotațiile au ajuns într-un teritoriu considerat neatractiv pentru preluare, conform unui oficial Unicredit. La rândul ei, banca italiană urmărește și alte ținte de achiziție, între care Banco BPM sau un creditor din Grecia, și a depășit capitalizarea Intesa Sanpaolo după un avans de 48,3% până în iunie. Trendul de consolidare în industrie merge dincolo de Unicredit și Commerzbank, în Spania BBVA a avut în vedere achiziția Banco Sabadell, operațiune trecută pe pauză de către reglementatori. În același timp, Santander a anunțat achiziția diviziei britanice TSB a Banco Sabadell, propulsând astfel Santander în poziția a treia după numărul de conturi pe piața britanică, mai punctează Claudiu Cazacu. Banca Centrală Europeană ar putea să pună pauză tăierilor de dobândă, inflația ajungând la nivelul țintă de 2%. Aceasta ar putea susține profitabilitatea băncilor, însă dinamica economiei rămâne incertă. Viitorul scurt și mediu al continentului va depinde și de termenii acordului comercial cu SUA. Semne ale unei detensionări au apărut, însă nivelul taxelor vamale pentru greu încercatul sector auto va conta, se arată în analiză. Indicatorii de calitate a activelor s-au păstrat într-o zonă de stabilitate, însă o deteriorare suplimentară a sectorului auto ar putea avea efecte atât direct, prin expunerea la credit în acest sector, cât și prin efecte de ”runda a doua”, prin efectele asupra PIB-ului și forței de muncă, în special în Germania, Suedia și Europa Centrală și de Est, subliniază consultantul de strategie în cadrul XTB România. În același timp, este de monitorizat sistemul de transfer sintetic de risc, synthetic risk transfers ( SRT) prin care investitorii își asumă o parte din riscul unui portofoliu de credite, primind în schimb plăți periodice. Dacă băncile oferă capital unor fonduri care investesc în SRT, s-ar crea ”cercuri de risc”, iar EBA, autoritatea de supraveghere bancară europeană a avertizat că este foarte important de înțeles dacă, de fapt, prin acest proces băncile redistribuie riscul altor bănci. Valoarea de piață a SRT-urilor ar depăși 500 de miliarde de Euro, potrivit Autoritatea Bancară Europeană (EBA) Pentru moment, așteptările băncilor pentru o deteriorare a calității activelor în următoarele 12 luni au scăzut față de anii anteriori pe toate segmentele, mai puțin cel al companiilor mari unde a apărut o creștere ușoară. Optimismul investitorilor pe burse oglindește, astfel, evaluările băncilor. Trendul ascendent din prezent este în plină desfășurare. După cum menționează și EBA, băncile au nevoie să fie atente la riscurile geopolitice și să gestioneze cu atenție amortizoarele de capital, urmărind stabilitatea pe termen lung și nu doar profitabilitatea pe termen scurt, mai arată Claudiu Cazacu.

